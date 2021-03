Princesse Margaret Fury: Jennie Bond dans une évaluation brutale de royal «  Elle était tout simplement jalouse!  » | Royal | Nouvelles

La princesse Margaret était connue pour être profondément fidèle à sa sœur la reine ainsi qu’à la famille royale et à l’institution que les membres représentaient. La comtesse de Snowdon a donc eu un problème particulier avec la princesse Diana et Sarah Ferguson a rejoint la famille et a menacé l’image de la monarchie d’une série de scandales. Mais l’expert royal Jennie Bond a affirmé que la relation difficile que Margaret partageait avec les épouses de ses neveux découlait de la jalousie.

S’adressant au documentaire de Channel 5 «Princess Margaret – Rebel without a Crown», Mme Bond a déclaré: «Je pense que lorsque Diana est entrée en scène, et Fergie, ont été au centre de toute l’attention de la presse au Royaume-Uni, elle était tout simplement jalouse.

«Elle avait été la belle du bal, elle avait celui que les gens voulaient suivre.

«Alors je pense qu’elle était jalouse et antipathique envers leur comportement.

« Je sais qu’après l’interview panoramique de Diana, lorsqu’elle a tout divulgué sur son mariage, Margaret a été complètement consternée. »

La princesse Margaret a été opposée à la reine en tant que sœur glamour pendant la plupart des années 1950 et 1960, mais malgré leurs personnages très différents, les deux sœurs sont restées très proches tout au long de leur vie.

À la suite de son divorce avec Anthony Armstrong-Jones en 1978, la plus jeune sœur de Sa Majesté a tourné son attention vers le devoir public et a passé la plupart de son temps à représenter la famille royale lors d’événements publics et à se joindre à la reine pour marquer des occasions spéciales.

On pense que son engagement envers le devoir a joué un rôle central dans sa réponse à la conduite de la princesse Diana et de la duchesse d’York vers la fin de leurs relations avec le prince Charles et le prince Andrew.

Rapports publiés après la publication de clichés scandaleux de Fergie avec le milliardaire texan John Bryan embrassant ses orteils, Margaret aurait frappé la duchesse avec une lettre au vitriol.

«Diffuser vos sentiments dans le monde sans avertissement était considéré comme une sorte de trahison incroyable, même si ce que Diana alléguait était vrai.

« Margaret était très impitoyable. »

L’auteur royal a ajouté qu ‘«elle ne ferait pas [even] laissez ses enfants lui parler. «

« C’étaient tous des membres de la famille royale vivant au palais de Kensington. Mais si vous croisiez le fer avec la princesse Margaret, elle était un type très impitoyable », selon lui.