Principales actions immobilières à acheter: l’indice Nifty Realty grimpe de 17% jusqu’à présent en juillet, près de son plus haut niveau de 52 semaines

in

Selon les données recueillies par Knight Frank depuis le début de cette année, les nouveaux lancements ont augmenté de 71% en glissement annuel et les ventes ont grimpé de 67%. (Photo : REUTERS)

L’indice Nifty Realty a surperformé l’indice de référence Nifty 50 au cours du mois de juillet, en hausse de 17% jusqu’à présent. L’indice immobilier a augmenté de 2,51% jeudi, se rapprochant d’un nouveau sommet de 52 semaines, aidé par une forte hausse des actions telles que India Bulls Real Estate, Phoenix, Prestige et DLF. Les actions immobilières ont pris de l’ampleur alors que le secteur émerge d’une consolidation pluriannuelle. “Le secteur de l’immobilier a traversé une phase de consolidation de l’offre et de la demande au cours des dernières années, ce qui commence maintenant à profiter aux grands développeurs”, a déclaré à Financial Express Online Ujjawal Kumar, analyste, Green Portfolio.

Performance de l’action immobilière en juillet

*Indiabulls Real Estate – en hausse de 40,20%, à Rs 165 pièce

*Phoenix Mills – en hausse de 7%, à Rs 870 par action

*Brigade Enterprises – en hausse de 15%, à Rs 320 pièce

* DLF – en hausse de 18,2%, à Rs 332,45 par action

* Propriétés Godrej – en hausse de 12%, à Rs 1 566 pièce

*Oberoi Realty – en hausse de 13%, à Rs 689 par action

*Sobha Ltd – en hausse de 28%, à Rs 602 apeice

*Sunteck Realty – en hausse de 27%, à Rs 371,85 par action

Qu’est-ce qui change pour le secteur immobilier?

« L’économie qui s’ouvre lentement assure le retour des clients particuliers vers des achats résidentiels qui étaient dans un état d’accalmie. En outre, la FMH alimente les améliorations domiciliaires sur les marchés urbains, ce qui incite à l’achat de logements dans le segment intermédiaire », a déclaré Suresh Rangarajan – PDG et fondateur de Colive. « La baisse continue des taux d’intérêt sur les hypothèques est un autre facteur. Avec tous ces signes positifs, il existe de forts facteurs de demande réelle qui font monter les stocks », a-t-il ajouté.

La consolidation pluriannuelle et maintenant la reprise cyclique de l’immobilier ne sont pas passées inaperçues. Le stratège en actions mondiales de Jefferies a également exprimé son optimisme quant aux actions immobilières indiennes à l’avenir. Chris Wood, plus tôt cette année, a déclaré que l’ampleur et la durée du précédent ralentissement de l’immobilier expliquent pourquoi il s’attend à ce que le nouveau cycle du logement dure au moins cinq ans une fois qu’il aura démarré.

Selon les données recueillies par Knight Frank depuis le début de cette année, les nouveaux lancements ont augmenté de 71% en glissement annuel et les ventes ont grimpé de 67%. En outre, l’environnement propice créé par les changements de politique renforce la confiance des consommateurs dans la possession de l’actif, a déclaré à Financial Express Online Vijay Agrawal, directeur exécutif d’Equirus Capital. “La baisse du taux de prise en pension, du droit de timbre et des taux de calcul rapide ont été des facteurs clés améliorant le sentiment des consommateurs pour l’achat de nouvelles propriétés”, a-t-il ajouté.

L’indice Nifty Realty a-t-il trop augmenté ?

Bien que Nifty Realty ait augmenté, les analystes ne croient pas que le rallye soit encore terminé. « Le marché verra plus de hausse des actions immobilières en raison de la vitesse plus élevée des ventes. Cela améliorera les résultats des sociétés immobilières. Par conséquent, le marché a encore une marge de manœuvre pour une correction des prix à la hausse », a déclaré Vijay Agrawal.

Il a ajouté que des actions telles que DLF, Godrej Properties, Embassy, ​​Oberoi Properties, Brigade, Purvankara, Sobha, Prestige et Indiabulls Real Estate seraient excellentes à avoir dans le portefeuille du secteur immobilier. En revanche, Ujjawal Kumar cherche à miser sur des entreprises très prudentes dans l’allocation du capital (faible endettement) et traitant la terre comme une matière première. « Dans cette mesure, des sociétés comme Ashiana Housing, Eldeco Housing font partie de nos paris sur les petites et moyennes capitalisations. Du côté des grandes capitalisations, nous pensons qu’Oberoi Realty et Godrej Properties semblent intéressants », a-t-il ajouté.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.