Priscilla Presley s’exprime sur la mort du batteur d’Elvis Ronnie Tutt

Priscilla Presley, l’ex-femme d’Elvis Presley, a rendu hommage au batteur Ronnie Tutt, décédé le 16 octobre. Tutt était un membre de longue date du groupe TCB d’Elvis, qui a soutenu le roi du rock and roll au cours de la dernière décennie de son la vie. Tutt, un batteur de studio prolifique qui a également joué avec Billy Joel et Neil Diamond, avait 83 ans.

« Repose en paix mon ami », a écrit Presley, 76 ans, sur Instagram le 17 octobre. « Votre âme douce et votre grand talent nous ont tous capturés. Elvis s’est toujours vanté de la façon dont vous pouviez intuitivement suivre ses mouvements sur scène. Même quand il a essayé de te tromper… Mon cœur va à toi Donna pour ta perte. Et aux membres du groupe TCB, James et Glenn. Tu nous manqueras à jamais. » Elle a inclus une photo récente qu’elle a prise avec Tutt.

Elvis Presley Enterprises a également publié une déclaration sur le site Web de Graceland, le louant comme un « bon ami pour beaucoup d’entre nous » au monument de Memphis. « Nous avons apprécié chaque fois qu’il nous a rejoints ici pour célébrer la semaine d’Elvis, l’anniversaire d’Elvis et de nombreuses autres occasions spéciales », indique le communiqué. « Ronnie était un ambassadeur incroyable de l’héritage d’Elvis – partageant ses souvenirs de travail avec Elvis avec les fans – ainsi que d’amener la musique d’Elvis dans les arènes du monde entier lors de spectacles et de performances ultérieurs d’Elvis in Concert. »

« Je l’aimais tellement sur scène à la batterie », a écrit un fan sur la page Instagram de Presley. « Il va nous manquer… RIP Ronnie… Des prières pour sa famille et ses amis », a écrit un autre. « Je suis content d’avoir eu l’honneur de rencontrer ce grand homme. RIP », a commenté un autre fan.

L’épouse de Tutt, Donna, a déclaré à TMZ le 17 octobre que le batteur était décédé de causes naturelles à son domicile de Franklin, dans le Tennessee. Il était entouré de sa famille. Il a choisi de ne pas être hospitalisé, car il savait que les médecins ne pouvaient rien faire de plus pour son problème cardiaque, a déclaré Donna. Elle a dit à TMZ que son corps « en avait assez », ajoutant qu’il « ne pouvait pas jouer un autre coup de batterie ».

Tutt a rejoint le groupe TCM (Takin’ Care of Business) d’Elvis en 1969, en commençant par la première résidence d’Elvis à Las Vegas. Il a continué à jouer avec Elvis jusqu’à la mort du chanteur en 1977. Tout en jouant avec Elvis, Tutt a également tourné et enregistré avec Jerry Garcia dans les projets de Garcia en dehors des Grateful Dead. Tutt a également joué de la batterie sur les albums Piano Man et Streetlife Serenade de Joel et était le batteur de tournée de Diamond. Tutt a également joué avec Lindsay Buckingham, Stevie Nicks, Kenny Rogers, Michael McDonald, Glen Campbell, Roy Orbison, Emmylou Harris, Gram Parsons, Elvis Costello et bien d’autres.