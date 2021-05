Principaux héros de l’assistance dans la mise à jour 7.29

Voyons quelques-uns des meilleurs héros de soutien de la méta actuelle.

Chaque patch Dota 2 affecte le jeu d’une manière ou d’une autre, et celui-ci ne fait pas exception. 7.29 existe depuis plusieurs semaines maintenant, ce qui signifie que nous avons suffisamment de données pour analyser certains des meilleurs héros du patch.

Cet article se concentrera sur le rôle de soutien, donc si vous êtes un fan de la position cinq et de la position quatre, assurez-vous de le vérifier.

Oracle

Avant que ce héros ne soit présenté à Dota 2, c’était Dazzle qui était l’option incontournable pour presque toutes les équipes. Cependant, une fois qu’Oracle est devenu une partie du jeu, les équipes professionnelles et les joueurs occasionnels ont réalisé que le héros avait beaucoup de pouvoir.

Aujourd’hui, Oracle est l’un des héros du support qui a un impact énorme sur les combats en équipe. False Promise fait des merveilles avec certains portages, tels que Huskar, Slark et Phantom Assassin. Une autre chose qui rend ce héros génial est ses capacités nucléaires. Oracle est l’un des rares supports à avoir une forte rafale magique, ce qui le rend idéal pour les flash-kills. Bien sûr, ses dégâts ne sont pas aussi forts que ceux de Dazzle, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas là.

Apparition antique

C’est l’un des rares héros de soutien capables de faire de la vie de certains héros fondamentaux, tels que Huskar, un enfer vivant. Les effets de guérison et de vol de vie ont toujours été populaires dans Dota 2, et ce patch ne fait pas exception. Certaines équipes professionnelles accordent beaucoup d’attention à ces choses et les utilisent en leur faveur pour faire des poussées rapides.

C’est là que les AA ont la chance de briller. Si le héros réussit un bon ultime, il peut complètement annuler l’effet de choses, telles que Foyer de Tarrasque, ou toute aura de vol de vie passive. Même si cela n’a peut-être pas un grand effet au début / au milieu du jeu, l’ultime de Ancient Apparition peut rendre une nuit et un jour différents plus tard.

Avec un taux de victoire de plus de 55%, AA est facilement l’un des meilleurs héros du jeu en ce moment. Cela signifie qu’IceFrog va probablement le nerf dans les prochains correctifs.

Wyvern d’hiver

WW est similaire à Oracle car le héros inflige une quantité décente de dégâts et peut également empêcher les coéquipiers de mourir. Cependant, ce qui rend Winter Wyvern si populaire est l’incroyable ultime. Lorsqu’il est utilisé correctement, il peut complètement changer le cours d’un combat d’équipe. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’équipe ennemie pense toujours à faire tomber WW avant tout le monde.

Une autre chose à noter est que WW est un excellent support de voie. Le héros peut sauver presque tous les carrys fragiles, même contre des offlaners mortels, tels que Mars.

démoniste

Warlock est un héros qui peut être joué en tant que carry et mid-laner. Bien qu’il soit vraiment ennuyeux dans un scénario 1vs1, il est certainement un soutien plus fort. Grâce à ses compétences spécifiques, le héros fonctionne extrêmement bien contre des portées fortes, comme Phantom Lancer et Meepo.

N’oublions pas non plus que Warlock a l’un des ultimes les plus meurtriers des jeux. Les golems font des tonnes de dégâts, même très tôt.