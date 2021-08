Principaux soins pour votre peau après l’été

23/08/2021 à 8h30 CEST

Nous ne voulons rendre la journée de personne amère, mais la vérité est que les vacances d’été touchent à leur fin.

Nous avons passé de longues journées à la montagne, à la plage, à la piscine et au soleil. Et bien que lorsque nous nous regardons dans le miroir, nous nous voyons mieux, plus sombres, plus reposés, notre peau a souffert et nous devons continuer à en prendre soin.

Cela peut vous intéresser : Neuf mythes sur le bronzage qui sont faux

La Healthy Skin Foundation donne un fait inquiétant et c’est que chaque été autour de la 15% de la population brûle du soleil.

Mais non seulement le rayonnement solaire, la chaleur, le chlore ou le salpêtre ont également pu affecter la santé de la peau.

C’est pourquoi il est important que, si nous avons été protéger la peau tout l’étéContinuons à le faire et nous allons donc le préparer pour l’automne prochain. Si ce n’est pas le cas, c’est peut-être le bon moment pour s’y mettre.

Comment prendre soin de sa peau après l’été ?

À cette fin, la Healthy Skin Foundation met à la disposition de tous des recommandations simples afin que nous n’oubliions pas le plus grand organe que nous ayons, la peau.

Continuez à vous protéger du soleil. Une erreur assez courante que nous commettons est que lorsque nous retournons à la plage, nous oublions les crèmes solaires jusqu’à l’année prochaine.

Eh bien, nous devrions continuer à les utiliser. Se protéger du soleil tout au long de l’année est essentiel pour notre peau.

Exfoliez votre peau. Avec le retour à la routine, nous pouvons voir que la peau commence à présenter un aspect terne.

Pour y remédier, on peut exfolier sa peau, soit avec des éponges conçues à cet effet, soit également à l’aide de gels et de produits de type gommage.

Hydratez, hydratez et hydratez. C’est la base d’une peau saine. De plus, il peut maintenant paraître plus sec à cause du soleil, du chlore ou du sel.

Vous devez donc trouver la crème hydratante qui convient le mieux à votre type de peau et l’utiliser non seulement maintenant, mais tout au long de l’année.

Arrêtez le photovieillissement. L’un des facteurs qui affecte le plus le vieillissement cutané est le rayonnement solaire.

Pour éviter cela, les spécialistes en dermatologie recommandent d’utiliser des substances qui ralentissent ou atténuent ce phénomène, comme la vitamine C et autres antioxydants, ou le rétinol.

C’est l’heure des peelings ou des lasers. Si vous aviez prévu de faire un bon soin pour exfolier votre peau en profondeur, ou un laser pour par exemple éliminer les taches, c’est le moment.

Il suffit d’attendre que le bronzage disparaisse pour les subir.

Vérifiez votre peau. C’est quelque chose que nous devons faire régulièrement tout au long de l’année.

Observez votre peau, la taille et la forme des grains de beauté ou des taches que vous avez sur votre peau et si vous avez des questions, consultez un dermatologue.