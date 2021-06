PRINCETON SUPPRIME LES EXIGENCES LATINES ET GRECQUES… DANS LES CLASSIQUES ⋆ .

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Cela fait un bon moment que je ne me suis pas livré à une diatribe à propos d’Amairikuhn edgykayshun, mais lorsque TM a partagé l’article suivant, je savais que je devais le faire, car le galop dans le charlatan d’Amairikuhn ne connaît pas de limites. Princeton abandonne ses exigences en latin et en grec dans son département de classiques :

Princeton supprime l’exigence grecque et latine des majors classiques pour lutter contre le «racisme systémique»

Je ne sais même pas par où commencer. Nous avons déjà vu des “professeurs” de mathématiques se lamenter sur le “racisme” inhérent aux mathématiques, ce qui me laisse perplexe quant à la façon dont 2+2 = 4 est en quelque sorte raciste. Vraisemblablement, 2+2=4 pour les Noirs, les Blancs, les « Asiatiques », les nains, les géants, les hommes, les femmes et tout le reste. Peut-être que c’est toutes ces lettres grecques, ou quelque chose comme ça. La dernière tournure de la folie semble être qu’obtenir la bonne réponse n’est pas aussi important que « essayer » et « montrer votre travail », jusqu’à ce que, bien sûr, les avions commencent à tomber du ciel ou que les fusées s’écartent de leur trajectoire, ou Alexa lance accidentellement les missiles alors que les gens, selon un dessin animé récent, commandaient simplement le déjeuner. Il n’y a qu’une lettre de différence, après tout, entre « déjeuner » et « lancement », alors pourquoi chicaner sur de simples détails ?

Se débarrasser du latin et du grec dans les classiques ouvre la porte à toutes sortes de malices. On peut avoir des « études védiques » sans le sanskrit, et pour les mêmes raisons, que c’est du racisme contre – oh, disons – les chinois qui – les pauvres – sont coincés avec un ancien système d’idéogrammes et incapables de subtilité sanskrite. Nous pouvons avoir de la littérature russe, française, italienne, espagnole, swahili ou allemande sans russe, français, italien, espagnol, swahili ou allemand. Nous allons devoir refaire nos alphabets pour nous débarrasser des biais anti-idéogrammes inhérents aux caractères romains, cyrilliques et sanskrits. L’arabe va être un problème particulier car il est biaisé contre les lecteurs de gauche à droite en raison de son biais de droite à gauche, nous allons donc devoir promouvoir l’arabe de gauche (avec une révision proportionnelle de toute la littérature arabe ).

Mais attendez, il y a plus ; il y a un mot clé dans les propositions de Princeton :

« Les actions que nous menons pour promouvoir équité et l’inclusion ne suffira pas à protéger les membres de notre communauté contre la discrimination et les effets du racisme systémique – en particulier le racisme anti-noir », ajoute le communiqué. « Pour cette raison, nous terminons en exprimant notre solidarité avec les efforts visant à atteindre équité dans notre nation et notre monde. (Emphase en gras ajoutée)

Équité? Vous ne voulez pas dire « égalité » ? Je pensais que l’un des avantages d’une éducation classique était d’apprendre les racines des mots grecs et latins et leur signification, et d’être capable de comprendre comment ces langues ont influencé la nôtre et d’utiliser les mots avec précision. Alors depuis quand « l’équité » a-t-elle remplacé « l’égalité » ?

