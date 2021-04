Principales propositions budgétaires en vigueur à partir du nouvel exercice 2021-2022: règles de l’impôt sur le revenu, allégement des dividendes, privatisation, etc.

Sur le plan fiscal, les règles fiscales sur le TDS et les nouvelles règles fiscales des fonds de prévoyance sont déjà entrées en vigueur au cours du nouvel exercice 2021-22 (FY22). (PTI / image de fichier)

Le nouvel exercice a commencé à partir du 1er avril 2021 et, avec lui, les règles et les annonces faites par la ministre des Finances Nirmala Sitaraman dans le budget de l’Union 2021-22 sont entrées en vigueur. Vous trouverez ci-dessous les principales annonces, le paiement de dividendes à REIT / InvIT exempt de TDS à la privatisation de deux banques du secteur public pour de nouveaux projets d’autoroutes dans les États liés aux sondages. En outre, sur le plan fiscal, les règles fiscales sur le TDS et les nouvelles règles fiscales des fonds de prévoyance sont déjà entrées en vigueur au cours du nouvel exercice 2021-22 (FY22).

Annonces clés du budget de l’Union 2021

Règles fiscales PF: FM avait proposé que les intérêts gagnés sur la contribution d’un employé au-dessus de Rs 2,5 lakh dans un exercice fiscal deviennent imposables entre les mains de l’employé. Mais, à partir du 1er avril 2021, les revenus d’intérêts gagnés sur les cotisations supérieures à Rs 2,5 lakh par exercice seront imposables conformément à sa dalle fiscale.

TDS (taxe déduite à la source): FM a proposé un TDS (impôt retenu à la source) ou un TCS (impôt perçu à la source) plus élevé afin d’inciter davantage de personnes à produire leur déclaration de revenus (RTI). L’insertion de deux nouvelles sections – les sections 206AB et 206CCA – a été proposée au cours du budget 2021 comme disposition spéciale pour la déduction de TDS et de TCS plus élevés de ceux qui ne déposent pas de RTI.

Paiement de dividendes à REIT / InvIT exonéré de TDS: Afin d’attirer davantage d’investissements dans les secteurs de l’immobilier et des infrastructures, FM Sitharaman a annoncé le financement par emprunt d’InVIT et de REIT par des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI). De plus, le gouvernement a annoncé que les versements de dividendes aux FPI et aux InVIT seraient exonérés de la déduction fiscale à la source (TDS).

Désinvestissement et vente stratégique: Le désinvestissement stratégique de BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, BEML, Pawan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, entre autres, serait achevé en 2021-2022. Pour l’exercice 2021-22, FM Nirmala Sithraman avait annoncé un objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh.

Privatisation de 2 PSU: FM Sitharaman a annoncé la privatisation de deux banques du secteur public et d’une compagnie d’assurance générale dans le cadre d’un plan de désinvestissement pour générer Rs 1,75 lakh crore. Le ministre a également informé qu’en 2021-2022, le gouvernement procéderait également à l’introduction en bourse de LIC.

Nouveaux projets d’autoroutes pour les États liés aux sondages: Sitharaman a annoncé les projets de routes nationales pour les États liés aux sondages – Rs 1,03 crore lakh pour 3500 km au Tamil Nadu, Rs 65000 crore pour 1100 km au Kerala, Rs 25000 crore pour 675 km au Bengale occidental et Rs 34000 crore pour 1300 km en Assam.

