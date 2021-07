Principaux avantages de l’enregistrement d’une entreprise en Malaisie

Photo d’Andrea Piacquadio sur Pexels.com

Vous envisagez de créer une entreprise en Malaisie ? Parmi les centres d’affaires les plus dynamiques de la région de l’Asie du Sud-Est, la Malaisie est l’un des principaux choix parmi les investisseurs étrangers pour lancer leur parcours d’entrepreneur. Le gouvernement malaisien accorde une grande importance aux investissements directs étrangers et a fourni aux investisseurs étrangers un environnement propice aux affaires en Malaisie. Par conséquent, que vous soyez un entrepreneur en herbe ou un propriétaire d’entreprise expérimenté, voici 9 avantages à enregistrer une entreprise en Malaisie.

Types d’entités commerciales en Malaisie

La Malaisie propose différents types d’entités commerciales parmi lesquelles vous pouvez choisir, chaque entité commerciale répondant à différents types d’activités commerciales. Les étrangers qui souhaitent enregistrer une entreprise en Malaisie peuvent choisir entre ces 6 entités commerciales, qui comprennent :

Société à propriétaire unique Société à responsabilité limitée (LLP)Sendirian Berhad (Sdn Bhd) / Private Limited CompanyBerhad (Bhd) / Public Limited CompanyBranch

Avant d’enregistrer une entreprise en Malaisie, il est essentiel de bien comprendre votre modèle commercial avant de choisir l’entité commerciale la plus appropriée. Certaines considérations que vous devez prendre en compte incluent le type d’activité commerciale, les obligations fiscales ainsi que la responsabilité personnelle potentielle.

Avantages de l’enregistrement d’une entreprise en Malaisie

Avant de commencer à enregistrer une entreprise en Malaisie, il est impératif de comprendre le paysage commercial de la juridiction. Cela permet de garantir que votre entité nouvellement créée sera en mesure de mener des affaires en toute sécurité et légalement tout en s’efforçant d’atteindre vos objectifs commerciaux à long terme.

1. Des lois fiscales favorables

En comparaison avec d’autres pays, l’impôt sur les sociétés de la Malaisie est relativement faible. Les entreprises en Malaisie sont soumises à un taux d’imposition des sociétés de 24%. S’ils sont correctement structurés, les bénéfices de votre entreprise en Malaisie peuvent être légalement exonérés d’impôt. Le taux maximum de l’impôt sur le revenu des particuliers est de 30 %.

Aucune retenue à la source n’est prélevée sur les dividendes versés à l’étranger par les entreprises malaisiennes. De plus, les entreprises en Malaisie ne sont soumises à aucune restriction sur le rapatriement des bénéfices, du capital, des redevances et des dividendes.

La Malaisie a un grand nombre de conventions de double imposition disponibles pour éviter la double imposition.

2. La facilité de faire des affaires

Selon le rapport de la Banque mondiale sur la facilité de faire des affaires en 2020, la Malaisie est le 12e pays le plus facile à créer une entreprise. La création d’une entreprise en Malaisie peut être réalisée en une semaine si tous les documents sont en règle. Les investisseurs étrangers qui cherchent à créer une société offshore en Malaisie peuvent envisager Labuan, une juridiction de société offshore très appréciée. Le centre commercial et financier international de Labuan offre une pléthore d’avantages attrayants pour les sociétés offshore aux investisseurs étrangers. En conséquence, de plus en plus d’investisseurs étrangers choisissent de créer des entreprises manufacturières en Malaisie ou des sociétés offshore à Labuan.

3. Emplacement stratégique

Située au cœur de l’Asie du Sud-Est, la Malaisie est membre de l’ASEAN et a consolidé sa position de tremplin pour l’expansion régionale de nombreuses entreprises dans les pays de l’ASEAN. En tant que membre de l’ASEAN, les entreprises enregistrées en Malaisie bénéficieront des accords de libre-échange qui existent entre les États membres. Avec Kuala Lumpur étant une plaque tournante pour les institutions financières, la Malaisie se targue également d’être un pays économiquement et politiquement stable.

Au fil des ans, le pays a diversifié son économie, passant d’exportateur de matières premières aux services financiers, aux technologies de l’information et des communications et à la logistique. En tant que tel, de nombreux investisseurs étrangers considèrent la Malaisie comme la juridiction idéale pour pénétrer le grand marché de l’Asie du Sud-Est.

4. Main-d’œuvre instruite et qualifiée

La Malaisie dispose d’une main-d’œuvre instruite et qualifiée, ce qui peut être attribué aux établissements d’enseignement publics et privés très réputés de la Malaisie, qui répondent à un large éventail de besoins des entreprises. Les Malaisiens possédant les compétences acquises dont les organisations commerciales ont besoin pour fonctionner efficacement, cela permet à la Malaisie d’avoir un avantage concurrentiel sur les autres juridictions.

5. Coûts de main-d’œuvre bon marché

Les conditions du marché du travail en Malaisie sont favorables. Par rapport à Singapour voisin, la Malaisie est une alternative beaucoup plus rentable. Malgré ses faibles coûts de main-d’œuvre, les niveaux de productivité de la Malaisie restent élevés par rapport à d’autres pays industrialisés. De plus, les salaires des employés sont inférieurs car le salaire moyen est de 2,31 USD par heure, ce qui est bien inférieur à celui d’autres pays.

6. Langue

Alors que la langue officielle en Malaisie est le bahasa Melayu, la plupart des documents commerciaux sont disponibles en anglais. Cela aidera les entreprises à économiser du temps et des coûts lors des procédures d’enregistrement des sociétés et lors de la conduite des affaires.

Selon l’indice de maîtrise de l’anglais EF, la Malaisie a une bonne maîtrise de l’anglais et se classe troisième en Asie. Comme l’anglais est la deuxième langue de la Malaisie et que plus de 70 % de sa population parle anglais, les entreprises n’auront pas à se soucier de communiquer avec les autorités gouvernementales locales et les banquiers.

7. Incitatifs gouvernementaux

Dans le but d’encourager la création d’entreprises et l’investissement de capitaux d’investisseurs étrangers, le gouvernement malais a mis en place de nombreuses incitations. Un tel exemple est le développement de parcs industriels, qui comprennent des zones industrielles libres, des parcs technologiques et le Super Corridor multimédia (MSC). Les entreprises qui s’y installent peuvent bénéficier d’un large éventail d’avantages fiscaux tels que l’exonération des droits de douane et des droits d’accises pour la plupart des biens et services.

De plus, des incitations à l’investissement telles que le statut BioNexus, le statut Pioneers et le statut Multimedia Super Corridor (MSC) permettent aux entreprises en Malaisie de bénéficier d’une exonération fiscale pendant plusieurs années.

8. Exigences minimales de propriété

L’entité commerciale la plus courante pour l’enregistrement des sociétés en Malaisie est la Sendirian Berhad, qui est l’équivalent d’une société à responsabilité limitée (LLC) dans d’autres pays. Selon la Commission des sociétés de Malaisie, les exigences minimales pour une société à responsabilité limitée sont 1 actionnaire de toute nationalité, 1 administrateur résident en Malaisie, 1 secrétaire de société en Malaisie, une adresse de siège social en Malaisie et aucun capital libéré minimum.

9. Système bancaire flexible

L’ouverture d’un compte bancaire d’entreprise en Malaisie est un processus simple. Certaines des banques réputées en Malaisie avec lesquelles vous pouvez ouvrir un compte bancaire d’entreprise incluent CIMB Bank, RHB Bank et Maybank.

En raison de l’infrastructure bancaire flexible que la Malaisie a à offrir, les étrangers peuvent posséder plus d’un compte en devises étrangères. De plus, les banques en Malaisie sont bien équipées en services bancaires qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs comptes bancaires via Internet. Les entrepreneurs de Labuan qui ont un visa de résidence en cours peuvent également accéder à des services bancaires personnels dans différentes devises.