Principaux types de canaux de distribution de contenu [Infographic]

in

Connaissez-vous la différence entre les canaux médiatiques « payés », « acquis » et « possédés », et comment vous pouvez utiliser chacun dans votre approche de marketing numérique ?

Chacun joue un rôle important, mais différent, et comprendre cela et comment utiliser ces outils est essentiel pour définir une stratégie efficace et susciter une réponse avec vos campagnes marketing.

Pour vous aider, l’équipe de SEMRush a rassemblé un aperçu de ce que chaque élément implique, ainsi que des options de contenu spécifiques et des mesures de mesure, pour votre planification. En fonction de la réponse que vous cherchez à susciter, cette vue d’ensemble vous aidera à vous indiquer les outils de contenu à prendre en compte dans votre approche.

SEMRush a publié un aperçu plus complet ici, tandis que vous pouvez consulter l’infographie récapitulative ci-dessous.