Principaux facteurs qui affectent les taux d’intérêt de votre prêt personnel

Face à une exigence financière, nous nous précipitons tous pour trouver des fonds. Et, peu importe d’où vous l’obtenez, une fois que l’argent est disponible à court terme, c’est toujours un sentiment précieux. Un prêt personnel est une source populaire d’organisation de fonds sans avoir à emprunter auprès d’amis, de parents ou de collègues. Un prêt personnel est essentiellement un crédit non garanti, c’est-à-dire que vous n’avez pas à vous engager ou à placer une garantie auprès du prêteur pour en bénéficier. Lorsqu’il est poussé contre le mur ou face à une pénurie de liquidités, un prêt personnel est le coup de main sur lequel vous pouvez toujours compter.

Qu’il s’agisse de régler des factures d’hôpital, d’acheter des biens de consommation ou un gadget électronique, un prêt personnel est là pour vous. En fait, tout en profitant d’un prêt personnel, vous n’avez même pas besoin de divulguer l’utilisation finale de ce prêt. Qu’il s’agisse d’un mariage coûteux ou d’une rénovation de maison, les prêts personnels peuvent s’avérer utiles dans toutes ces situations.

Vous savez maintenant où trouver des fonds pour vos prochaines vacances en famille !

Lors de l’obtention d’un prêt personnel, ce qui compte le plus, c’est le taux d’intérêt, sur la base duquel vous servirez les IME. Plus le taux d’intérêt du prêt personnel est bas, mieux c’est, car il en résulte une charge d’intérêt moins élevée pour vous.

Facteurs qui déterminent les taux d’intérêt des prêts personnels

Bien que plusieurs facteurs déterminent le taux d’intérêt d’un prêt personnel, les principaux d’entre eux sont la nature de votre emploi, votre historique de remboursement, votre pointage de crédit (pointage CIBIL) et vos revenus. Votre éligibilité à un prêt personnel à un taux d’intérêt inférieur dépendra en grande partie des facteurs suivants :

Votre revenu: Votre revenu détermine votre capacité de remboursement et, par conséquent, un revenu plus élevé vous donne l’avantage sur les autres pour bénéficier de prêts personnels à un taux d’intérêt compétitif. Votre revenu peut s’avérer être le facteur le plus important dans la fixation des taux d’intérêt des prêts personnels pour vous.

Votre score CIBIL : En plus de vos revenus, votre pointage de crédit sera également un facteur tout aussi important qui vous aidera à obtenir un prêt personnel à un taux d’intérêt compétitif. Le pointage de crédit se traduit par un classement numérique à 3 chiffres fourni par les agences de notation de crédit en fonction de votre historique de remboursement de crédit. Un pointage de crédit de 750 est considéré comme étant sur une meilleure base et est préféré par les prêteurs tout en sanctionnant les prêts.

La cote de crédit reflète la santé financière globale d’un emprunteur en termes de revenu disponible, de prêts existants, de comportement d’emprunt et d’historique de remboursement. Plus le niveau de pointage de crédit de l’emprunteur est élevé, plus le prêteur est à l’aise pour prêter à un taux d’intérêt inférieur.

Votre emploi : La stabilité de l’emploi et la nature de l’emploi sont également importantes lors de l’utilisation de prêts personnels. Si vous travaillez dans une organisation établie et réputée, les chances d’obtenir un prêt personnel à un taux d’intérêt inférieur augmentent. Parfois, certains prêteurs assouplissent les directives de prêt pour l’octroi de prêts aux emprunteurs d’organisations spécifiques.

Historique de remboursement : Vos antécédents de remboursement joueront un rôle important dans l’obtention d’un prêt personnel à un taux d’intérêt inférieur. Si vous avez déjà remboursé des IME sur votre prêt automobile ou votre prêt immobilier, vous bénéficierez d’un taux d’intérêt inférieur sur le prêt personnel.

Ratio dette/revenu : Vos prêts existants et le montant des IME auront un impact sur votre intention de bénéficier d’un nouveau prêt personnel. Par rapport à votre revenu, le prêteur examinera la dette totale que vous avez actuellement en charge. Le total de vos paiements de dette divisé par votre revenu total fait augmenter le ratio dette/revenu – plus il est bas, mieux c’est pour vous.

Relation existante : Si vous avez déjà une relation avec votre prêteur et que vous avez déjà utilisé l’un de ses produits, cela vous aidera à obtenir un meilleur taux d’intérêt sur votre prêt personnel. Comme le prêteur est déjà au courant de vos revenus et de vos autres dettes et si vous avez de bons antécédents en matière de paiements EMI, vous bénéficierez de la relation existante.

Voici comment obtenir des fonds rapidement

Les taux d’intérêt des prêts personnels varient d’un prêteur à l’autre pour un même emprunteur. Votre objectif devrait être de rechercher un prêt personnel à votre disposition à un taux d’intérêt compétitif. Et pour cela, inutile de chercher plus loin ! Les prêts personnels Tata Capital sont disponibles à des taux d’intérêt attractifs, à partir de 10,99 %.

Vous pouvez bénéficier d’un prêt personnel auprès de Tata Capital via un processus en ligne simple avec une documentation minimale et des critères d’éligibilité faciles à remplir. Tata Capital dispose de tous les outils pour vous aider à vérifier votre éligibilité et utiliser le calculateur EMI prêt personnel, et même faire une demande de prêt personnel en ligne. En ce qui concerne le remboursement, il existe des options de remboursement flexibles avec des options de durée flexibles allant jusqu’à 6 ans, vous permettant ainsi de rembourser vos prêts personnels EMI selon votre convenance.

De plus, Tata Capital apprécie votre comportement financier pour vous aider à obtenir un prêt personnel aux taux d’intérêt les plus compétitifs. Quel que soit votre besoin de fonds, les prêts personnels sont là pour financer vos divers objectifs de financement ou pour vous aider à soulager votre situation financière tendue.

