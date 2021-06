Principale base de production nationale pour les conteneurs : V Kalyana Rama, CMD, Concor

Au cours de cet exercice, nous prévoyons une augmentation du résultat d’exploitation de 12%.

Par Nivedita Mukherjee

Container Corporation of India (Concor), une filiale en propriété exclusive d’Indian Railways, figure parmi les entreprises figurant sur la liste des ventes stratégiques au cours de l’exercice en cours. V Kalyana Rama, président et directeur général, dit à Nivedita Mukherjee que la société a un plan de croissance robuste ; il prévoit de se lancer dans la fabrication locale de conteneurs et a établi une feuille de route pour une forte croissance de son chiffre d’affaires à moyen terme.

Vos résultats du quatrième trimestre ont montré une forte baisse de 92% du bénéfice consolidé, malgré un chiffre d’affaires solide. A quoi attribuez-vous la faible rentabilité ?

Il y a eu des dépenses ponctuelles que nous avons engagées au cours du trimestre. Il y a eu un changement dans la méthode de facturation des droits de licence foncière (LLF) que les chemins de fer nous prélèvent. Les chemins de fer ont décidé que LLF serait facturé sur la base de 6 % de la valeur marchande des terrains ferroviaires. Auparavant, LLF était facturé par conteneur. Sur cette base, le LLF est passé de Rs 120 crore en 2019-20 à Rs 520 crore en 2020-21. Il y a eu une autre dépense ponctuelle, concernant les actifs laissés aux 16 terminaux que nous avons cédés aux Chemins de fer. La valeur de l’actif des articles non récupérables sur ces terres était d’environ Rs 77 crore et nous avons constitué une provision pour cela.

Ainsi, tous mis ensemble – les dépenses uniques de certains anciens problèmes LLF en suspens, la radiation et la différence dans notre calcul et celui des chemins de fer – s’élevaient à Rs 280 crore que nous avons provisionnés au quatrième trimestre. Cela a en fait réduit le bénéfice du quatrième trimestre de 92 % à 24,97 crores de roupies.

Quelles sont les perspectives pour l’exercice en cours ?

Au cours de cet exercice, nous prévoyons une augmentation du résultat d’exploitation de 12%. En ce qui concerne le résultat, j’ai bon espoir d’une croissance de 100 % car toutes les dépenses ponctuelles ont été réglées. Nous nous dirigeons également vers un accord à long terme pour le foncier ferroviaire afin de mettre fin à l’incertitude sur le LLF. Le plan est de reprendre 24 terminaux où Concor opère sur les terrains ferroviaires. Pour 24 terminaux, Concor signera un bail à long terme de 35 ans avec les Chemins de fer pour l’utilisation des terrains. On estime que cela coûtera à l’entreprise environ 6 000 crores de roupies. Avec un solde de trésorerie d’environ Rs 2 500 crore, nous envisageons d’augmenter Rs 3 000 crore sous forme de prêt.

Êtes-vous sur la bonne voie pour commencer la fabrication de conteneurs d’ici mars 2022, comme annoncé ?

Le besoin annuel de conteneurs sera d’environ 8 000 par an pour les cinq prochaines années. Nous avons déjà publié une commande de développement (pour la fabrication) de 2 000 conteneurs avec BHEL et Braithwaite & Co et ceux-ci sont en cours. Pour les 6 000 conteneurs restants, nous avons récemment lancé un appel d’offres pour la fabrication nationale. L’EoI a suscité l’intérêt de 59 entités.

Nous ne sélectionnerons que 6 entreprises, avec des commandes de 1 000 pour chacune. Les choses seront plus claires dans deux mois. Concor est le plus grand acheteur de conteneurs en Inde, nous avons donc pensé développer une base de fabrication en Inde.

Quelles sont les autres nouvelles entreprises ?

Nous allons un peu lentement sur les plans d’expansion puisque le désinvestissement est sur les cartes. Concor s’est aventuré dans le cargo côtier mais cela a dû être arrêté à cause du Covid. Nous voulions faire le transport en vrac de marchandises dans des conteneurs et le faisons dans les céréales vivrières. Le plan est de commencer le mouvement du ciment dans des conteneurs-citernes dans six à huit mois. Nous voulions également lancer des conteneurs flexi bag et faisons des expériences dans ce sens. Il y a aussi l’intention de se lancer dans la distribution et la logistique que nous avions annoncée et certaines personnes avaient manifesté leur intérêt.

Quelle est l’importance de l’extension récente des avantages sur le tarif du fret ferroviaire ?

Il y a eu une croissance positive des exportations et des importations au cours des derniers mois, entraînant une pénurie de conteneurs vides pour répondre à la demande d’exportation. Dans le but d’aider les exportateurs et de réduire le coût d’exportation des marchandises, nous avons lancé un programme à partir du 1er avril 2021, d’accorder une concession de fret de 50 % pour le mouvement des conteneurs vides entre les ports d’entrée et les dépôts de conteneurs intérieurs de l’entreprise, les terminaux ferroviaires à conteneurs et les voies d’évitement. Depuis qu’il est devenu très populaire et à succès, nous l’avons prolongé jusqu’au 31 mars 2022. Nous travaillons à fournir une solution logistique complète et à connecter les points finaux pour en faire une expérience transparente.

