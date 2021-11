Principaux outils de validation des e-mails et comment les exploiter

L’email marketing est au cœur de toute bonne campagne d’inbound marketing. Le courrier électronique permet de communiquer sur votre marque, de faire connaître les promotions et d’attirer l’attention de clients potentiels.

Que nous voulions ou non le croire, le courrier électronique n’est en aucun cas mort. Pensez à n’importe laquelle de vos boîtes de réception en ce moment – j’utilise le terme « tout » parce que si vous êtes comme moi, vous en avez au moins trois. Ils sont probablement encombrés de toutes sortes d’offres et de contenus de marques et d’entreprises qui se disputent votre attention. L’astuce consiste à faire en sorte que votre marque se démarque des autres.

Cela dit, aussi joyeux que certains puissent trouver le courrier électronique, il y a le côté du marketing par courrier électronique qui nous cause beaucoup d’anxiété en tant que spécialistes du marketing : les données de contact sales et comment les nettoyer.

Une base de données de messagerie propre est essentielle

Bien que le marketing par e-mail soit important, je crois fermement que derrière le marketing par e-mail se cache l’importance d’une base de données propre. C’est vrai, pour être efficace avec le marketing par e-mail, vous devez savoir à qui vous envoyez et vous assurer que les e-mails sont, en fait, valides. La dernière chose à laquelle tout spécialiste du marketing par e-mail souhaite faire face est une suspension de l’envoi d’e-mails de HubSpot.

Il existe deux types de suspensions d’e-mails marketing :

Alors, vous vous demandez peut-être : « Comment puis-je éviter cela ? »

Pour ceux qui ont téléchargé des listes sur HubSpot et déterminé qu’il est acceptable d’envoyer des e-mails marketing à ces contacts, vous voudrez toujours vous assurer que vous avez correctement nettoyé vos listes de diffusion. Avec l’aide d’outils de validation des e-mails, vous serez assuré de savoir que vos contacts ont des adresses e-mail vérifiées.

Les meilleurs outils de validation des e-mails

Voici mes quatre principaux outils de validation d’e-mails et comment vous pouvez les exploiter.

1. Ne jamais rebondir

C’est en haut de ma liste en ce qui concerne la validation des e-mails. Lorsque je recommande un outil que je préfère personnellement, NeverBounce est rentable et propose des tonnes d’intégrations pour fonctionner avec des plates-formes telles que HubSpot et Marketo. De plus, pour ceux d’entre vous qui utilisent ZoomInfo, NeverBounce est proposé au sein de cette plate-forme pour nettoyer vos données avant même que les listes ne soient exportées. Pour les clients téléchargeant des listes plus petites ou des téléchargements ponctuels, cet outil est facturé à partir de 1 centime par adresse e-mail, ce qui peut être abordable en fonction de la liste. Découvrez ce que vous paierez pour un téléchargement avec cet outil de tarification.

Cela dit, selon Capterra, cet outil n’est pas le mieux noté par rapport à ses concurrents. Les utilisateurs se plaignent que les intégrations sont maladroites et que la capacité de nettoyer véritablement et complètement les données peut faiblir.

2. fil de courrier

Contrairement à NeverBounce, mailfloss est facturé sur une base mensuelle et fournit un nettoyage quotidien automatique jusqu’à un nombre défini d’e-mails par mois, en fonction de votre forfait. Il existe également des intégrations disponibles pour cet outil, mais elles semblent avoir une sélection légèrement plus petite que NeverBounce. Les avantages de ce service incluent un excellent service client et le fait qu’il s’agit d’un outil parfait pour la validation régulière des e-mails.

3. Preuve

Le modèle de tarification de Proofy diffère légèrement des deux principaux concurrents. Avec Proofy, vous achèterez un nombre défini de crédits à un taux raisonnable. Cependant, contrairement à mailfloss et NeverBounce, Proofy n’a pas de détection de spam. Les utilisateurs soulignent que cet outil est très simple d’utilisation et que la validation est complète quelle que soit la taille de la liste. Proofy a un nombre limité d’intégrations par rapport à ses homologues. Contrairement à d’autres plates-formes, Proofy fournit une assistance en direct 24h/24 et 7j/7.

4. Videur

Bouncer propose des tarifs pour les abonnements et les options singulières. Cependant, comme Proofy, il n’offre pas de détection de spam. Les utilisateurs de la plate-forme se plaignent des longs délais de réponse et estiment que les prix sont assez chers par rapport à ses concurrents. Bouncer a également un nombre limité d’intégrations disponibles pour les utilisateurs. Découvrez son outil gratuit de vérification des e-mails. Bouncer propose également une variété d’outils en ligne pour aider les spécialistes du marketing à mieux comprendre et à apprendre à utiliser sa plate-forme.

Choisissez judicieusement votre outil de validation des e-mails

Vous avez donc le choix, mais il est important d’évaluer toutes les options disponibles pour ces outils avant d’en choisir une pour votre entreprise. Ce faisant, vous réduisez le risque que les e-mails soient bloqués par votre plateforme d’envoi, comme HubSpot. De plus, vous éliminez ou réduisez considérablement le risque d’être bloqué dans l’envoi.

Pour en savoir plus sur ces évaluations d’outils de validation, consultez les évaluations de Capterra pour vous aider à prendre la décision la plus éclairée.

Intéressé à approfondir le marketing par e-mail ? En tant que gourou autoproclamé du marketing par e-mail, j’aime avoir l’opportunité de comparer mes e-mails aux tendances du secteur et d’en apprendre davantage sur les autres acteurs du secteur. Consultez notre rapport sur l’impact du marketing par e-mail COVID-19 pour les dernières statistiques et informations sur l’impact du COVID-19 sur vos efforts de marketing par e-mail.