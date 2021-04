Prise à chaud: les smartphones ne doivent pas avoir de finition miroir

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Récemment, j’ai examiné le Poco F3 pour Android Authority. Le téléphone a une construction formidable, surtout si l’on considère qu’il ne coûte que 349 € (~ 409 $). La qualité d’affichage dépasse de loin sa catégorie de prix, la découpe de la caméra selfie est minuscule et les rails en plastique autour du téléphone sont presque aussi bons que le métal.

Cependant, tout l’arrière du téléphone a une finition miroir. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela ruine à peu près tous les autres bons éléments de conception du téléphone.

Le problème avec les dos de miroir sur les téléphones est que nous les touchons tout le temps – ce sont des smartphones, après tout. Chaque fois que nous les touchons, nous laissons une trace d’empreinte digitale. C’est inévitable. Même avec une seule trace d’empreinte digitale, la beauté d’un téléphone diminue immédiatement. Avec de nombreuses traces d’empreintes digitales, vous obtenez le problème que vous voyez dans l’image en haut de cet article.

Ce n’est pas seulement le Poco F3 non plus. Le OnePlus 9 Pro a une variante avec une finition miroir, tout comme l’Oppo Find X3 Pro et le TCL 10L. Même les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max ont des rails en acier inoxydable poli qui sont des aimants à empreintes digitales. Nous l’avons appelé dans notre revue, comme l’ont fait quelques autres publications.

Honnêtement, cela n’a aucun sens que les concepteurs choisissent de créer des téléphones qui semblent immédiatement pires dès que les utilisateurs les touchent. Si ce sera une nouvelle tendance dans le monde du téléphone, j’espère qu’elle s’éteindra très rapidement.

Finition miroir: tant de meilleures alternatives

Crédit: David Imel / Autorité Android

Les smartphones doivent subir des tests rigoureux pour passer du concept au produit de vente au détail final. Il est difficile de croire que personne dans l’équipe Apple, par exemple, n’a souligné à quel point l’iPhone 12 Pro à 1000 dollars avait l’air maculé d’empreintes digitales. Bien sûr, le téléphone a l’air élégant dans les prises de vue de produits, mais la promotion d’un smartphone est comme une rencontre en ligne: vous voulez être plus beau dans la vraie vie que sur les photos.

Ce qui rend cela encore plus déroutant, c’est qu’il existe tellement de meilleures alternatives au design de finition miroir. Le Samsung Galaxy S21 Ultra, par exemple, a une variante noire mate partout. Il est pratiquement impossible que cela ait l’air mauvais, peu importe à quel point vous le touchez.

Le Google Pixel 5 dispose également d’un magnifique panneau arrière. Non seulement cette conception évite les traces d’empreintes digitales, mais elle est même agréable au toucher, grâce à son travail de peinture texturé. Lorsque vous combinez cela avec la construction métallique du dos, vous avez quelque chose qui est une joie à tenir.

N’oublions pas le OnePlus One avec son support en grès. Beaucoup d’entre nous se souviennent de ce téléphone à cause du dos texturé seul. Alors pourquoi les entreprises ne le répliquent-elles pas? Pourquoi nos smartphones doivent-ils être des miroirs brillants?

La seule raison pour laquelle je peux prendre du retard est l’assistance avec les selfies de la caméra arrière. Si vous pouvez voir votre visage à l’arrière de votre téléphone, vous n’avez pas besoin de vous fier à la caméra frontale inférieure pour vos selfies. Cela a du sens, mais même dans ce cas, votre visage ressemblera à une tache d’empreintes digitales! Cela ne me semble pas idéal.

«Eh bien, tu vas juste y mettre un étui.»

Crédit: David Imel / Autorité Android

Je serai le premier à admettre que j’ai pas mal de bêtes noires sur les smartphones. En dehors des finitions de miroir laides, une autre chose qui m’irrite beaucoup est d’énormes bosses de caméra décentrées. Celles-ci m’ennuient car utiliser le téléphone à plat sur une table est une expérience bancale et peu pratique.

La réponse que j’entends souvent lorsque je me plains de la mauvaise conception d’un smartphone est: « Eh bien, vous allez juste y mettre un étui. » Ceci est généralement livré avec une attitude de « gotcha » béat ou même avec un emoji qui fait le tour des yeux. Le truc, c’est que je déteste mettre mon smartphone dans un étui. Beaucoup de gens mettent leurs téléphones dans des étuis, ce n’est pas un laissez-passer gratuit pour les OEM de smartphones qui veulent être bon gré mal gré avec leurs conceptions.

Permettez-moi de le dire de cette façon: achèteriez-vous un ordinateur portable recouvert de verre avec une finition miroir? Je suppose que vous ne le feriez pas, car les ordinateurs portables en verre ne sont pas très durables et la finition miroir aurait l’air moche immédiatement. Mais je suppose que ce serait très bien, c’est vrai, parce que vous pourriez simplement le mettre dans un étui.

Si vous vous moquez de cela, pourquoi ne vous moquez-vous pas des smartphones en verre avec des finitions miroir? Ce sont des produits très similaires que nous utilisons de manière très similaire. La seule différence est que la plupart des gens ne mettent pas leurs ordinateurs portables dans des étuis, ils ne considéreraient donc probablement pas un produit aussi mal conçu. Aussi simple que cela.

Un bon design signifie également un design pratique

Crédit: David Imel / Autorité Android

En matière de design, il y a des raisons pour lesquelles certains éléments d’un produit résistent à l’épreuve du temps. Les tasses à café ont des poignées car la tasse elle-même devient très chaude. Les souris d’ordinateur ne sont pas carrées parce que nos mains sont courbes. Les voitures ont quatre roues parce que trois mettraient le véhicule en danger de basculement.

Pour une raison quelconque, les OEM de smartphones ne pensent pas que de telles règles s’appliquent aux téléphones. Au lieu d’appareils durables qui ont l’air et se sent bien dans la main, nous obtenons des aimants à empreintes digitales recouverts de verre qui sont aussi glissants qu’un poisson. Cela n’a aucun sens pour moi.

Je ne vais pas gagner la guerre contre la mauvaise conception des smartphones du jour au lendemain, mais j’espère que cette tendance à la finition miroir s’épuise rapidement. Je sais que la réaction des fans au design du Galaxy S21 Ultra mentionné plus tôt a été très positive. Il y a même une rumeur qu’Apple explore en proposant un design similaire avec la prochaine itération d’iPhones. Cela me donne l’espoir que la finition miroir sera une tendance rapide. D’ici là, je vais juste laisser échapper un gémissement audible chaque fois que je sors un aimant à empreintes digitales brillant de sa boîte.