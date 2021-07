Priscilla Block et Callista Clark pour la scène “Next From Nashville” à Watershed

La signature de Mercury Nashville Priscilla Block et la perspective du Big Machine Label Group Callista Clark font partie des artistes qui se produiront sur la scène Next From Nashville au Watershed Music and Camping Festival à George, WA du 30 juillet au 1er août.

Parmi les autres noms émergents qui monteront sur scène, citons Ashland Craft, Shy Carter, Jackson Dean, Ross Ellis, Alex Hall, Laine Hardy, Willie Jones, Kylie Morgan, Reyna Roberts, Payton Smith, Brittney Spencer, Alana Springsteen, Temecula Road et Tiera.

La scène principale de Watershed mettra en vedette des têtes d’affiche Dierks Bentley, Tim McGraw, et Thomas Rhett. Les autres grandes stars sur cette scène au cours du week-end comprendront Kelsea Ballerini, Gabby Barrett, Blanco Brown, Billy Currington, Russell Dickerson, Lindsay Ell, Morgan Evans, Hardy, Randy Houser, Ned LeDoux, Ashley McBryde, Jon Pardi et DeeJay Silver.

Block, dont l’EP éponyme de six chansons avec la chanson principale “Wish You Were The Whiskey” est en cours de sortie, jouera l’événement dans le cadre d’un programme d’été et d’automne chargé. Elle fait également partie du groupe Let Freedom Sing! événement sur Lower Broadway à Nashville le 4 juillet, dirigé par Brad Paisley et mettant également en vedette Lily Hiatt, Regi Wootten and Friends, et le Nashville Symphony. Il est présenté comme le « premier événement post-pandémique majeur de la ville ». Block est également l’invité spécial de la vaste tournée This Town Talks d’Ashley McBryde à partir du 17 août.

L’adolescente Clark a fait des vagues à la radio avec des articles dans des publications majeures, entre autres couvertures, avec “It’s ‘Cause I Am”, de son EP Real To Me. Elle fait également partie d’une célébration du Jour de l’Indépendance, demain (2) à Warner Robins, GA et a divers autres spectacles réservés, dont le Grand Prix Big Machine Label Group à Nashville le 8 août.

Les laissez-passer d’admission générale pour le Watershed Music and Camping Festival sont à partir de 215 $, avec des places réservées au Club VIP à partir de 775 $. Visitez le site officiel pour plus d’informations sur Watershed.