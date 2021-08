Prise 5 : Simran Hoon, PDG, The Q

The Truman Show est un film qui fait toujours rire et pleurer Simran à la fin.

Sur ma bibliothèque

No Rules Rules de Reed Hastings est une lecture incontournable pour les entreprises anciennes et nouvelles pour qu’elles soient pertinentes à l’époque d’aujourd’hui. Il a des informations inestimables sur la réinvention de la culture organisationnelle avec des règles révolutionnaires. Je viens de terminer la lecture des mémoires les plus remarquables Histoires que je dois raconter de Kabir Bedi. Un voyage tout à fait honnête sur les épreuves et les tribulations de la légende elle-même. C’était imparable !

Un film que j’aimerais revoir/ Une série télé que j’adore

The Truman Show est un film qui me fait toujours rire et pleurer à la fin. Un incontournable pour tous ceux qui s’amusent à se divertir ! (Conseil : ne manquez pas les placements de produits, bien en avance sur leur temps !)

Une citation célèbre par laquelle je jure

« Prenez des risques dans votre vie. Si vous gagnez, vous pouvez mener ; si vous perdez, vous pouvez guider’ par Swami Vivekananda. C’est quelque chose que je ne jure que par professionnellement et personnellement. J’ai plongé plusieurs fois dans des eaux inconnues. Je ne connais pas la vie autrement !

Mon envie de voyager

Cachemire — mon lieu de naissance et ma ville natale. C’est fascinant à chaque fois que je visite; pas étonnant qu’il s’appelle jannat ! Un pays que je veux visiter dans un proche avenir est le Japon. Je suis intrigué par sa beauté, ses habitants et sa culture.

L’indulgence est…

Banh mi et café vietnamien – ma nourriture et mes boissons joyeuses à tout moment.

