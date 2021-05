Princeton abandonne l’exigence du grec et du latin pour les majors classiques .

L’utilisation de préférences fondées sur la race pour admettre des étudiants dont les qualifications sont largement inférieures à celles admises sans avoir besoin de telles préférences crée toutes sortes de problèmes et de bouleversements. L’un d’eux est l’érosion des normes au sein de divers départements, en particulier ceux qui enseignent des choses difficiles. J’ai écrit sur un exemple — éliminer l’économétrie comme cours obligatoire pour obtenir un diplôme d’une grande école de politique publique — ici.

Maintenant vient le mot, via Brittany Bernstein à NRO, que les majors classiques à l’Université de Princeton ne seront plus tenus d’apprendre le grec ou le latin. Une maîtrise intermédiaire du grec ou du latin ne sera pas requise pour entrer dans la concentration et l’exigence selon laquelle les étudiants doivent suivre le grec ou le latin sera également supprimée.

Au moins les majors françaises de Princeton devront toujours connaître le français et ses majors mathématiques pour connaître le calcul. Pour l’instant, du moins.

Josh Billings, directeur des études de premier cycle et professeur de lettres classiques, affirme que le fait d’avoir des étudiants qui ne connaissent pas le latin et le grec dans le département « en fera une communauté intellectuelle plus dynamique ». Il le fera, prétendument, par « assurer[ing] qu’un large éventail de perspectives et d’expériences éclairent notre étude du passé grec et romain antique.

Quel est le point de vue des Noirs, le cas échéant, sur la Grèce et la Rome antiques ? Que les Grecs et les Romains étaient des suprémacistes blancs ? Je doute que cette perspective soit (1) pertinente pour l’étude des classiques et (2) absente du département tel qu’il est actuellement constitué. En effet, comme indiqué ci-dessous, le département des classiques de Princeton est déjà obsédé par le «racisme systémique».

Il est juste de se demander pourquoi les Noirs qui considèrent la Grèce antique et la Rome comme des bastions de la suprématie blanche voudraient se spécialiser dans les classiques. Pourquoi étudier les gribouillages d’une bande de racistes ? Quelle passion peut-on avoir pour cette entreprise ?

Et que feront ces étudiants de leur majeure ? Il est peu probable qu’ils puissent enseigner le grec ou le latin. Même s’ils choisissent tardivement de l’étudier, ils seront loin derrière. Il semble peu probable que, faute de solides compétences linguistiques, ces étudiants puissent poursuivre leurs études de Classiques dans des écoles supérieures dignes de ce nom.

Je soupçonne que dans la mesure où l’assouplissement des exigences de Princeton attire de nouveaux étudiants qui ne connaissent pas le grec ou le latin, ces étudiants ne trouveront pas satisfaisant d’être dans un département peuplé de véritables érudits de grec et de latin. Ils prendront probablement leur « vibrance » ailleurs.

Il semble clair d’après le récit de Bernstein que la décision de Princeton ne concerne pas le dynamisme et de nouvelles perspectives. Il s’agit de sentiments de culpabilité et de désir d’expiation.

Le Département précise :

Notre département est logé dans un bâtiment nommé d’après Moses Taylor Pyne, le bienfaiteur de l’Université dont la richesse familiale était directement liée à la misère des travailleurs asservis dans les plantations de canne à sucre cubaines. Cette même richesse a sous-tendu l’acquisition des inscriptions romaines dont le département est propriétaire et qui sont actuellement installées au troisième étage de la Firestone Library. À seulement quelques mètres de nos bureaux et face à Firestone se trouve une statue de John Witherspoon, sixième président esclavagiste de l’Université et anti-abolitionniste inconditionnel, appuyé sur une pile de livres, dont l’un porte le nom de “Cicéron”. . . . Nous condamnons et rejetons dans les termes les plus forts possible le racisme qui a rendu notre département et notre domaine inhospitaliers pour les universitaires de couleur noirs et non noirs, et nous affirmons que Black Lives Matter.

D’accord. Mais en quoi est-il raciste d’exiger des étudiants en études classiques qu’ils connaissent le grec et le latin ?

Ce n’est pas le cas. Au contraire, il semble raciste de supposer que les Noirs doivent être dispensés d’apprendre le latin et le grec. S’ils prennent les classiques au sérieux, pourquoi n’apprendraient-ils pas les langues ?

Le Département complète sa signalisation de vertu en déclarant :

Les mesures que nous prenons pour promouvoir l’équité et l’inclusion ne suffiront pas à protéger les membres de notre communauté contre la discrimination et les effets du racisme systémique – en particulier le racisme anti-noir. Pour cette raison, nous terminons en exprimant notre solidarité avec les efforts visant à réaliser l’équité dans notre nation et dans notre monde.

En réalité, les mesures prises par le département renforceront les stéréotypes raciaux et diminueront la valeur de l’achèvement de la majeure en lettres classiques à Princeton, tout en ayant probablement un effet négligeable sur l’achèvement de la majeure par une minorité.

Mais cela ne semble pas avoir d’importance pour Princeton, où il s’agit de faire les bons gestes et de réciter des piétés éveillées.