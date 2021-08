Princeton propose un cours «Black Lives Matter» enseigné par un professeur avec «un engagement» envers la «théorie critique de la race»

in

L’Université de Princeton propose aux étudiants un cours “Black Lives Matter” qui comprend des lectures d’un ancien chef du parti communiste qui a déjà figuré sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI.

Le cours, qui promet d’explorer les “racines historiques et la croissance du mouvement social Black Lives Matter”, sera proposé aux étudiants à partir de ce semestre d’automne. Le cours comprend des lectures de l’ancienne membre des Black Panthers Angela Davis, deux fois candidate à la vice-présidence du Parti communiste.

La description du cours décrit le mouvement Black Lives Matter et le cours comme « engagés à résister, à dévoiler et à défaire les histoires de violence sanctionnée par l’État contre les corps noirs et bruns ».

“Le cours cherche à documenter les formes de dépossession auxquelles les Noirs américains sont confrontés et propose un examen critique du complexe industriel pénitentiaire, de la brutalité policière, de la pauvreté urbaine et de la suprématie blanche aux États-Unis”, indique la description.

Le cours, signalé pour la première fois par The College Fix, devrait être enseigné par la professeure Hanna Garth, qui se décrit sur son site Web comme une personne “largement intéressée par la manière dont les gens luttent pour surmonter la violence structurelle”.

“Toutes mes recherches, mon enseignement et mon mentorat sont conçus autour de mon engagement envers les méthodologies féministes et la théorie critique de la race”, explique Garth sur le site.

Certaines des offres de cours précédentes de Garth incluent « Race et racisme », « Théorie postcoloniale et décoloniale » et « Théories de la justice sociale ».

L’enseignement de la théorie critique de la race a fait l’objet de critiques croissantes ces derniers mois, avec plus de deux douzaines d’États introduisant une sorte d’effort pour interdire son introduction dans les écoles publiques.

Les critiques critiques de la théorie raciale ont fait valoir que l’enseigner serait source de division, encourageant les étudiants à voir les gens à travers le prisme de la race au lieu de les juger en tant qu’individus.

“Certaines de ces choses sont, je pense, vraiment toxiques”, a déclaré le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dont l’État a été l’un de ceux à interdire l’enseignement de la théorie, à propos de l’idéologie en juin. “Je pense que cela va provoquer beaucoup de divisions. Je pense que cela amènera les gens à se considérer davantage comme un membre d’une race particulière en fonction de la couleur de la peau, plutôt qu’en fonction du contenu de leur personnage et de leur travail acharné. et ce qu’ils essaient d’accomplir dans la vie.”