Principaux avoirs de Warren Buffett : vous pourrez désormais bientôt acheter des actions d’Apple, d’American Express et de Coca-Cola en Inde

Berkshire Hathaway de Warren Buffett détient les plus grandes participations dans quatre actions – Apple, Bank of America, American Express et Coca-Cola (à la fin du 30 juin 2021). Bien que la réplication du même ensemble d’actions ne soit peut-être pas la bonne approche, la bonne nouvelle est que l’accès au marché boursier américain deviendra bientôt une réalité pour les investisseurs indiens. L’ajout d’actions mondiales à votre portefeuille national apportera l’avantage indispensable de la diversification. Possédant des actions de Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google – collectivement appelées actions FAANG – aux Teslas du monde, le marché boursier américain a tous les ingrédients pour le bon portefeuille, y compris plusieurs ETF destinés à des secteurs spécifiques et thèmes au choix.

L’attente pourrait bientôt être terminée. NSE et BSE, les deux principales bourses en Inde, ont annoncé leur intention de mettre à la disposition des investisseurs indiens une plate-forme commerciale internationale.

NSE International Exchange (NSE IFSC), une filiale en propriété exclusive de la National Stock Exchange of India Ltd (NSE), a annoncé que la négociation de certaines actions américaines sera bientôt facilitée via la plate-forme NSE IFSC.

L’India International Exchange (IFSC) Limited (India INX), la branche internationale de l’ESB, a également annoncé qu’elle ajouterait des actions internationales aux échanges, y compris des actions de grandes sociétés cotées aux États-Unis via sa filiale en propriété exclusive India INX Global Access IFSC Limited.

NSE IFSC et India INX sont des bourses internationales basées dans le Centre international de services financiers (IFSC) à Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City)

Actuellement, pour investir dans des actions américaines, il est possible d’ouvrir un compte de trading international via l’une des plateformes de trading étrangères telles que Stockal et peut même acheter des fonds communs de placement internationaux.

India INX propose d’offrir des actions des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, d’Europe, d’Australie et du Japon, couvrant environ 80 % de l’univers d’investissement. À terme, India INX fournira dans une première phase un accès à plus de 130 bourses dans 31 pays du monde entier, couvrant les bourses mondiales en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique. Certaines des bourses proposées sont NYSE, Nasdaq, LSE, Canadian Securities Exchange, Toronto Stock Exchange, BATs Europe, Euronext France et Tokyo Stock Exchange.

Avant de commencer à acheter des actions américaines, vous devrez acheter des dollars à partir de votre INR et conserver les limites du programme de remise libéralisé (LRS) prescrites par la Reserve Bank of India (RBI) dans leur contexte. Actuellement, en vertu des règles du LRS, tout individu résident, y compris un mineur (contresigné par un tuteur) est autorisé à verser jusqu’à 2,5 lakh de dollars américains (2 50.000 USD) au cours de chaque exercice. À un taux de change de Rs 74 pour un dollar, cela représente environ Rs 1 85,00 000 ou Rs 1,85 crore.

L’action Amazon se négocie actuellement à environ 3 300 $, ce qui signifie que vous devez investir plus de 2 lakh Rs pour acheter 1 action de la société. Cependant, cela peut ne pas être nécessaire car toutes les plateformes de négociation internationales et même NSE IFSC et India INX autoriseront leurs propres actions américaines par le biais de la propriété fractionnée. Il pourrait y avoir des récépissés de dépôt émis par les bourses IFSC entre 3 et 5 $ pour rendre l’achat d’actions américaines abordable pour les investisseurs indiens.

Il reste à voir à quel point les plateformes de transaction seront faciles et transparentes et la rentabilité lorsqu’il s’agit d’acheter des actions mondiales. Pour les investisseurs, c’est certainement une option viable d’envisager de diversifier leur portefeuille à travers les économies et de construire un portefeuille d’actions stable à long terme.

