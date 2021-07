Prise de contrôle communiste de l’Amérique en cours – LTC Robert Maginnis ⋆ .

par Greg Hunter, chien de garde des États-Unis :

Le lieutenant-colonel à la retraite Robert Maginnis est un expert militaire et auteur d’un tout nouveau livre expliquant comment les marxistes et les mondialistes tentent de faire tomber l’Amérique et de transformer le pays en un État communiste impie. Maginnis explique : « Dans mon livre, je vais dans les détails pourquoi le marxisme est vraiment un proxy de Satan. Tout ce que vous avez à faire est de lire ses écrits (Karl Marx) ou de demander à sa propre famille. J’ai un chapitre sur le père de Marx disant que Marx était gouverné par un démon. Son fils l’appelait « mon cher diable ». . . . Cette idéologie insidieuse est arrivée dans ce pays après la Première Guerre mondiale, et elle a été amenée ici par les progressistes. »

La pointe de la lance pour la prise de contrôle communiste de l’Amérique est la Chine. Maginnis dit : « Nous, selon leur propre définition, sommes en guerre avec la Chine. Même le Washington Post, il y a tout juste un jour, a fait un éditorial sur la gravité de la menace du président Xi. Il s’est tenu là sur la place Tiananmen il y a quelques jours et a déclaré au monde que nous sommes prêts pour vous. Nous sommes le monde dominant le pouvoir. Si vous nous menacez, nous allons mettre votre sang contre le mur d’acier des 1,4 milliard de chinois. Il ne s’est pas retenu. Il a dit très clairement que nous sommes bel et bien en guerre. . . . Gardez à l’esprit que lorsque les communistes prennent le pouvoir, ils ont un agenda très sérieux. Ils suppriment d’abord la religion, et toutes les libertés civiles sont bafouées dès leur arrivée au pouvoir. »

Qui sont les complices complices des Chinois ? Ne cherchez pas plus loin que le Parti démocrate et quelques républicains également. Maginnis a déclaré: «Ils ont tout mis en œuvre pour nous poursuivre avec leur contrôle sur les médias, y compris le New York Times, le Washington Post et d’autres. Il y a leurs supports de transmission, la télévision, la radio et Internet. Les preuves sont très, très convaincantes et, bien sûr, le Parti démocrate a du sang sur les mains lorsqu’il s’agit de faire avancer ce programme insidieux. C’est maintenant bien pire que n’importe quel progressiste aurait voulu. Les chinois sont très convaincants. . . . Ils contrôlent Hollywood. Le rachat du Washington Post par le biais de publicités, du New York Times et même du China Daily va à chaque membre du Congrès gratuitement, et cela pousse à la propagande. La propagande est à la hauteur de vos yeux grâce aux Chinois. . . .Ils achètent des politiciens, et nous voyons cela à gauche et à droite. . . . Les Chinois ont tendu un « piège à miel » au membre du Congrès Eric Swalwell. . . . La liste continue.”

En conclusion, Maginnis déclare : « C’est très dangereux si nous ne renversons pas la situation et ne la renversons pas rapidement. . . . Nous devons nous impliquer. J’écris quotidiennement aux membres du Congrès. . . et je parle autant que je peux. Je contribue à des fonds juridiques et je contribue à des candidats qui soutiendront ce que je crois être juste. Ce sont des choses que nous devons faire et ne pas rester assis sur nos mollets et regarder ce pays être détruit, et c’est ce qu’ils font. »

