Prinny présente NIS Classics Vol. 2 ramène deux autres RPG à basculer

Vous devrez excuser cet écrivain s’il doit faire des recherches sur les deux offres à venir Prinny présente NIS Classics Vol. 2, le suivi de – oui – Volume 1. Ce premier volume n’est arrivé que récemment, et bien que nous n’ayons pas été particulièrement ravis de la collection dans notre revue, il a néanmoins ramené quelques RPG classiques cultes dans un seul pack.

Le volume 2 se dirige vers Switch au printemps de l’année prochaine et propose à nouveau deux RPG – Royaume Makai : récupéré et rebond et le brillamment intitulé ZHP : Unlosing Ranger contre Darkdeath Evilman; nous soupçonnons furtivement que Darkdeath Evilman pourrait être le méchant et pourrait avoir été nommé par Hideo Kojima.

Il semble que le royaume de Makai avait à l’origine un sous-titre de [checks notes] Chroniques du Tome sacré, sorti sur PlayStation 2 en 2005, puis dans une réédition sur PSP six ans plus tard. ZHP : Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman était à l’origine sur PSP en 2010.

Vous pouvez voir ci-dessous un texte de présentation des relations publiques, qui décrit un nouveau contenu :

– Zetta… Mais Betta ! : Dans Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound, Lord Zetta, maître de la guerre tactique, vise à envahir et à reconquérir le Netherworld, sous la forme d’un livre ! Utilisez des stratégies intelligentes et une magie puissante, ainsi que des armes mortelles allant des épées larges aux lance-roquettes pour prendre le contrôle des terres de vos ennemis. De plus, invoquez votre armée via le système INVITE, déchirez le champ de bataille avec de nouveaux personnages et plongez dans le mode Petta pour une toute nouvelle histoire.

– Build-a-Ranger : Dans ZHP : Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman, votre personnage est fait sur mesure pour lancer autant d’ennemis que vous le souhaitez ! Utilisez le système de personnalisation approfondi pour équiper votre ranger de la tête aux pieds, établir votre propre base et vous frayer un chemin à travers un éventail de cartes générées aléatoirement pour forger votre propre histoire héroïque.

Il y aura également des éditions de luxe et limitées qui seront disponibles à la commande dans la boutique officielle NISA Europe à partir du 10 septembre.

