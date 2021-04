Principales actions informatiques, pharmaceutiques et chimiques à acheter: ces 12 actions pourraient remonter jusqu’à 77% au cours de la deuxième vague COVID-19

Alors que la forte augmentation des cas de Covid est un sujet de préoccupation, le faible taux de mortalité et les attentes d’augmentation de la vaccination au cours des prochains mois devraient aider à limiter les retombées de la deuxième vague de Covid.

Le marché boursier indien a connu une volatilité alors que la deuxième vague COVID-19 suscite la peur parmi les acteurs du marché. L’Inde signale près de deux lakh nouveaux cas par jour, contre un lakh lors du pic de la première vague en septembre 2020. Compte tenu de l’intensité de la deuxième vague, il faudra un certain temps au gouvernement pour la maîtriser. La société de recherche et de courtage nationale Angel Broking s’attend à ce que les marchés se consolident à court terme. Alors que la forte augmentation des cas de Covid est un sujet de préoccupation, le faible taux de mortalité et les attentes de montée en puissance de la vaccination au cours des prochains mois devraient aider à limiter les retombées de la deuxième vague de Covid. «Nous pensons que les secteurs qui sont axés sur les zones rurales ou qui bénéficieront d’une numérisation accrue et de la substitution des importations offrent non seulement une visibilité des revenus à long terme, mais sont les moins susceptibles d’être touchés en raison de la deuxième vague Covid», a-t-il déclaré.

Principales actions à acheter:

Technologies HCL: La société de courtage s’attend à une reprise de 16,4 pour cent du cours de l’action HCL Technologies. Il a fixé un prix cible de Rs 1.161 chacun. Il a déclaré que chez CMP, l’action se négocie à un multiple de P / E de 17,0x FY22 EPS estimé, ce qui représente une décote significative par rapport aux autres sociétés informatiques à grande capitalisation comme Infosys et TCS et offre une valeur énorme aux niveaux actuels étant donné le statut de leader du marché. en gestion d’infrastructure.

IDFC First Bank: Le stock devra sauter de 52 pour cent par rapport aux niveaux actuels pour atteindre le prix cible de 77 roupies chacun. IDFC First Bank, le changement post-gestion a clairement surperformé en matière de franchise de responsabilité civile immobilière et de crédit au détail. Depuis que la nouvelle direction a pris les commandes, chaque trimestre. la franchise de responsabilité a été renforcée.

Banque fédérale: Angel Broking voit un rallye massif de 53% du cours des actions de la Federal Bank. Il a un prix cible de Rs 110 chacun. Les NPA sont restés stables pour la banque au cours des dernières années avec le GNPA pour Q3FY21 à 3,38 pour cent tandis que le ratio NNPA était de 1,14 pour cent. Le PCR à la fin du T3FY21 s’élevait à 67%, ce qu’Angel Broking estime adéquat.

Union de la ville de Shriram: La maison de courtage s’attend à ce que l’action Shriram City Union Finance atteigne 27%. Il a donné un prix cible de Rs 1 800 pièce. Shriram City Union Finance fait partie du groupe Shriram et est dans le secteur des prêts à forte marge aux petites entreprises qui représentent près de 60 pour cent du portefeuille de prêts à la fin de l’exercice 20. La société propose également des prêts automobiles, 2 roues, or et personnels. La société a affiché une bonne série de chiffres pour le trimestre en raison d’une surprise positive sur le front de la qualité des actifs.

NRB Bearings Ltd: Avec le retour de l’industrie automobile sur la voie de la croissance et les exportations se portant également bien pour la société, Angel Broking s’attend à ce que l’action NRB Bearings reprenne 49 pour cent et se porte bien à l’avenir. La direction a souligné que la croissance des exportations devrait être supérieure à 20 pour cent pour l’exercice 21, en raison de la demande des clients existants ainsi que des nouveaux clients.

Escorts Ltd: Le stock d’escortes devrait grimper de près de 30% à 1573 Rs chacun. L’Inde rurale étant relativement moins touchée en raison de Covid-19, de l’approvisionnement record en céréales vivrières par les agences gouvernementales ainsi que d’une récolte de Kharif meilleure que prévu en 2020, Angel Broking s’attend à ce que l’industrie des tracteurs continue de surpasser le plus grand espace automobile en FY21 avec Escorts a bénéficiaire clé.

GNA Axles Ltd: On s’attend à ce que GNA soit l’un des plus grands bénéficiaires d’une forte perspective de croissance des ventes de camions sur les marchés américains et européens qui connaissent une forte reprise de la demande. La maison de courtage nationale voit une hausse de 53,33 pour cent du prix de l’action, avec un objectif de prix de Rs 550 chacun.

Ashok Leyland: La demande de MHCV a subi un impact négatif après le pic en raison de multiples facteurs, notamment des changements dans les normes axel, une augmentation des prix due à la mise en œuvre des normes BS 6, suivie d’une forte baisse de la demande en raison de la crise actuelle du Covid-19. Angel Broking a donné un prix cible de Rs 145, un rallye de 32 pour cent.

Galaxy Surfactants Ltd: La société entretient des relations très solides avec des clients des multinationales comme Unilever, P&G, Henkel, Colgate-Palmolive et leur fournit des matières premières non seulement en Inde mais également aux États-Unis, dans l’UE et dans la région MENA. Il a un prix cible de Rs 2.750 chacun, soit un gain de 7 pour cent.

Metropolis Healthcare Ltd: Angel Broking est positif sur les perspectives à long terme de Metropolis Healthcare, compte tenu des taux de croissance à long terme attendus de 15% CAGR, du profil de marges stables et de la modération de l’intensité concurrentielle. Son objectif de prix est de 2 850 Rs, soit une hausse de 15%.

Carborundum universel: Bien que la demande du secteur automobile ait été robuste, Angel Broking s’attend à ce que la demande de l’industrie métallurgique reprenne compte tenu de l’augmentation de l’activité économique. La maison de courtage s’attend à une hausse de 25% du cours des actions.

PVR: Angel Broking s’attend à un rallye massif de 77% du cours de l’action PVR. Il a un prix cible de Rs 1 800 pièce. Les écrans multiplex gagnent du terrain en Inde au détriment des écrans simples. «Les cours des actions se sont considérablement corrigés car la plupart des cinémas fonctionnent à une très faible utilisation de la capacité en raison de l’absence de versions majeures en raison de la crise de Covid-19», a-t-il ajouté.

