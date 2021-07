Pris au piège de la dette ? Voici comment réduire votre endettement

Les prêts imprudents avec une carte de crédit ou les emprunts sans but peuvent facilement vous attirer dans le piège de la dette.

Diverses options de crédit instantané telles que les cartes de crédit et les plateformes de prêt instantané ont facilité la vie des particuliers en leur offrant une aide financière et des liquidités immédiates en cas d’urgence. Cela dit, un prêt imprudent avec une carte de crédit ou un emprunt sans but peut facilement vous attirer dans le piège de la dette. Les experts disent que cela peut faire dérailler une personne de ses objectifs financiers et forcer une personne à utiliser toutes ses économies.

Voici comment vous pouvez réduire votre endettement :

Budget strict

On peut suivre un budget strict pour éviter de tomber dans le piège de l’endettement. Suivre un budget approprié aide également à économiser pour des objectifs financiers à long terme. Par exemple, si le montant du prêt dû est élevé, prioriser les dépenses mensuelles est la bonne voie à suivre, en plus de ne dépenser que pour les choses essentielles. Les experts disent qu’avant de s’occuper des dépenses mensuelles, il faut garder de côté le montant requis pour rembourser sa dette.

Prenez note de toutes les dettes

Faites une liste de toutes les dettes, y compris les prêts étudiants, les prêts personnels, les cotisations de carte de crédit, etc. pour faire le suivi. En plus de cela, incluez le montant du solde dû de chaque prêt et la durée du paiement minimum. Les experts disent que de cette façon, on sera en mesure de calculer le montant total dû, de le suivre correctement et de s’en débarrasser rapidement.

Prioriser la dette

Si un emprunteur a plus d’une cotisation, il doit prioriser sa dette, car certains types de prêts ont un taux d’intérêt plus élevé que d’autres. Par exemple, le taux d’intérêt sur les cartes de crédit est généralement le plus élevé et doit être prioritaire sur les prêts personnels ou étudiants.

Nouveau crédit

Lorsqu’on est endetté, la première règle à suivre est de ne pas s’endetter de nouveau. Le remplacement de certains prêts non garantis par d’autres prêts, tels qu’un prêt immobilier ou des prêts en or, pourrait également réduire le fardeau de la dette.

Consolidation de la dette

De plus, en comprenant la nature de chaque dette, on peut regrouper divers petits prêts en un prêt à plus long terme et à moindre coût. De cette façon, la dette globale est réduite. Les experts disent qu’en regroupant plusieurs cotisations de carte de crédit ou prêts personnels en un seul prêt, on peut non seulement réduire les frais d’intérêt, mais cela facilite également le suivi des remboursements.

