Principales introductions en bourse achetées par des fonds communs de placement en août : Chemplast Sanmar, Nuvoco Vistas, Devyani, Car Trade ; la ruée continue

Les gestionnaires de fonds ont continué à investir massivement dans les introductions en bourse au cours du mois d’août, selon les données recueillies par Edelweiss. Chemplast Sanmar, Nuvoco Vistas, Devyani International, Car Trade Tech et Krsnaa Diagnostics figuraient parmi les meilleurs choix pour les sociétés de fonds communs de placement au cours du mois précédent. L’intérêt élevé pour les introductions en bourse a fait de Chemplast Sanmar l’action la plus achetée par les gestionnaires de fonds en termes de valeur, devant le prêteur du secteur privé ICICI Bank. Certaines offres publiques initiales ont connu une baisse marginale de leurs gains de cotation, mais Dalal Street reste enthousiaste pour les émissions publiques. Jusqu’à présent cette année, 37 sociétés ont fait leurs débuts en bourse.

Les gestionnaires de fonds misent sur les introductions en bourse

-Chemplast Sanmar a été l’introduction en bourse la plus populaire parmi les gestionnaires de fonds. Le débutant a vu diverses sociétés de fonds acheter un total de 3,99 crores d’actions de Chemplast Sanmar. La valeur de la même chose était de Rs 2 299 crore.

-Nuvoco Vistas était la deuxième action la plus achetée parmi les nouveaux entrants. 2,86 crores d’actions de Nuvoco Vistas ont été ajoutés à des programmes de fonds communs de placement, portant la valeur totale à Rs 1 590 crore.

-Pizza Hut et l’opérateur de KFC Devyani International ont également trouvé leur chemin vers les plaques de divers gestionnaires de fonds, qui ont acheté 2,65 crores d’actions de la société cotée en bourse le mois dernier. La valeur totale des actions Devyani International achetées par des fonds communs de placement était de Rs 331 crore.

-Krsnaa Diagnostics était une autre introduction en bourse qui a été favorisée par les gestionnaires de fonds en août, ramassant 32 actions lakh de la même valeur de Rs 3,04 crore.

Les autres introductions en bourse pour lesquelles les fonds communs de placement ont manifesté de l’intérêt le mois dernier étaient CarTrade Tech, Windlas Biotech, Exxaro Tiles et Aptus Value Housing.

ICICI Bank occupe la première place

ICICI Bank était le deuxième titre le plus acheté par les sociétés de fonds communs de placement au cours du mois précédent, selon Edelweiss. Grâce à cela, l’action bancaire à grande capitalisation a conservé sa première place dans les portefeuilles de divers gestionnaires de fonds.

ICICI Bank est la plus grande valeur détenue par Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential, DSP Mutual Fund, IDFC Mutual Fund, Edelweiss, Franklin Templeton, Kotak Mutual Fund et Tata Mutual Fund. Pour toutes les autres grandes maisons de fonds, ICICI Bank fait partie des 10 principaux avoirs.

Changement sectoriel

Au cours du mois d’août, les fonds communs de placement ont également changé de pondération sectorielle. « Les fonds communs de placement ont manifesté un intérêt pour les NBFC, la technologie, les banques privées, les télécommunications, la consommation, le pétrole et le gaz et l’assurance, entraînant une augmentation de leur poids d’un mois à l’autre. Les métaux, les automobiles, les soins de santé, les banques d’alimentation, les biens de consommation durables, les services publics et le ciment ont enregistré une baisse de leur poids d’un mois à l’autre », a déclaré la société de courtage Motilal Oswal dans un rapport.

Les banques privées étaient le premier secteur détenu par les fonds communs de placement avec une pondération de 17,1 %, suivies de la technologie, de la NBFC et de la santé.

