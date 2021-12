Principales leçons que nous pouvons tirer du succès de SpaceNTime dans l’industrie

Crédit photo : SpaceNTime

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de stratégie claire ou idéale pour réussir, il existe des attributs communément partagés tels que le travail acharné et la résilience.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur SpaceNTime.

La plupart des gens traversent des parcours de vie uniques dont vous pouvez toujours choisir une ou deux choses à apprendre. C’est l’un des meilleurs moyens de vous assurer de ne pas commettre d’erreurs similaires et d’apprendre quelque chose de positif pour éclairer votre chemin.

Heureusement, il est beaucoup plus facile qu’avant de lire et d’entendre les expériences des autres dans notre monde moderne des médias sociaux. Les personnes les plus prospères telles que SpaceNTime, un producteur renommé, partagent souvent leurs voyages au sommet de leurs industries pour inspirer et motiver les autres à poursuivre leurs rêves.

SpaceNTime est un producteur de musique basé à LA avec de nombreuses années d’expérience. C’est un talentueux producteur de hip-hop qui envahit la scène avec ses sons uniques et authentiques qui dominent les ondes. SpaceNTime est surtout connu pour être le producteur interne de Pacman Da Gunman, créant son son depuis 2015. La musique produite par SpaceNTime a dépassé de nombreux classements, y compris le morceau « Money Power Gold 2 » de Pacman Da Gunman et Yhung TO, qui est passé au Billboard emplacement numéro 25. SpaceNTime a également fait partie du Top 40 des classements Hip Hop d’Itunes sur deux projets différents aux numéros 14 et 4.

Le producteur accompli partage un parcours inspirant vers le sommet en surmontant de nombreux obstacles et défis pour devenir la personne qu’il est aujourd’hui. SpaceNTime a choisi de nombreuses leçons tout au long de son voyage à partager avec d’autres personnes, en particulier les artistes en herbe et les producteurs de musique.

L’une de ses leçons importantes a été l’importance de s’en tenir à votre marque en tant qu’artiste et de ne pas tomber dans la tentation de vendre pour accélérer votre carrière. SpaceNTime affirme que de nombreux artistes émergents ont souvent quelque chose d’unique qu’ils offrent à d’autres grandes marques dans l’espoir d’accélérer leur succès dans l’industrie. Mais cela ne semble jamais fonctionner, et certains d’entre eux finissent par abandonner leur carrière musicale.

Au lieu de cela, le conseil de SpaceNTime est de rester dédié à votre métier et de croire en votre potentiel. Il veut que vous appreniez à tomber amoureux du voyage et non de la destination. Vous devez également rester dédié à vos passions comme si c’était la seule chose que vous étiez censé faire sur terre. SpaceNTime ajoute également que les défis sont censés faire partie du voyage et que vous devez rester résilient et concentré sur votre objectif.

Personne ambitieuse, SpaceNTime souhaite développer son talent de production musicale pour acquérir une liberté financière. Il a hâte de grandir et de faire des investissements plus importants et plus importants dans sa musique qu’auparavant. En attendant, son objectif est de développer sa marque et d’élever sa valeur vers de plus hauts sommets. Il pense que c’est l’un des moyens d’amener les labels à offrir plus d’incitations à travailler avec eux et à percevoir plus de redevances, augmentant ainsi ses revenus. Le succès est un voyage, et c’est pourquoi SpaceNTime tient à progresser progressivement mais régulièrement vers le sommet.