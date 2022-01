Principales annonces du CES 2022

Le CES 2022 est terminé et il s’est déroulé sans accroc, à moins que vous ne comptiez les nombreuses entreprises qui se sont retirées des apparitions physiques sur le site. Quoi qu’il en soit, il y avait encore des tonnes d’entreprises au salon, et celles qui n’étaient pas là ont quand même réussi à présenter des produits sympas. Il y avait beaucoup à passer au crible, mais voici quelques-unes des principales annonces que nous avons vues lors de l’événement. N’oubliez pas non plus de consulter le Best of CES 2022 d’Android Central pour encore plus de révélations.

OnePlus 10 Pro

À la manière typique de OnePlus, la société a passé le CES à taquiner son dernier téléphone phare, petit à petit. Heureusement, nous avons eu un aperçu officiel complet de la conception OnePlus 10 Pro, y compris son réchaud de caméra de type Galaxy S21 avec la marque Hasselblad, des spécifications impressionnantes comprenant le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 1 et une charge beaucoup plus rapide, et le premier ensemble de caméra échantillons et fonctionnalités.

Bien qu’il n’y ait pas de mot sur son lancement mondial, le OnePlus 10 Pro devrait être lancé en Chine le 11 janvier. Cependant, nous attendrons avec impatience plus de détails à ce sujet, ainsi que l’insaisissable OnePlus 10.

Sony PlayStation VR2

Après avoir annoncé la gamme habituelle de téléviseurs et d’autres choses, Sony est monté sur scène pour enfin annoncer les détails de la PlayStation VR de nouvelle génération, conçue pour la PS5. Celui-ci était une annonce assez inattendue mais bienvenue.

PSVR2, comme nous savons maintenant qu’il s’appellera, comportera plusieurs mises à niveau notables, notamment la prise en charge d’une résolution 4K HDR plus élevée, une connexion via USB-C et un rendu fovéal, qui enregistre les meilleurs graphiques pour la ligne directe des yeux de l’utilisateur. Nous avons également obtenu plus de détails sur les contrôleurs, qui incluront une détection de mouvement à six axes et le même type de retour haptique magique que vous obtenez des contrôleurs DualSense. Nous ne savons toujours pas quand PSVR2 sera lancé, mais nous garderons un œil sur nous, tout comme nous continuerons à rechercher les réassorts PS5.

Galaxy S21 FE

Celui-ci était long à venir, et je veux dire long à venir, au point que nous ne pensions même pas qu’il viendrait réellement. Mais Samsung a commencé 2022 avec le lancement tant attendu du Galaxy S21 FE, qui reprend certains des meilleurs du Galaxy S21 et le place dans un châssis légèrement moins cher. Il gagne même un taux de rafraîchissement d’entrée de 240 Hz, ce qui est particulièrement utile pour les jeux mobiles.

Le Galaxy S21 FE sera disponible le 11 janvier au prix de 699 $, soit 100 $ de moins que le produit phare de base 2021 de Samsung. C’est à vous de décider si ce téléphone en vaut la peine dans un monde où le Pixel 6 existe (bien que vous puissiez vous référer à notre examen imminent si vous avez besoin d’un deuxième avis), mais nous sommes juste heureux qu’il soit enfin là pour que nous puissions bouger au.

Scan du corps Withings

C’est une nouvelle année, et vous essayez probablement de vous mettre sur la bonne voie avec vos résolutions du Nouvel An. Eh bien, en supposant que vous tergiversiez comme le reste d’entre nous, Withings vous couvrira plus tard dans l’année lorsqu’il lancera sa nouvelle balance intelligente Body Scan.

Withings fabrique certaines des meilleures balances intelligentes avec des capteurs dans le verre pour mesurer la composition de votre corps, mais ce qui est cool avec celle-ci, c’est qu’il s’agit essentiellement d’une station de santé miniature. Il comprend même une poignée rétractable avec des capteurs supplémentaires pour vous donner une image plus précise avec des lectures de fréquence cardiaque, un ECG et même des mesures corporelles segmentées. Malheureusement, nous devons attendre l’approbation réglementaire avant qu’il n’arrive sur le marché, mais au moins personne ne peut vous reprocher d’avoir repoussé le gymnase.

mises à jour Google

Google n’était pas vraiment présent au CES, mais c’était là dans l’esprit. En fait, en plus d’être présente dans divers lancements de Google TV et de Chromebook, la société a pris un certain temps pour annoncer une multitude de nouvelles fonctionnalités pour ses produits.

Il y en avait beaucoup, mais certaines des fonctionnalités les plus intéressantes incluent la possibilité de déverrouiller votre téléphone Android ou votre Chromebook avec votre smartwatch Wear OS, preuve que Google consacre davantage d’efforts et de réflexion à sa plate-forme portable. Il y a également eu plusieurs annonces liées à l’automobile, telles qu’une intégration plus poussée de Google dans les voitures et des partenariats avec des services de covoiturage comme Lyft.

Clé électronique Android sans fil Motorola MA1

En parlant d’Android Auto, Motorola a fait quelque chose de cool et a lancé un dongle Android Auto sans fil. Le Motorola MA1 se connecte à votre voiture via une connexion USB et permet aux utilisateurs de se connecter facilement à Android Auto via Bluetooth, ce qui est étonnamment largement indisponible.

Cela devrait être un grand avantage pour les utilisateurs d’Android Auto, car leur port de charge peut désormais être libéré pour une charge réelle au lieu d’avoir à se soumettre à l’écran d’infodivertissement de votre voiture.

Chromebook HP Elite Dragonfly

HP a réussi à lancer un ordinateur portable Chrome OS aussi voyant que son nom avec le nouveau Chromebook Elite Dragonfly. C’est le premier Chromebook à disposer d’un trackpad haptique et à prendre en charge la plate-forme vPro d’Intel pour des fonctionnalités professionnelles telles qu’une longue durée de vie de la batterie, le Wi-Fi 6, une sécurité renforcée par le matériel, etc.

Il offre jusqu’à 512 Go de stockage, 32 Go de RAM, une charge rapide et la prise en charge de la connectivité 5G. Sans parler du fait qu’il a l’air absolument fantastique. Celui-ci vaudra certainement la peine d’être examiné lors de son lancement en avril, bien que HP ait été muet sur les prix.

Beaucoup plus d’où ça vient

