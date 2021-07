Prise 5 : Akshay Modi, directeur général adjoint, Modi Naturals

Marbella, en Espagne, est l’une des villes les plus charmantes, chaleureuses et accueillantes, dit Modi.

Sur ma bibliothèque

L’autobiographie de Benjamin Franklin m’a rendu accro. Ce disque inachevé du génie de renommée mondiale nous donne un aperçu de sa vie au-delà de ses inventions et réalisations. Vieille de près de trois siècles, cette autobiographie est certainement l’un des meilleurs livres que j’aie jamais lus.

Un film que j’aimerais revoir/ Une série télé que j’adore

J’ai récemment bingé sur The Queen’s Gambit et je le referai avec plaisir. Non seulement c’est un chef-d’œuvre cinématographique, mais aussi si immersif avec sa narration. La rencontre d’une configuration historique, du jeu d’échecs classique et de l’esprit stratégique de la femme révolutionnaire en fait l’un des spectacles les plus mordants pour moi.

Mon inspiration est…

Sir Richard Branson, le fondateur de Virgin Group, a toujours été mon inspiration en tant qu’entrepreneur. Il a un style de leadership distinct que j’admire beaucoup. En plus d’être un milliardaire autodidacte, il a une personnalité magnifique.

Mon envie de voyager…

Marbella, en Espagne, est l’une des villes les plus charmantes, chaleureuses et accueillantes que j’ai rencontrées. Les plages méditerranéennes aux eaux cristallines, les belles rues, les quartiers charmants et le temps agréable en font des vacances parfaites pour moi. En outre, la ville regorge également de discothèques, de bars et de yachts de luxe au bord de la plage.

L’indulgence est…

J’adore expérimenter de nouvelles cuisines, mais le japonais est mon préféré – sushi nigiri, sashimi, unagi, nouilles soba et bien plus encore. Même les plats japonais les plus simples ont un mélange de saveurs si riche et complexe et une représentation de leur culture.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.