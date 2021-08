Prise 5 : Anukool Kumar, directeur marketing, OkCupid India

Cancun, au Mexique, est l’un des meilleurs endroits où il est allé

Sur ma bibliothèque

J’ai lu This is Marketing de Seth Godin, et je peux le lire un certain nombre de fois et toujours trouver de nouveaux apprentissages.

Un film que j’aimerais revoir/ Une série télé que j’adore

J’aime le contenu rapide. Je suis actuellement en train de regarder et d’apprécier vraiment Queen of the South. Il a un bon jeu d’acteur, une grande histoire et le fait qu’il vous garde sur vos gardes le rend super intéressant. Mon film préféré de tous les temps est The Imitation Game à cause du jeu d’acteur de Benedict Cumberbatch et de l’intrigue elle-même. Une ligne qui décrit très bien l’intrigue est la suivante : « Ces gens dont personne n’attend rien font les choses que personne n’attend ».

Si je n’avais pas exercé ce métier, j’aurais été…

Scientifique des données. J’aime les histoires que les données racontent dans des détails clairs et objectifs. Je suis un spécialiste du marketing axé sur les chiffres, et dans une autre vie, je consacrerais mes journées à comprendre ce que les chiffres nous disent sur la vie, les affaires et tout le reste.

Mon envie de voyager

Une destination de voyage que j’aime est Cancun (Mexique). Ils ont raison lorsqu’ils disent : « Vivez-le pour le croire ». C’est l’un des meilleurs endroits où je sois allé et j’aurai envie d’y retourner dès que j’en aurai l’occasion !

L’indulgence est…

Pizza! Je peux l’avoir 24×7.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.