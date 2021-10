Principaux titres achetés par les fonds communs de placement en septembre : les actions Aditya Birla AMC parmi les principaux achats des fonds

Les gestionnaires de fonds ont déployé Rs 15 milliards en introductions en bourse au mois de septembre. (Photo : REUTERS)

Les gestionnaires de fonds communs de placement ont continué d’accaparer des actions de sociétés débutantes en septembre, Aditya Birla Sun Life AMC et Vijaya Diagnostic faisant partie du portefeuille de plusieurs sociétés de fonds communs de placement. Selon les données provenant d’Edelweiss Alternative Research, les gestionnaires de fonds ont déployé 15 milliards de roupies lors d’introductions en bourse, la plus grande partie étant destinée à Vijaya Diagnostic. Les maisons de fonds ont investi près de Rs 8 milliards dans l’introduction en bourse de Vijaya Diagnostics. En outre, les fonds communs de placement ont vu leur poids augmenter dans les services publics, le poussant à un sommet de sept mois, tout en diminuant le poids du secteur des télécommunications et des banques privées, ont souligné les analystes de Motilal Oswal.

Quelles actions les fonds communs de placement ont acheté en septembre

SBI AMC : Aditya Birla Sun Life AMC était le meilleur achat pour le fonds commun de placement SBI, mettant en Rs 80 crore dans la société nouvellement cotée, selon les données fournies par ICICI Securities. AMI Organics était la deuxième action la plus achetée par la société de fonds, injectant 53 crores de roupies dans le stock. Les autres actions achetées par SBI Mutual Fund comprennent Jindal Steel and Power et Steel Authority of India, portant la valeur des deux dans le portefeuille à près de Rs 80 crore, suivies du Max Healthcare Institute.

Fonds commun de placement prudentiel ICICI: La maison de fonds a acheté des actions d’Aditya Birla Sun Life AMC au cours du mois précédent, portant la valeur des actions dans son portefeuille à Rs 100 crore. Le deuxième titre le plus acheté par ICICI Prudential était l’Indian Energy Exchange. Sonata Software, SBI Cards and Payment Services et Manappuram Finance étaient les trois autres actions les plus achetées en septembre.

Fonds commun de placement HDFC : Aditya Birla Sun Life a été le premier pari fait par la société de fonds en septembre, ajoutant 18 actions lakh de la société d’une valeur de Rs 102 crore, selon ICICI Securities. Le deuxième titre le plus acheté par HDFC AMC était Zee Entertainment Enterprises. Coincé entre les investisseurs et les promoteurs, le géant des médias a augmenté son poids dans le portefeuille de HDFC Mutual Fund à Rs 190 crore contre Rs 46 crore plus tôt. Bharat Heavy Electricals, Adani Enterprises et Escorts sont les autres actions qui ont connu la plus forte augmentation de poids.

Aditya Birla Sun Life AMC : Dans le cadre de son introduction en bourse, les gestionnaires de fonds d’Aditya Birla Sun Life AMC ont augmenté leurs avoirs dans HDFC AMC. La valeur marchande des actions HDFC AMC détenues par The Fund House à la fin du mois de septembre était de Rs 60 crore. Oil & Natural Gas Corporation, Oracle Financial Services Software, Bajaj Auto et Canara Bank étaient les autres actions où Aditya Birla Suna Life AMC a augmenté sa participation.

