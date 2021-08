Principaux projets de déménagement NFT, tendances et statistiques clés

in

Le voyage de NFT dans Ethereum a commencé (année 2015) bien avant la naissance des Cryptopunks. Ce n’est qu’à la fin de 2017, avec le lancement de Cryptokitties, qu’il a sensibilisé le public aux NFT et enthousiasmé par leurs perspectives d’avenir. Toute la portée du jeu Cryptokitties entoure la collecte, l’élevage et la vente aux enchères de chatons. Depuis lors, les cas d’utilisation de NFT vont des objets de collection à la tokenisation des actifs du monde réel.

Comme dans le monde réel, deux actifs ne peuvent pas présenter des caractéristiques ou des valeurs similaires ; De même, chaque actif tokenisé sur la blockchain a des caractéristiques uniques. Étant donné que ces actifs numériques se distinguent les uns des autres, ils ne sont pas interchangeables et sont donc appelés jetons non fongibles. Comme les actifs réels dotés d’un certificat de propriété, les jetons NFT conservent des enregistrements de propriété et une preuve d’authenticité sur la blockchain.

Les volumes de vente sont restés élevés après que les NFT ont gagné en popularité plus tôt cette année lorsque des artistes crypto comme Beeple ont introduit NFT dans le grand public avec leur art.

Les volumes de ventes mensuels sur OpenSea ont atteint un niveau record (soit plus de 750 millions de dollars) en août et, en août, le volume quotidien est resté supérieur à 55 millions de dollars la plupart des jours. En seulement 10 jours en août, le nombre de NFT vendus a dépassé les records de juillet. Source : DuneAnalysis. Volume d’échange mensuel / quotidien d’OpenSea (en USD).

Les amateurs de NFT les considèrent comme des objets de collection ayant une valeur intrinsèque en raison de leurs goûts personnels ou de leurs spéculations sur les caractéristiques rares des NFT. Comparé aux œuvres d’art, le prix du NFT est beaucoup plus facile – plus ces objets sont rares, plus les gens les recherchent. La rareté de ces objets aujourd’hui peut être facilement vérifiée grâce à des outils comme rarity.tools

Situation au 10 août 2021. Trié par volume d’opérations.

CryptoPunks est un excellent exemple de l’essor actuel du marché NFT. CryptoPunks est devenu l’un des NFT les plus recherchés sur le marché. Connu comme l’un des premiers NFT, le projet CryptoPunks a été lancé par Larva Labs en 2017. À l’origine, chaque CryptoPunk était offert gratuitement, mais beaucoup se sont récemment vendus pour des millions de dollars.

Récemment, un Covid Alien CryptoPunk NFT a été vendu pour plus de 11,7 millions de dollars aux enchères.

Aujourd’hui, un nombre croissant de comptes de réseaux sociaux ont changé leurs avatars en singes de dessins animés comme l’utilisateur et joueur Twitch suivant qui s’appelle « OneBlockAway » en changeant sa photo de profil en celle d’un singe #9113.

Et beaucoup d’autres de mes amis et adeptes de Twitter arborent des singes de dessins animés avec des lunettes ou tirent des lasers de leurs yeux. Ce groupe d’amoureux des singes se parle, se suit et se soutient. La création est venue du Bored Ape Yacht Club, qui a été officiellement lancé le 30 avril, offrant 10 000 jetons non fongibles sur le thème des singes, chacun avec un trait unique.

En une journée, les 10 000 NFT du Bored Ape Yacht Club avaient été vendus. Le prix maintenant sur le marché secondaire d’OpenSea est basé sur la rareté ou la signification personnelle comme dans l’image ci-dessus qui a une représentation propre ou décente du singe – “similaire à mon apparence quand je suis à la plage :)”.

Volume des transactions NFT au cours des 90 derniers jours sur le marché secondaire OpenSea

Pudgy Penguins est une collection de 8888 Cute Chubby Pudgy Penguins glissant le long de la blockchain ETH gelée. Il a été vendu fin juillet. Le NFT est actuellement au prix bas de 1,35 ETH sur OpenSea avec un volume d’échanges sain de plus de 10 800 ETH au 22 juillet 2021 et continue de croître.

La popularité de Pudgy Penguins a augmenté après que CoinGecko a présenté Pudgy Penguins dans son récent tweet.

Volume des transactions NFT de Pudgy Penguins sur le marché secondaire : OpenSea depuis son lancement.

Les VOX sont des compagnons polyvalents qui peuvent être animés, imprimés en 3D, utilisés en réalité augmentée, etc. Construit par Gala Games, chaque VOX générera également de futures récompenses de jeu à gagner en interagissant de diverses manières avec l’écosystème de Gala Games.

La première série de 8888 VOX s’est vendue en moins de 10 minutes le 10 août 2021 et est vendue sur le marché secondaire – OpenSea à un prix moyen de plus de 0,7 ETH. Il est sûr de dire que VOX prendra certainement la première place bientôt. Compte tenu de l’expertise de l’équipe dans la construction du métaverse et de l’écosystème des Gala Games, la communauté est enthousiasmée par l’utilité future de VOX NFT.

Gala Labs s’engage sur un VOX qui a de l’utilité. Cela signifie qu’il aura un but au-delà d’être un avatar mignon que vous pouvez posséder et animer. Un propriétaire de VOX pourra bloquer GALA et, à l’avenir, en jouant avec son VOX, il gagnera du VOXcoin.

Je pense que le métavers sera un jour une économie ÉNORME. “Metaverse” est le nouveau mème du futur d’Internet selon ceux qui devraient savoir ce qui s’en vient.

La vision de Mark Zuckerberg pour Facebook est le métaverse où il s’agit « d’un Internet intégré, où au lieu de simplement visualiser du contenu, vous y êtes. Et vous vous sentez présent avec d’autres personnes comme si vous étiez dans d’autres endroits, ayant des expériences différentes que vous n’avez pas forcément dans une application 2D ou une page web. »

JunkYard Dogs est un projet génératif composé de 8 008 jetons de chien d’avatar uniques affichant des traits aléatoires. L’objectif du projet est le développement de jeux et la sortie de replay, ainsi que la préparation d’un écosystème Metaverse sophistiqué.

Au fil du temps, les membres du club canin JunkYard se connecteront au métavers, élargissant leurs sens de la vue, du son et du toucher, mélangeant des éléments numériques avec le monde physique ou entrant dans des environnements 3D entièrement immersifs quand nous le voulons. L’équipe a établi le lancement communautaire de 1888 NFT le 10/août/2021, suivi du lancement principal le 11/août/2021. Pendant les deux périodes, le JYD NFT s’est vendu en moins de 10 minutes. Peu de temps après le monnayage communautaire, le projet a connu un bon niveau de négociation sur le marché secondaire.

The Settlers (Colony.Online) est une collection NFT de 25 000 animaux spatiaux uniques générés par programme qui peuvent être échangés contre leur personnage jouable dans le jeu et leurs objets cosmétiques dans le prochain MMO sur la blockchain. Ils existent en 5 espèces différentes, avec un approvisionnement limité de 5 000 par espèce. Chaque espèce est relâchée une par une et n’est disponible pour la frappe qu’une fois que les espèces précédemment rejetées ont été épuisées. Les 5 000 premiers tomberont début septembre 2021.

Le jeu se déroule dans une colonie lunaire en réalité alternative, où une société d’animaux de l’espace générés aléatoirement (appelés colons) a colonisé la lune et l’a transformée en son propre terrain de jeu social pour le matérialisme élégant, le mode de vie des femmes et l’exploitation minière lunaire.

Ce qui est propre aux colons est que si un propriétaire n’aime pas un trait spécifique, il peut relancer un trait singulier sur son colon pour 0,0125 ETH et pourra le faire au maximum 3 fois par colon.

Chaque répétition entraîne la re-randomisation d’un trait singulier de votre choix, ainsi que les métadonnées spécifiques associées à ce trait à modifier également. Une fois que vous aurez atteint le nombre maximal de représentants, vous (et tout futur détenteur de NFT) ne pourrez plus le faire.

À ma connaissance, les Settlers sont la première équipe à introduire cette fonctionnalité dans un projet génératif, et nous sommes très heureux d’ajouter une nouvelle couche de personnalisation pour leurs Settlers avant de commencer le développement complet de notre jeu.

Les NFT ont ouvert la technologie blockchain à des voies entièrement nouvelles. En représentant des actifs physiques dans le monde numérique, les NFT ont le potentiel de devenir un élément essentiel non seulement de l’écosystème de la blockchain, mais de l’économie au sens large.