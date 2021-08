Principales raisons pour lesquelles les logements de luxe resteront toujours en demande à l’avenir

De nombreuses raisons expliquent le moindre impact de la pandémie sur le logement de luxe.

L’immobilier a toujours été considéré comme une industrie en pleine croissance; c’est aussi l’investissement le plus sûr et le plus fiable dans les conditions actuelles du marché. L’immobilier résidentiel et l’immobilier commercial ont été les deux principales composantes de l’investissement dans l’industrie. L’investissement dans l’immobilier résidentiel diffère considérablement de l’immobilier commercial. La plupart des propriétés entreprises dans le secteur résidentiel / du logement au cours des deux dernières années ont été dans des logements abordables entre Rs 40 lakh et Rs 60 lakh. La demande de logements haut de gamme ou de luxe est restée constante sans pratiquement aucun changement. Les deux blocages de Covid ne pourraient pas avoir plus de 5% d’impact sur la perte d’activité du segment résidentiel de luxe.

De nombreuses raisons expliquent le moindre impact de la pandémie sur le logement de luxe. La demande de logements haut de gamme est générée par un segment de niche de personnes. Les personnes occupant des postes de CXO dans les multinationales et les grandes entreprises, les familles d’affaires, les HNI et les NRI sont généralement le public cible clé de ce segment.

Vous trouverez ci-dessous les raisons pour lesquelles la demande de logements de luxe n’a pas été affectée en raison du verrouillage et pourquoi la demande connaîtra une augmentation constante à l’avenir.

Aspirations de la population jeune – « Rêver grand pour être grand dans la vie » est un dicton courant parmi la population jeune d’aujourd’hui. Les jeunes d’aujourd’hui croient en la planification à chaque étape de leur vie, qu’il s’agisse de leur mariage, de la voiture de leurs rêves ou de la maison de leurs rêves. Le logement de luxe est une source d’inspiration pour les jeunes d’aujourd’hui et ils souhaitent avoir une maison avec les meilleurs équipements. En raison de leurs compétences en planification, Covid ou pas Covid, ils le font à l’heure qu’ils souhaitent. Cette catégorie a contribué à stimuler la demande de logements de luxe haut de gamme et la demande de ce segment ne fera que croître dans les temps à venir.

Changer les modes de vie – Il y aura une augmentation de la cohabitation familiale dans quelques années. Covid a changé les mentalités de nombreuses familles qui rejettent désormais le concept existant de famille nucléaire. De nombreuses personnes ont déjà commencé à vivre avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles et leurs tantes, pour être ensemble au cas où une telle urgence massive reviendrait à l’avenir. Cette ligue de personnes voulait juste assurer la sécurité de leurs proches.

De meilleurs équipements et sécurité – Les logements haut de gamme s’accompagnent de meilleures installations et commodités. Ce segment de logement offre non seulement une meilleure sécurité contre les éventualités de vol, mais peut également protéger les personnes contre les maladies et les virus en raison de son niveau élevé de désinfection et de contrôle de l’hygiène. Les personnes vivant avec la communauté fermée de logements haut de gamme ont été plus protégées même pendant la pandémie de Covid. Cela deviendra une force motrice de la demande à l’avenir.

Demande du segment de niche– La demande existante des cadres supérieurs, de la classe affaires, des NRI et des HNI sera toujours à la hausse. La demande de ce segment ne sera pas beaucoup affectée par tout type de facteurs externes. La pandémie a également connu une demande maximale de ce segment, dont beaucoup ont acheté des propriétés uniquement du point de vue de l’investissement. De plus, avec l’augmentation de la différence dollar-INR, l’intérêt des HNI et des IRM augmentera davantage les investissements dans la vie de qualité supérieure.

La hausse des prix est lucrative– L’autre aspect important du luxe et du premium est le retour sur investissement qu’il propose. L’escalade des prix de l’immobilier est inévitable. L’une des principales raisons de l’augmentation des prix est l’écart entre l’offre et la demande. La demande est en constante augmentation alors que l’offre est très limitée.

En conclusion, chaque Indien aspire à avoir sa propre maison. Avec la pandémie, cette envie est devenue encore plus forte. Les personnes qui reportaient la décision d’achat alimenteront davantage la demande globale de logements dans les années à venir.

(Par Sachin Arora, directeur de la clinique des investisseurs)

