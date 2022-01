Principaux développements qui ont changé le visage du secteur de l’assurance en 2021

Voici un bref résumé de tout ce que vous devez savoir sur les développements qui ont changé le cours de l’industrie de l’assurance en 2021.

Nous avons traversé les hauts et les bas de 2021 et nous entamons maintenant une nouvelle année. Après que le début de la COVID-19 a paralysé le monde, les règles et réglementations ont constamment changé pour s’adapter à un monde infesté de pandémie. Les vagues de COVID passées ont donné lieu à de nombreuses incertitudes, et le secteur des assurances travaille en tandem avec ces réglementations pour aider à lutter contre ces incertitudes. Ces développements ont également défini la direction de la croissance pour l’industrie de l’assurance d’une manière importante. L’IRDAI a pris conscience des défis que COVID-19 a posés à l’industrie et a redéfini les directives pour les rendre plus pro-client.

Alors que l’année 2020 a vu des changements vraiment importants dominer l’industrie, 2021 a également emboîté le pas, en particulier dans le segment de l’assurance maladie. En plus de se concentrer sur le bien-être général et la protection des assurés, ces réglementations ont également pris en compte l’avancée technologique et numérique des polices.

L’IRDAI encourage les assureurs dommages à proposer une couverture des soins à domicile

Le traitement à domicile ou à domicile est naturellement devenu une grande partie de la planification d’assurance après que COVID a frappé le monde. Le besoin a encore été accéléré par la grave pénurie de lits que nous avons constatée lors de la deuxième vague. Le traitement à domicile a lieu lorsque le patient est soigné à domicile alors que son état nécessite une hospitalisation selon les prescriptions d’un médecin. Cela pourrait être dû à une pénurie de lits ou à la comorbidité du patient.

L’organisme de réglementation des assurances a intégré la nécessité d’une couverture de traitement à domicile dans la dernière directive. L’organisme de réglementation encourage les assureurs non-vie à proposer des soins à domicile ou un traitement à domicile en tant que couverture complémentaire à nouveau ou à leurs polices existantes. La couverture peut être ajoutée à la police existante en facturant une prime supplémentaire pour la période résiduelle.

Couverture de la télémédecine

COVID a apporté une ère de distanciation sociale et de mobilité limitée afin de minimiser le risque d’exposition. Cela a salué la télémédecine ou la consultation en ligne comme une alternative de confiance aux visites à l’hôpital, du moins pour la première ligne de défense. La télémédecine n’a pas seulement aidé les patients COVID pour le diagnostic initial, mais aussi les personnes atteintes d’autres maladies. L’IRDAI a fait un pas dans cette direction en couvrant les frais de télémédecine ainsi que la couverture OPD dans une police d’assurance maladie.

Délai prolongé pour le traitement et l’émission des polices d’assurance maladie sans papier

Compte tenu de la situation actuelle du COVID, la poussée numérique semble également être forte cette année. L’IRDAI a permis aux compagnies d’assurance maladie et générales de continuer à émettre des polices de santé sous forme électronique sans insister sur un formulaire de proposition physiquement signé jusqu’au 31 mars 2022. Le régulateur des assurances avait autorisé les assureurs à obtenir le consentement des assurés par voie numérique l’année dernière en septembre. Initialement, l’exemption pour une copie papier de la signature était valable jusqu’au 31 mars 2021. De plus, à la suite de la deuxième vague COVID, l’IRDAI l’a prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.

La nouvelle variante Omicron suscitant des inquiétudes quant à une troisième vague, cette extension s’avérera être une énorme aubaine si des restrictions de verrouillage sont à nouveau imposées. Grâce à l’initiative numérique qui a été lancée principalement pour offrir aux consommateurs une autre option pour acheter la police pendant la pandémie, il existe maintenant un fort besoin et une forte demande pour que cela soit une option permanente.

Produits d’assurance standard en place avec les caractéristiques les plus courantes

L’IRDAI a pris en compte le besoin de produits d’assurance standard avec des caractéristiques uniformes qui répondent à un large éventail de besoins de différents consommateurs. L’assurance voyage et les produits d’accidents personnels font également partie de cette ligne directrice.

COVID a souligné la nécessité d’une assurance voyage comme jamais auparavant et donc, l’IRDAI a publié des directives pour un produit d’assurance voyage domestique standard. Connu sous le nom de Bharat Yatra Suraksha, ce produit devait être proposé par les assureurs généraux et maladie à partir du 1er juillet. Le produit propose cinq plans qui offrent à la fois une couverture basée sur les avantages et les indemnités. Il y aura une prime unique qui sera perçue à l’avance. Il offre une couverture d’hospitalisation due à des accidents de l’ordre de Rs 1 à 10 lakh de somme assurée et une couverture de décès accidentel de l’ordre de Rs 1 lakh à 1 crore. Des avenants facultatifs peuvent également être joints à la police. Lorsqu’elle est proposée en tant que couverture familiale, la somme d’assurance choisie s’applique à chaque membre de la famille séparément.

De même, les assureurs maladie et dommages avaient été invités à proposer un produit Accidents personnels à partir du 1er avril. Il comporte des caractéristiques obligatoires telles qu’une prestation égale à 100 % de la somme assurée à verser en cas de décès par accident ou en cas d’invalidité totale permanente dans les 12 mois. Il existe des directives concernant le pourcentage de la somme assurée à verser en cas d’invalidité partielle. A cela s’ajoutent des garanties facultatives pour l’invalidité totale temporaire, les frais d’hospitalisation et l’allocation pour frais d’études.

En dehors de cela, il existe d’autres produits standard proposés dans la catégorie du commerce de détail, tels que Bharat Griha Raksha, Bharat Sookshma Udyam Suraksha et Bharat Laghu Udyam Suraksha pour l’assurance de la maison et des espaces commerciaux contre divers risques.

Règles pour les assureurs généraux sur la conception et la tarification des produits

L’IRDAI a élaboré un projet de lignes directrices visant à fournir un cadre à suivre par les assureurs en ce qui concerne la conception et la tarification des produits. Le régulateur a déclaré que lorsqu’il s’agit de développement de produits, les produits doivent être conçus pour garantir l’intérêt des assurés et l’abordabilité. Dans le même temps, il doit également prendre en compte l’évolution des besoins avec une couverture des risques en conséquence. Le régulateur a classé les produits d’assurance générale en produits de détail et commerciaux sur la base de qui achète le produit et/ou sur la base de la somme assurée.

La faisabilité est un facteur clé qui doit être pris en compte lors de la tarification du produit, conformément à l’organisme de réglementation. Il dit que les assureurs devraient prendre en compte l’exposition au risque, l’expérience des sinistres, les dépenses, la réassurance, les exigences de solvabilité et un montant raisonnable d’excédent. Même les modules complémentaires doivent être tarifés de manière à ce que le produit et les modules complémentaires soient viables.

Le régulateur a dit, les grands risques devraient être assurés par les assureurs au même taux que celui par les réassureurs. Mais l’assureur peut facturer une prime supplémentaire par rapport aux tarifs garantis sur le marché international qui est proportionnelle à la couverture de risque supplémentaire qu’il offre. De plus, l’achat de modules complémentaires en tant que produit autonome ou contrat d’assurance distinct, indépendamment de tout achat d’un autre produit n’est pas autorisé. Et, la prime globale de tous les ajouts plus la prime sous les couvertures optionnelles intégrées dans le produit de base ne doit pas dépasser cent pour cent de la prime pour le produit de base. « L’Autorité peut fixer moins de cent pour cent de la prime du produit de base dans des produits spécifiques », a déclaré l’IRDAI.

L’IRDAI autorise davantage de produits de santé dans le cadre de la procédure d’utilisation et de fichier

L’IRDAI a permis aux compagnies d’assurance générale et maladie de lancer quatre autres catégories de produits individuels, d’add-ons et d’avenants de polices de santé à déposer dans le cadre de la procédure d’utilisation et de fichier. Ces quatre nouvelles catégories sont : l’assurance individuelle contre les accidents, l’assurance voyage à l’étranger, l’assurance voyage nationale et les produits d’assurance maladie basés sur les prestations.

En vertu des normes d’utilisation et de fichier, les assureurs sont autorisés à commercialiser certains produits sans l’approbation préalable de l’IRDAI sous certaines conditions. « En ce qui concerne l’accident personnel, l’utilisation et le classement des produits de voyage nationaux et étrangers ne sont autorisés que si la couverture offerte à la fois sous les couvertures de base et les couvertures complémentaires ou les avenants dépend d’un accident et/ou d’un voyage, selon le cas, », a déclaré l’IRDAI dans un communiqué. Ces nouvelles normes s’appliqueront aux produits déposés à partir du 1er avril 2021.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance-maladie, Policybazaar.com)

