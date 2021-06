Principales actions PSU à acheter pour des rendements solides : l’indice PSU bat Nifty, Sensex ; ces actions peuvent réévaluer

L’indice S&P BSE PSU a surperformé à la fois Sensex et Nifty au cours de la dernière année, et même depuis le début de l’année. (Photo : REUTERS)

L’indice S&P BSE PSU a surperformé à la fois Sensex et Nifty au cours de la dernière année, et même depuis le début de l’année. Désormais, les valorisations des actions de PSU devraient s’améliorer après avoir pris du retard en raison de l’excédent de désinvestissement. Alors que les valorisations rattrapent leur retard, que le désinvestissement prend forme et que les performances opérationnelles s’améliorent, la société de courtage et de recherche JM Financial s’attend à ce que certaines actions PSU revalorisent et offrent aux investisseurs des opportunités d’investissement lucratives. Au cours de la dernière année, l’indice PSU a grimpé de 62% tandis que Sensex et Nifty ont gagné 52-55%.

Le rapport a souligné que la part des bénéfices des PSU est passée de 18 % au cours de l’exercice 2017-2018 à 28 % au cours de l’exercice 2020-21, après une baisse constante de 39 % il y a dix ans. En outre, l’écart négatif du ratio de rendement des PSU BSE par rapport aux composants BSE 500 s’est considérablement réduit, passant de -700 points de base à -100 points de base.

Alors que l’indice a surperformé récemment, sur une période de 3/5/10 ans, il reste toujours à la traîne. “Les raisons de la sous-performance au cours des 3-4 dernières années sont liées aux désinvestissements, prévus à Rs 2,1/1,75 crore lakh pour les 2 dernières années et à l’extraction continue de dividendes pour financer les besoins budgétaires”, indique le rapport. Mais cela pourrait bientôt changer alors que le gouvernement vise le désinvestissement avec une concentration renouvelée. Les analystes de JM Financial pensent que le désinvestissement contribuera à la création de nouveaux surplombs. “Dans l’ensemble, avec l’accent mis sur la privatisation, le gouvernement devrait minimiser les ventes fréquentes de participations dans les PSU via ETF/OFS, car celles-ci créent un excédent sur les cours des actions et réduisent les valorisations.”

Banque Nationale de l’Inde

Objectif de prix : Rs 525

Le plus grand prêteur du secteur public du pays s’est bien comporté pendant la pandémie et devrait connaître des niveaux de stress inférieurs à ce que l’on craignait. SBI s’attend à un ROE de 15 % à l’avenir, aidé par une croissance croissante du crédit, une modération des coûts du crédit induite par l’amélioration de la qualité des actifs et l’amélioration de la performance opérationnelle. Les filiales de SBI accélèrent également leur activité, ce qui libère davantage de valeur. “Alors que la perception de la qualité des actifs de SBI avait maintenu ses multiples de valorisation supprimés malgré des fondamentaux de base surperformant constamment les attentes, sa solide performance pour l’exercice 21 sur le front de la qualité des actifs devrait permettre aux multiples de valorisation de se revaloriser”, indique le rapport.

Électronique Bharat

Objectif de prix : Rs 150

BEL, selon JM Financial, est susceptible d’être un bénéficiaire clé de l’évolution des tendances structurelles dans le secteur de la défense de l’Inde, y compris l’indigénisation et l’amélioration de l’allocation fiscale pour l’acquisition de capitaux. La société dispose d’un carnet de commandes de défense sain et d’un solide pipeline de commandes du segment non-défense. L’action a enregistré une croissance constante au cours des 15 dernières années sans aucune baisse des revenus au cours des 20 dernières années. Le multiple de PE de BEL a diminué à une moyenne de 13x après l’exercice 15-18 lorsque la vente de la participation du gouvernement s’est accélérée via les ETF CPSE et les ETF Bharat-22.

Société de conteneurs

Objectif de prix : Rs 740

Avec la clarté sur les droits de licence foncière (LLF), un excédent important sur le stock a été supprimé. Concor fait partie des PSU où le gouvernement réduira sa participation, les yeux étant rivés sur le nouveau promoteur potentiel. « Nous aimons Concor en raison de son réseau pan-indien ICD, de son leadership sur le marché (> 60 % de part de marché) et de ses activités diversifiées », a déclaré JM Financial.

Stocks pétroliers – BPCL, HPCL, ONGC

Cible BPCL – Rs 520

HPCL – Rs 300

ONGC – Rs 130

Les analystes de JM Financial estiment que la reprise des marges de raffinage de la demande mondiale de pétrole se poursuivra. BPCL est un choix préféré parmi les MOC étant donné l’option de création de valeur significative de la synergie et l’amélioration de l’efficacité résultant de sa privatisation imminente. Tandis que HPCL est favorisé pour avoir une exposition relativement élevée aux activités de marketing rentables, qui représentent près de 60% de son EBITDA. La société de courtage est également optimiste sur ONGC car elle est le principal bénéficiaire de la hausse des prix du brut. « Chaque hausse de 1 USD/b du prix du brut entraîne une hausse de notre valorisation de 3 à 4 %. ONGC bénéficie également de toute déréglementation/augmentation potentielle des prix intérieurs du gaz étant donné qu’un comité formé par le gouvernement l’examine », ont-ils déclaré.

NTPC

Objectif de prix : Rs 145

NTPC a été sous pression malgré un TCAC de bénéfice net de 8% au cours des exercices 15-21. Cela, selon le rapport, est motivé par les préoccupations ESG et les ventes répétées de parts gouvernementales. « Les préoccupations ESG de NTPC s’atténuent à mesure que l’entreprise passe à un mix plus élevé d’énergie verte. En ligne avec la tendance mondiale vers les énergies renouvelables », indique le rapport. De plus, la participation du gouvernement dans NTPC tombant à 51%, la société de courtage voit un risque décroissant d’une nouvelle vente de participation.

