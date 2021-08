Principales erreurs d’assurance automobile : Posséder une voiture ? Vérifiez les principales erreurs à éviter lors de l’achat d’un régime d’assurance automobile

Politique de représentation

Même si l’achat d’une police d’assurance automobile est obligatoire pour tous les propriétaires de voitures, un grand nombre de véhicules ne sont toujours pas assurés. Les régimes d’assurance automobile ne sont pas uniquement destinés à la conformité et au respect des règles, car seule l’assurance au tiers est obligatoire et non l’assurance complète. Au contraire, les experts estiment qu’il est prudent pour chaque propriétaire de voiture de protéger son véhicule contre les dommages externes en optant pour un régime d’assurance automobile complet.

« Les régimes d’assurance automobile vont plus loin que la simple conformité et le respect des règles, car seuls les régimes d’assurance au tiers sont obligatoires et non exhaustifs. Cependant, il est prudent pour chaque propriétaire de voiture de protéger son véhicule contre les dommages externes en optant pour un plan d’assurance automobile complet », a déclaré à FE Online Dhirendra Mahyavanshi, cofondateur de Turtlemint (An InsurTech Company).

Lors de l’achat d’une police d’assurance automobile, les propriétaires de véhicules ont tendance à faire plusieurs erreurs.

Selon Amit Jain de Liberty General Insurance, certaines des principales erreurs d’assurance automobile que même les gens intelligents commettent sont :

Ne pas connaître la couverture d’assurance dont on a besoin – Au lieu d’opter pour la couverture minimale requise par la loi, il faut fonder la décision de souscrire une assurance automobile sur leurs besoins de protection uniques. Cela serait basé sur le modèle, le type et l’âge du véhicule, l’expérience de conduite, les conditions climatiques de la zone de vie et de navettage. Il doit toujours y avoir un juste équilibre entre les coûts et la couverture. Ne pas acheter de couvertures complémentaires ou opter pour une franchise plus élevée pour réduire la prime – Au moment d’un sinistre, des couvertures complémentaires et une franchise inférieure peuvent économiser des dépenses importantes. .Ne pas fournir d’informations précises sur la demande d’assurance automobile – Fournir de fausses informations lors de la demande d’assurance automobile peut entraîner l’annulation de la police ou le rejet d’une réclamation. De nombreuses compagnies d’assurance évitent d’assurer les véhicules dont l’annulation est enregistrée.

Les erreurs à éviter

Mahyavanshi a suggéré qu’il ne faut pas trop réfléchir pour trouver le plan d’assurance automobile «parfait» tant qu’il/elle évite les erreurs de base suivantes.

Erreur – Acheter uniquement une police de responsabilité civile pour remplir le mandat légal.

La bonne voie – Acheter une police d’assurance automobile complète pour une couverture complète.

Erreur – Ne pas comparer avant d’acheter

Le bon cours – Comparaison entre les différentes polices pour obtenir la couverture la plus complète à la prime la plus basse.

Erreur – Vous recherchez uniquement la prime la plus basse lors de la comparaison entre les plans.

La bonne voie – Comparer à la fois la prime par rapport à la couverture offerte et choisir un plan qui offre le meilleur des deux mondes.

Erreur – Ne pas opter pour des add-ons par crainte d’une augmentation des primes

La bonne voie – Choisir les compléments appropriés pour une couverture plus complète et des paiements de sinistres plus élevés.

Erreur – Ne pas renouveler la police à temps et perdre le bonus sans réclamation

La bonne voie – Renouveler la police d’assurance automobile chaque année, avant la date d’échéance, pour profiter d’un bonus sans sinistre élevé et aussi pour éviter les tracas de l’inspection.

Erreur – Choisir un IDV bas pour réduire la prime

La bonne voie – Opter pour un IDV adapté pour maximiser le paiement des sinistres au moment de la perte totale ou du vol du véhicule.

Erreur – Ne pas utiliser le bonus de non réclamation accumulé lors du changement de véhicule

La bonne voie – Transfert du bonus sans sinistre accumulé de la dernière police vers la nouvelle police lors du changement de véhicule pour réduire les dépenses de primes.

Erreur – Ne pas déclarer les modifications apportées au véhicule

Le bon cours – Déclarer chaque modification ou changement supplémentaire apporté au véhicule qui n’est pas monté en usine lors de l’achat d’une assurance automobile pour une couverture complète.

Identifiez laquelle de ces erreurs vous feriez lors de l’achat d’une police d’assurance automobile. Évitez ces erreurs pour choisir le bon plan et tirer le meilleur parti de la couverture.

