Priorités et perspectives budgétaires du président américain Joe Biden

Le budget Biden est principalement axé sur la réduction de l’écart de revenu croissant dans l’économie américaine au cours des dernières décennies. (fichier image)

Par le Dr Bappaditya Mukherjee

La première demande de budget annuel de Biden pour l’exercice commençant le 1er octobre de cette année a été publiée récemment par la Maison Blanche. Ce document donne une fenêtre sur le consensus politique émergent à Washington dans toute une série de domaines problématiques. Le budget de Biden pour le prochain exercice budgétaire est de 6 billions de dollars et est dominé par des augmentations de dépenses pour améliorer les conditions économiques des pauvres et des Américains de la classe moyenne, dont beaucoup ont été dévastés par la pandémie COVID. Il comprend également toute une série de propositions d’investissement dans les infrastructures américaines, qui rappellent à l’échelle ce que le pays a connu après la Seconde Guerre mondiale. Étant donné que ce document et les processus ultérieurs du Congrès américain incluent la défense et les dépenses internationales du gouvernement américain, il revêt également une importance considérable pour la politique internationale. Étant donné que les États-Unis sont une superpuissance avec une présence mondiale, leurs priorités budgétaires sont un sujet de préoccupation mondiale.

Cependant, il ne faut pas oublier que le système américain se caractérise par un système de freins et contrepoids entre l’exécutif et le législatif. L’une des façons dont cela se manifeste est le rôle du Président dans le processus d’élaboration du budget. À l’heure actuelle, le budget Biden n’est qu’une liste de souhaits ou un ensemble de propositions qui subiront des révisions importantes au Congrès américain avant d’être promulgués en tant que législation sur les impôts, les droits et les dépenses. Les objectifs de la demande de budget annuel du président sont triples : d’abord, il communique la politique fiscale fédérale américaine globale du président au Congrès. Deuxièmement, les priorités relatives des divers programmes fédéraux – défense, agriculture, éducation, santé, etc. – du président sont présentées. Enfin, il décrit les changements de politique fiscale et de dépenses souhaités par le président. Ces objectifs sont contraints par le Congrès, qui a le pouvoir de la bourse. Le gouvernement américain procédera à une fermeture partielle du gouvernement en octobre de cette année, à moins que le Congrès n’adopte un accord qui détermine les niveaux de dépenses américains. Il est également confronté à une échéance cet automne pour relever le plafond de la dette. Cependant, étant donné que le parti de Joe Biden, les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès, la promulgation de parties importantes de sa proposition de budget semble probable.

Le budget Biden est principalement axé sur la réduction de l’écart de revenu croissant dans l’économie américaine au cours des dernières décennies. Cela a plusieurs effets de distorsion sur le système politique et économique américain. Étant donné l’absence de réglementations importantes sur les contributions privées et institutionnelles aux candidats aux élections et aux deux principaux partis politiques, l’influence des riches contributeurs sur l’élaboration des politiques et la législation est devenue une évidence embarrassante. Cela a conduit le gouvernement américain à adopter une succession de réductions d’impôts sur les riches Américains et les entreprises, qui ont été ruineuses à plus d’un titre. Par exemple, cela a rendu très difficile le financement des engagements actuels des États-Unis envers les programmes de filets de sécurité sociale. La baisse des revenus du gouvernement américain rend également difficile la maîtrise de l’envolée de la dette américaine.

Du côté économique du grand livre, on peut dire que les inégalités sont l’un des moteurs des troubles sociaux, en particulier selon les critères raciaux. Un rapport du Pew Research Center, une société de sondage américaine, publié juste avant le déclenchement de la pandémie de Covid, a conclu que les ménages à revenu élevé avaient réalisé des gains de revenus disproportionnés ces dernières années. La taille de la classe moyenne américaine a diminué simultanément. De plus, la condition des pauvres s’est détériorée. Ces tendances nationales ont contribué à l’hostilité croissante de l’opinion publique américaine contre la mondialisation en général et le libre-échange en particulier. Du point de vue des marchés émergents comme l’Inde, la montée du protectionnisme dans la politique intérieure américaine est une mauvaise nouvelle. Par conséquent, les propositions budgétaires de l’administration Biden conçues pour résoudre le problème de l’inégalité des revenus devraient être bien accueillies dans des pays comme l’Inde qui souhaitent un meilleur accès au marché américain.

Il est proposé que les dépenses massives décrites dans le budget Biden soient financées par l’augmentation des impôts sur les sociétés et les riches. En faisant cette proposition, Biden rompt fortement avec plus de quatre décennies de politique américaine en matière de fiscalité et de génération de revenus pour le gouvernement fédéral. Il s’agit d’une demande de longue date de l’aile progressiste du parti démocrate qui a été bloquée par une coalition de démocrates et de républicains modérés. Les Américains les plus riches, ceux dont les revenus sont supérieurs à 1 million de dollars, verront leur impôt augmenter considérablement. Leur obligation fiscale maximale passera de 23,8% à un taux maximum de 43,4%.

Le budget donne la priorité à la grande stratégie de l’administration actuelle consistant à contrer la menace de la Chine pour les intérêts mondiaux des États-Unis à travers les 715 milliards de dollars qui ont été alloués à la défense. Ce faisant, Biden s’appuie sur l’orientation politique définie par son prédécesseur, Donald Trump. Par conséquent, il est fort probable que Biden recevra un énorme soutien bipartisan pour ses propositions budgétaires concernant les dépenses de défense. L’un des aspects notables des dépenses liées à la défense est une augmentation de 2,7% du salaire des forces armées américaines. Deuxièmement, une réorientation massive des ressources serait opérée vers la modernisation de l’arsenal nucléaire américain pour renforcer encore ses capacités de dissuasion vis-à-vis de la Chine. L’administration Biden est particulièrement préoccupée par les ambitions de la Chine d’établir son hégémonie régionale en Asie. Les planificateurs militaires américains ont convaincu Biden de la nécessité d’étendre la présence américaine qui affronte directement les intérêts régionaux de la Chine. Par exemple, un navire de guerre américain a navigué sur une voie navigable près du détroit de Taiwan, provoquant des hurlements de protestation de la Chine. Ceux de l’élite américaine et du grand public qui espéraient une plus petite empreinte mondiale pour les États-Unis seraient extrêmement déçus par la stratégie de sécurité nationale de Biden telle qu’elle est encapsulée dans ce budget.

Compte tenu de la dévastation généralisée des vies et des moyens de subsistance que l’épidémie de COVID a provoquée aux États-Unis, il n’est pas surprenant que le Center for Disease Control (CDC) ait fait l’objet d’une attention particulière dans le budget de Biden. Avec 8,7 milliards de dollars, cela peut sembler une petite fraction du budget global des États-Unis. Cependant, étant donné que le financement des CDC partait d’une base faible, il s’agit d’une augmentation significative. Ce poste budgétaire représente la plus forte augmentation du financement de la CDC depuis près de vingt ans. La majeure partie de ce financement ira à la formation d’épidémiologistes et au renforcement des capacités internationales face aux menaces émergentes telles que COVID. Cette orientation internationaliste de l’administration Biden devrait être saluée par des pays comme l’Inde qui ont besoin de l’assistance technique des États-Unis pour renforcer leur recherche et leurs capacités techniques.

Enfin, Biden a signalé qu’il abandonnerait l’approche cavalière de son prédécesseur face au problème du changement climatique. Trump était notoirement un négateur du changement climatique, et son administration l’a reflété. Contrairement à Trump, l’administration Biden estime que le changement climatique est causé par l’homme et qu’il s’agit d’une crise mondiale imminente. Il a alloué un montant important de 36 milliards de dollars pour lutter contre le problème des changements climatiques. Il s’agit d’une augmentation de 14 milliards de dollars par rapport à 2021. Si elles sont adoptées, les dépenses nationales en programmes d’initiatives en matière d’énergie propre seraient les plus importantes jamais entreprises par un gouvernement américain. De manière significative, le budget alloue également 1,2 milliard de dollars à un Fonds vert pour le climat qui servira à soutenir les efforts des pays en développement pour réduire leurs émissions de carbone et faire face au changement climatique. Ces allocations budgétaires signalent également au monde que l’administration Biden envisage sérieusement de rejoindre l’Accord de Paris sur le climat que les États-Unis avaient abandonné pendant le mandat de Trump. Biden s’est fixé un objectif ambitieux de réduire de moitié les émissions américaines d’ici 2030, bien plus que ce qui est requis par l’Accord de Paris.

(L’auteur est un ancien professeur de l’Université d’État de New York, Geneseo. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

