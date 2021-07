Principales restrictions de rubrique introduites dans le football professionnel

Les principales restrictions de cap feront partie de la saison 2021/2022, car les organes directeurs veulent protéger le bien-être des joueurs dans le cadre de la recherche sur la démence.

Au milieu des problèmes de santé des anciens footballeurs, les nouvelles directives limiteront les en-têtes de force élevée dans les entraînements de football professionnel et seront appliquées à partir de cette saison.

Restrictions d’en-tête : de nouvelles directives réduiront le nombre d’en-têtes à force élevée

Aidera le bien-être des joueurs et sensibilisera aux dommages potentiels à long terme

Comme indiqué dans The Guardian, de nouvelles restrictions de cap seront mises en place cette saison. Dans le jeu professionnel, le guide recommandera à chaque joueur de limiter les en-têtes à force élevée à seulement dix par session. Ceux-ci incluraient toutes les têtes suite à une longue passe, de plus de 35 m, ou à partir de coups de pied arrêtés. Ces plans proviennent tous directement des corps principaux du jeu.

Les conseils signifieront que toutes les équipes professionnelles modifient et surveillent leurs techniques d’entraînement pour minimiser les séances de cap lourd. Pour les adultes jouant au football amateur, l’orientation est différente. Le guide recommande dix en-têtes par session et une seule session d’en-tête par semaine.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré : « Nous avons déjà les directives les plus complètes au monde pour le football des jeunes et maintenant nous introduisons, en partenariat avec les autres organismes de football, les directives les plus complètes du football pour adultes au monde. Notre guidage de cap atteint désormais tous les joueurs, à tous les niveaux du jeu. »

Les clubs professionnels seront encouragés à s’assurer que les joueurs ont suffisamment de temps après les matchs pour se remettre de la tête et recevront des conseils sur la façon de pratiquer les techniques de tête avec des forces inférieures.

La démence chez les anciens footballeurs une source de préoccupation

Des recherches de l’Université de Glasgow ont montré que les anciens footballeurs sont trois fois et demie plus susceptibles de mourir de démence que la population générale. Nobby Stiles et Jack Charlton souffraient tous deux d’une activité cérébrale réduite dans les années qui ont suivi leur mort. Bobby Charlton, 83 ans, est un autre membre de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde qui souffre après son diagnostic de démence en 2020. Sir Geoff Hurst fera don de son cerveau à la science après avoir vu ses coéquipiers de 1966 souffrir.

Rapporté dans le Mirror, Hurst a expliqué sa théorie sur les techniques d’entraînement : 30 boules en l’espace d’une demi-heure. Personnellement, je pense que c’est plus une question de pratique.

Les nouvelles règles cibleront la pratique répétée des en-têtes à l’entraînement pour réduire les traumatismes crâniens prolongés.

La recherche sur les traumatismes crâniens se poursuivra

Les organes directeurs effectueront des recherches approfondies tout au long de la saison dans le cadre d’un examen formel des directives en juin 2022. Les directives actuelles sont créées avec des entraîneurs et des médecins et représentent une approche prudente. Beaucoup de gens pensent que les footballeurs modernes courent moins de risques en raison de ballons légers. Cependant, les balles plus légères se déplacent à des vitesses beaucoup plus élevées et le Dr Willie Stewart de l’Université de Glasgow pense que cela pourrait entraîner un traumatisme plus important.

Stewart a poursuivi en disant: “Je ne prédirais pas que les joueurs en 2020 courent moins de risques [of neurodegenerative disease] que les joueurs des années 50, 60 ou 70 »,

Par conséquent, les recherches sur la santé des footballeurs, notamment en ce qui concerne les traumatismes crâniens, doivent se poursuivre.

