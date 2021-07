Principales erreurs d’assurance-vie que même les personnes intelligentes

Pour toute personne ayant des personnes à charge financièrement, il est très important de souscrire une assurance-vie.

Vous avez peut-être des connaissances financières, mais il y a de fortes chances que vous preniez toujours de mauvaises décisions. Des erreurs de budgétisation et des achats impulsifs à une planification d’urgence inadéquate et bien plus encore, personne n’est à l’abri des faux pas financiers.

Ce n’est pas mal de faire des erreurs. Un processus de découverte de soi et d’apprentissage est souvent la meilleure façon d’apprendre la gestion financière qui vous convient le mieux.

Cependant, l’assurance-vie est un instrument qui laisse peu de place à l’erreur, car le poids de celle-ci est souvent ressenti par vos personnes à charge. En tant qu’outil de gestion des risques, l’assurance-vie cherche à protéger les intérêts financiers de vos proches en votre absence et il est donc absolument essentiel d’éviter toute erreur, petite ou grande.

Alors, quelles sont les erreurs courantes et comment les éviter pour faire un achat infaillible ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Ne pas acheter d’assurance temporaire

Les gens mettent davantage l’accent sur la multiplication de leur argent et finissent souvent par acheter des solutions d’assurance-vie pour accumuler de la richesse et investir. Ils évitent d’acheter un plan à terme, muni d’excuses comme les produits d’assurance existants liés à l’investissement offrent une couverture vie ou qu’ils ont créé suffisamment de corpus grâce à d’autres instruments.

Cependant, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que l’objectif fondamental d’un plan à terme est de faciliter la continuité économique de votre famille sans perturber sa stabilité financière. Vos investissements sont souvent liés à certains objectifs comme l’éducation des enfants, la retraite, etc. On crée rarement un corpus avec l’objectif de continuité économique pour sa famille. Donc, si vous avez des personnes à charge, un plan à terme n’est pas facultatif.

Pas une solution tout-en-un :

L’assurance-vie est une solution à long terme, dans laquelle le preneur d’assurance voit rarement ses avantages tangibles car elle est achetée pour vos personnes à charge. Cette absence de gratification immédiate conduit les personnes à rechercher « plus » lors de l’achat d’une assurance-vie. Une erreur récurrente que les gens commettent est de lier plusieurs objectifs en une seule solution, ce qui conduit à un provisionnement financier inadéquat. Il est essentiel de se rappeler que l’assurance-vie protège les besoins financiers essentiels liés aux étapes de la vie. Alors, résistez à la tentation de traiter un seul achat comme une solution tout-en-un car cela peut faire dérailler votre qualité de vie à l’avenir.

Manque de divulgation complète

Faire des divulgations incomplètes est peut-être la plus stupide, mais la plus grosse erreur que commettent les personnes intelligentes. Ils ont tendance à croire qu’ils savent ce qui doit et ne doit pas être divulgué lors de l’achat d’une police d’assurance-vie. Une partie essentielle du processus d’achat est une souscription approfondie (financière et médicale) pour évaluer le profil de risque et les besoins de l’individu. Dans la quête pour empêcher une augmentation de la prime, les gens ne font pas de divulgations complètes. De telles erreurs peuvent entraîner le refus des réclamations par l’assureur, ce qui va complètement à l’encontre du but de l’achat.

Une famille mal informée

La plus grosse erreur de toutes est de ne pas tenir vos personnes à charge informées de vos décisions financières. L’objectif principal de l’achat d’une assurance-vie ne peut être atteint si vos personnes à charge ne sont pas au courant des détails de votre police.

Revoir régulièrement la couverture

Considérant que l’assurance-vie est une solution à long terme, les gens croient souvent qu’une fois achetée, votre objectif a été atteint. Cependant, au fur et à mesure que vous progressez dans les étapes de votre vie, les contraintes financières de votre vie changent. Il est donc essentiel de revoir votre couverture vie au moins une fois par an.

Comparer des instruments

L’une des principales erreurs commises par les personnes intelligentes est de faire des comparaisons entre l’assurance et d’autres produits financiers. Par exemple, un dépôt fixe est souvent comparé à un régime d’assurance garanti. Cependant, les FD et les plans garantis ont un objectif différent : l’un est un produit d’épargne et l’autre offre une solution d’accumulation de patrimoine. De même, un Ulip est souvent comparé à un SIP. Non seulement ces deux-là ne sont pas comparables, mais ils servent à des fins différentes et ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Chaque décision financière a un but et dans le cas d’une assurance-vie, l’objectif est simple : garantir les rêves et les aspirations de votre famille. Pour éviter les erreurs idiotes, posez-vous une question : comment puis-je faciliter la continuité financière de ma famille sans tracas ? Lorsque vous répondez à cette question, tout le reste se met en place.

(Par Anup Seth, directeur de la distribution, Edelweiss Tokio Life Insurance)

