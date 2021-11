Priscilla Block partage un nouveau single « Peaked In High School »

Dans son nouveau single « Peaked In High School », la star montante de Nashville Bloc Priscille puise dans les souvenirs longtemps mis de côté du lycée pour un hymne country sur le passage de ces années formatrices de la vie.

« J’étais la fille qui n’avait aucun intérêt à faire les choses comme tout le monde les faisait », a déclaré Block à People. « Cette chanson s’adresse en quelque sorte à tous ceux qui m’ont déjà fait sentir que je ne me sentais pas assez. Et à tous les jeunes, les gens vous disent que le lycée sera l’une des meilleures années de votre vie. Je suis la preuve vivante que non. Je voudrais savoir que dans la journée. Je l’aurais sauvé tant de larmes de fricking « .

« Peaked In High School » marque la dernière sortie de Block depuis le partage de son premier EP éponyme sur un label majeur plus tôt cette année. La chanson arrive avec une vidéo avec paroles puisant dans l’esthétique du lycée avec son thème inspiré de l’annuaire.

« J’ai quitté la ville, tu es resté / Tu es allé à l’état et tu t’es installé / Et juge toujours ce que je faisais / J’ai eu un accord, tu as divorcé / Tu vois mon visage sur Billboard / J’ai changé le numéro tu es toujours appel », chante Block de manière ludique, se délectant de la liberté d’avoir encore de la place pour grandir sans l’ancrage du pic au lycée.

« Peaked In High School » met en évidence les paroles franches et pertinentes de Block.

«Là où j’ai grandi, j’ai l’impression que tout le monde dans mon école a fini par choisir un collège où ils allaient aller. Allez-vous aller dans l’État ou allez-vous aller en Caroline ? Cela n’a jamais vraiment été dans mon esprit », a déclaré Block à Sounds Like Nashville. « Alors, quand tout le monde est parti pour l’université, je suis parti pour Nashville. »

Écoutez le nouveau single de Priscilla Block « Peaked In High School ».