Prions: RBI doit tout mettre en œuvre pour éviter une nouvelle chute brutale de la roupie

Les prix mondiaux des matières premières sont sur une lancée folle – le cuivre approche de son niveau record au nord de 10 000 USD, les prix de l’aluminium et de l’acier augmentent chaque jour et les intrants à base de pétrole menacent de percer le sommet. Tout cela est, bien entendu, motivé par la mauvaise santé de l’économie américaine qui se rétablit rapidement, principalement en raison de son programme de vaccination super efficace. Encore une fois, le fait que l’équipe d’étiquettes de la Fed et du Trésor semble avoir tout le monde (aux États-Unis) avec de l’argent à brûler, fait bouillir le pot.

Fait intéressant, les rendements obligataires américains et l’écart de 10-2, qui signalaient pour la première fois une inflation potentielle en août de l’année dernière, ont tous deux reculé au cours du dernier mois environ, ce qui suggère que le marché croit toujours que Powell sera en mesure de gérer l’énorme emprunt gouvernemental. exigence et maintenir sa liquidité de haut niveau goutte à goutte sur le marché sans bouleverser les choses. Les marchés boursiers sont, bien entendu, à des sommets sans précédent, profitant du bain de liquidité.

Certes, il y a des signes de prise de risque excessive tant sur les actions que sur les obligations – le spread sur les obligations d’entreprises de qualité quasi-défaut est le plus bas depuis la crise de 2008, un grand nombre de SPAC (sociétés créées pour permettre entreprises faibles à lister) sont bien sous l’eau, et il y a eu plusieurs échecs notoires sur les marchés financiers. Mais alors les marchés peuvent rester «mousseux», comme l’a récemment commenté Powell, pendant des années – rappelons que les actions ont augmenté pendant 6 ans après le commentaire de «l’exubérance irrationnelle» de Greenspan en 1994.

Le dollar, bien sûr, a glissé depuis la mi-2020, lorsque plusieurs analystes puissants ont conclu que l’énorme relance dont l’économie américaine avait besoin ferait baisser le dollar. En parallèle, quelques mois plus tard, les matières premières ont démarré, tout comme les rendements obligataires, comme déjà évoqué. En fait, le dollar a plutôt bien résisté – le DXY est passé d’un peu plus de 100 à un peu moins de 90, bien loin des baisses de 25 à 35% qui avaient été prévues à l’époque. En effet, à l’heure actuelle, DXY semble gravir lentement une échelle saccadée. Je pense qu’un effondrement du dollar, à partir de ces niveaux, n’est pas à venir.

La roupie, en surface, semble jouer son propre jeu. Depuis le début de 2020, il a subi deux coups majeurs, chacun déclenché par le Coronavirus; dans les deux cas, on avait l’impression que le fond était sur le point de tomber, amenant les 80 roupies wallahs applaudissant. Cependant, dans l’intervalle, il a pu retrouver une valeur raisonnable, en réponse à la faiblesse du dollar, au sentiment d’investissement mondial généralement enthousiaste (au moins jusqu’en mars 2020) et à l’énorme pile de réserves de la RBI qui a servi à déséquilibrer les spéculateurs.

Malgré le fait que le sentiment d’investissement se soit détérioré – une sortie nette de 1,4 milliard de dollars en avril contre un afflux net de 1,8 milliard de dollars en mars – RBI a pu récupérer rapidement la roupie à partir de ses plus bas sous-75 lorsqu’elle a fortement chuté à la mi-avril. ; ceci malgré le fait que la deuxième vague du virus se propageait de manière effrayante. Non seulement cela, RBI a été en mesure de repousser l’écart NDF, qui est un fort signe avant-coureur de sentiment, de bien plus de 15 points à un respectable 2-3 points la semaine dernière.

Après la mauvaise performance du parti au pouvoir aux élections du Bengale occidental ce week-end, le spread NDF a fortement bondi et 1 mois est à près de 20 paise, indiquant une forte détérioration du sentiment. Cependant, RBI a réussi à empêcher la roupie de ressentir la douleur. Les primes à terme ont augmenté, ce qui suggère qu’une grande partie de l’intervention s’est déroulée sur le marché à terme, par opposition au comptant, pour éviter une nouvelle augmentation de la liquidité intérieure. Étant donné que le mélange de verrouillages étatiques (et d’un éventuel verrouillage central) est susceptible d’avoir à nouveau un impact sur les chaînes d’approvisionnement, et que la flambée des prix mondiaux des matières premières affecterait gravement l’inflation intérieure, la RBI doit – et, nous pensons, le fera – retirer tout les butées pour éviter une nouvelle chute brutale de la roupie.

Recherchez un marché agité continu (73,80 à 75,20), avec RBI susceptible d’être en mesure de tenir la ligne, à moins, bien sûr, que «l’enfer de Dante» que nous subissons sur le terrain ne s’aggrave encore et / ou que quelque chose ne cède dans le marché mondial.

Prions (et pas seulement pour la roupie).

