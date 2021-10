Priscilla Presley propose des mises à jour majeures sur l’émission Elvis de Netflix

Priscilla Presley a assuré aux fans la semaine dernière que la série animée Netflix Agent King est toujours en préparation et sortira l’année prochaine. La comédie pour adultes, produite par Sony Pictures Animation, répondra à cette question souvent posée : « Et si Elvis Presley était un espion ? La série a été annoncée en août 2019 et on en a peu entendu parler jusqu’à ce que Presley en parle pendant la semaine d’Elvis à Graceland en août.

« Nous travaillons toujours avec diligence sur l’agent King. Il devrait sortir en 2022 », a expliqué Presley sur sa page Instagram le 19 octobre. Elle a inclus l’art clé de la série, qui est la seule œuvre d’art publiée à ce jour.

Presley est crédité en tant que créateur de la série, aux côtés de John Eddie. Sony Pictures Television produit avec Authentic Brands Group et Sony Pictures Animation. King Agent racontera l’histoire d’un Elvis fictif qui « échange sa combinaison blanche contre un jet arrière » lorsqu’on lui demande de rejoindre un programme d’espionnage gouvernemental secret pour arrêter les forces du mal, mais il conserve toujours son travail de jour en tant que roi du rock. et Roll, selon la ligne de connexion de l’émission. Mike Arnold (Archer) a été embauché en tant que showrunner, scénariste et co-producteur exécutif. Presley et Eddie sont producteurs exécutifs avec Jerry Schilling en tant que consultant et Fletcher Moules en tant que directeur superviseur. John Varvatos conçoit des costumes personnalisés pour le dessin animé Elvis.

Il semblait que le projet était voué à être annoncé puis oublié jusqu’à ce que Presley soit interrogée à ce sujet lors de son apparition à Elvis Week en août à Graceland. Elle a dit qu’elle surveillait de près la production. Bien qu’il s’agisse d’une série animée destinée aux adultes, Presley a déclaré qu’elle avait dû enrouler un peu les scénaristes.

« C’est une animation pour adultes. Parfois, un script arrive et je dis : ‘Elvis ne dirait jamais ça' », a-t-elle expliqué, rapporte le Commercial-Appeal. « Ce sont ces petites choses… Je dois donner du mou sur certains domaines et être vraiment protecteur sur d’autres. Je les fais constamment refaire des choses. » Cela dit, le spectacle est en partie inspiré par la vérité. « Cela lui donne ce qu’il a toujours voulu : être un agent secret », a expliqué Presley.

L’agent King n’est pas le seul grand projet d’Elvis à venir en 2022. En juin, Warner Bros. sortira Elvis, un biopic mettant en vedette Austin Butler (Il était une fois à Hollywood) dans le rôle d’Elvis et Tom Hanks dans le rôle de son manager, le colonel Tom Parker. Le film a été tourné dans l’Australie natale du réalisateur Baz Luhrmann. Presley a dit qu’elle n’avait pas encore lu le script, mais qu’elle avait confiance dans le Molin Rouge ! réalisateur. « Je ne sais pas ce qu’il a l’intention de faire… Il sort d’excellents films. Je ne sais tout simplement pas dans quelle direction il va s’orienter », a-t-elle déclaré en août.