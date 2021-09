Principes commerciaux de Trump pour atténuer les alarmistes climatiques et leurs nombreuses taxes – RedState ⋆ .

in

Malgré les nombreux mensonges de la gauche à l’effet contraire, « l’énergie verte » est terrible pour l’économie – et la planète.

Car « l’énergie verte » — éolienne, solaire, batterie (voitures électriques, etc.) — n’est ni verte ni énergie.

Extraire les matériaux pour fabriquer les turbines, les panneaux et les cellules est soit terrible pour l’environnement et coûteux – soit un peu moins terrible pour l’environnement et VRAIMENT cher.

Et l’énergie produite par ces sources « d’énergie verte » est minime – et VRAIMENT chère. Et, bien sûr, c’est irrémédiablement peu fiable, fondé sur des choses comme si le vent souffle ou si le soleil brille.

Oh, l’ironie : l’incapacité de la gauche à contrôler la météo rend très difficile pour elle de contrôler la météo.

Ainsi, « l’énergie verte » nécessite beaucoup, BEAUCOUP d’argent du gouvernement pour continuer sa misérable existence.

Le secteur de l’énergie éolienne obtient 176 milliards de dollars de capitalisme de copinage Les subventions à l’énergie solaire coûtent 39 milliards de dollars par an Subventions aux véhicules électriques de Biden : un cadeau « vert » aux riches : « Le président a inclus un énorme 174 milliards de dollars pour les subventions aux véhicules électriques…. »

En revanche, l’énergie réelle – pétrole, gaz naturel, charbon, nucléaire – rapporte de l’argent. Ces sources sont bon marché et très efficaces – et peuvent être extraites, livrées et utilisées à profit. Pas d’argent du gouvernement nécessaire.

Si quelque chose est une bonne idée, aucun argent du gouvernement n’est requis. Personne n’a besoin de subventionner la crème glacée.

Notre gouvernement a passé des décennies à taxer l’énergie réelle pour payer « l’énergie verte ». Et pour rendre l’énergie réelle plus chère – pour que l’« énergie verte » semble un peu moins stupide en comparaison.

Et cela ne fera qu’empirer de façon exponentielle si ce faux projet de loi ridicule sur les «infrastructures» devient loi.

Le projet de loi sur les infrastructures est bourré de politiques sur le changement climatique

Et tout cela ne touche même pas à tous les blocages réglementaires du gouvernement érigés pour arrêter notre utilisation de l’énergie réelle.

Peut-être l’aspect le plus stupide de toute cette stupidité? Outre le fait que le dioxyde de carbone est bon pour toutes les plantes de la planète ?

C’est le fait que notre pays – au nom de cela – commet un suicide économique unilatéral.

Nous détruisons notre économie et notre production d’énergie réelle – et gaspillons des milliards de dollars en fausse énergie – pour résoudre un problème mondial… contre lequel nous sommes les seuls à faire quoi que ce soit.

Les dirigeants de la Chine, de l’Inde et d’autres grandes économies ne participent pas au dernier forum sur le climat de Biden Malgré l’accord de Paris, la Chine et l’Inde continuent de construire des centrales à charbon L’Europe construit toujours de nouvelles centrales électriques au charbon Le Japon se précipite pour construire de nouvelles centrales électriques au charbon, malgré les risques climatiques

Si le changement climatique est mondial, pourquoi sommes-nous les seuls au monde à faire quoi que ce soit à ce sujet ?

Et c’est là que Donald Trump Trade et ses principes entrent en scène.

Trump Trade : DC doit faire à peu près tout différemment : « Ce que DC a si longtemps appelé ‘libre-échange’ – ne ressemble en rien au libre-échange.

Le libre-échange réel est libre des deux côtés du grand livre. Nous permettons à d’autres pays un accès sans gouvernement à notre marché et ils nous permettent un accès sans gouvernement au leur.

« Ce n’est pas ce qui s’est passé avec le « libre-échange » de DC. Pendant des décennies, nous avons donné à d’autres pays un accès sans gouvernement à notre marché – et ils ont empilé les obstacles gouvernementaux pour nous empêcher d’accéder au leur. »

Importer des subventions gouvernementales : le pire du faux « libre-échange » : « Il y a trois manières principales pour chaque pays de la planète de nous baiser – et le fait – : « 1) Les tarifs sur nos affaires entrant dans leurs pays. « 2) Les limites d’importation de nos produits entrant dans leurs pays. « 3) Des subventions pour leurs affaires entrant dans notre pays. « Ces trois manières peuvent – ​​et ont – causé des dommages considérables à notre économie nationale. « Des trois, les plus dommageables de loin – sont les subventions…. « () les subventions d’autres pays – sont des armes furtives qui nous tuent de l’intérieur. Ils sont une innombrable armada de chevaux de Troie – que nous avons volontairement amenés à l’intérieur de nos portes…. « Importer des subventions gouvernementales – sape nos producteurs nationaux de… tout ce qui est subventionné ailleurs. « Ainsi, des millions de producteurs nationaux – ont ainsi été poussés à l’étranger… ou à l’extinction. Emportant avec eux des dizaines de millions d’emplois domestiques.

Comme pour tout le reste, nous violons les principes de Trump Trade sur le changement climatique depuis des décennies.

Nous avons augmenté artificiellement et considérablement le coût de notre énergie, alors qu’aucun autre pays ne l’a vraiment fait.

Ce qui est une subvention de facto. Par tous les autres pays — pour chaque produit qu’ils nous exportent.

Parce que tout ce qu’ils font est moins cher que tout ce que nous faisons. Tout ce qu’ils fabriquent est moins cher que tout ce que nous fabriquons.

Comment rectifier cette idiotie ? Comment parvenir à l’uniformité du changement climatique mondial ?

Personne n’aime les tarifs – c’est pourquoi Trump les impose : « Trump comprend les trois composantes d’une économie américaine prospère : moins de réglementations, de faibles taxes et des règles du jeu équitables pour le commerce mondial. « Les règlements sabrant de Trump. Lui et le Congrès républicain ont réduit les impôts – d’une manière beaucoup plus compétitive à l’échelle mondiale. Et sont prêts à recommencer. “Et puis Trump s’est mis au travail sur le commerce. Il a commencé à imposer des tarifs sur les nations qui nous avaient depuis si longtemps baisé…. «Les tarifs douaniers de Trump étaient sa façon de démontrer que oui… être du mauvais côté de terribles politiques commerciales est en effet nul. Alors Trump a dit : ‘Voyons comment vous l’aimez.'”

Cela a-t-il fonctionné ? Vous pariez que oui.

La misérable «guerre commerciale» de Trump 2019 : 21 milliards de dollars de tarifs douaniers – et une économie de 22 000 milliards de dollars : « Le régime mini-tarifaire nord-américain de Trump a permis aux États-Unis de déchirer le terrible accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Et remplacez-le par l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) extrêmement meilleur. « L’Union européenne (UE) désormais libre de Grande-Bretagne – ne cherche pas à se débattre avec Trump et ses tarifs : “”Donald Trump et des responsables de l’Union européenne se sont retirés mercredi d’une guerre commerciale alors qu’ils concluaient un accord pour œuvrer à” zéro “tarifs, barrières et subventions.” “Oui s’il vous plaît. Et nous tournons en rond – tout autour du globe. Trump annonce la finalisation d’un accord commercial avec le Japon Signature d’un accord commercial entre les États-Unis et le Vietnam

Lorsque nous avons commencé à défendre ces politiques commerciales – vers 2013 ou vers 2013 – nous avons reçu BEAUCOUP de réticences de la part de la droite.

Et nous avons noté que c’était presque exclusivement la gauche qui avait critiqué le commerce mondial et le mondialisme. Bien que pas de la même manière — et presque toujours pas pour les mêmes raisons.

Manifestations de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999

Mais comme le président Trump a connu de plus en plus de succès….

Comment l’anti-mondialisation est passée d’un problème de gauche à un problème de droite

C’est donc avec un peu moins d’appréhension que je me joins maintenant aux démocrates – en principe et à grands traits – pour défendre cela….

Les démocrates proposent une taxe à la frontière basée sur les émissions de carbone : “Sén. Chris Coons (D-Del.) et le représentant Scott Peters (D-Calif.) ont annoncé lundi une nouvelle taxe à l’importation pour les pays ne respectant pas les normes américaines d’émissions de carbone…. « Les biens couverts par la proposition comprennent le pétrole, le charbon, l’aluminium, l’acier, le fer et le ciment. « La taxe serait équivalente aux redevances environnementales imposées aux entreprises américaines en vertu des réglementations étatiques et fédérales…. « Nous devons veiller à ce que les travailleurs et les fabricants américains ne soient pas laissés pour compte… » a déclaré Coons… »

Maintenant, mes raisons et les résultats souhaités sont pour la plupart assez différents de ceux de ces démocrates.

Bien que Coons l’exprime par inadvertance, il n’est pas juste que nos employés et employeurs soient les seuls sur la planète à être foutus par ces politiques ridicules de « changement climatique ».

Nous ne devrions au moins pas être les seuls sur la planète à payer pour détruire notre économie.