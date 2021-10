Prise de contrôle de Newcastle United : une vérification de la réalité est nécessaire

Alors que les scènes de jubilation s’éteignent à St James ‘Park après la prise de contrôle de Newcastle United la semaine dernière, la réalité de leur situation actuelle revient au premier plan.

Les Magpies sont actuellement deuxièmes derniers de la Premier League, sans victoire cette saison, et n’ont que trois points au tableau. C’est la réalité actuelle où se trouve Newcastle.

Les fans de Newcastle rêvent peut-être de titres de champion et de soirées de Ligue des champions étant donné qu’ils sont désormais soutenus par les propriétaires les plus riches du football mondial. Cependant, cette saison tourne autour d’une chose et c’est la survie de la Premier League. Ne pas le faire serait un désastre total pour les nouveaux propriétaires saoudiens. C’est pourquoi les trois prochains mois sont cruciaux.

Vérification de la réalité nécessaire à Newcastle United

Steve Bruce limoge inévitable

Une chose qui est inévitable est que Steve Bruce sera limogé en tant que manager de Newcastle. Il s’agit de savoir quand Bruce sera relevé de ses fonctions.

La grande question sera de savoir par qui les propriétaires saoudiens le remplaceront ? Des personnalités comme Antonio Conte et Zinedine Zidane sont liées depuis le rachat. Cependant, il est peu probable que les deux managers veuillent se joindre à nous tout de suite. C’est à cause de la position de Newcastle dans le classement de la Premier League et du fait qu’ils ne peuvent pas amener de nouveaux joueurs avant janvier.

D’autres noms liés sont ceux du manager de Brighton & Hove Albion Graham Potter et de l’ancien patron de Borrusia Dortmund, Lucien Favre. Les deux ne sont peut-être pas dérangés par la situation actuelle de Newcastle et estiment que le travail est attrayant compte tenu des fonds illimités disponibles.

Ou les nouveaux propriétaires optent-ils pour une solution à court terme et cherchent-ils simplement à consolider leur statut de Premier League avant de s’attaquer à un grand nom cet été ?

Compte tenu de la rapidité avec laquelle le rachat s’est produit la semaine dernière, il n’est pas clair si les nouveaux propriétaires ont un plan en place. Lorsqu’ils étaient liés à l’achat du club il y a plus de 18 mois, Rafa Benitez était le candidat probable pour reprendre la direction de St James ‘Park. Mais ce navire a navigué et il sera intéressant de voir qui ils ont en tête pour remplacer Steve Bruce.

Pendant ce temps, les fans de Newcastle semblent être satisfaits de tout le monde tant que cela signifie que Steve Bruce est limogé. Au cours de ses deux saisons complètes en charge, Newcastle a terminé 13e et 12e. Steve Bruce a-t-il vraiment fait un mauvais travail à Newcastle ? Mérite-t-il le bâton qu’il a reçu des fans de Newcastle ? La réponse aux deux est non.

Les trois prochains mois façonneront les dépenses de janvier

Suite au rachat, les fans de Newcastle rêveraient de signer Kylian Mbappe et Erling Haaland ou encore Harry Kane. Cependant, c’est encore loin.

Newcastle a été lié à des personnalités comme Phillipe Coutinho, Jesse Lingard et Raheem Sterling en tant que cibles plus réalistes. Mais les trois prochains mois façonneront leurs dépenses en janvier et qui est susceptible de rejoindre le club.

Les personnes ci-dessus voudraient-elles rejoindre si Newcastle est près du bas de la ligue et impliqué dans une relégation ? La réponse est probablement non, peu importe combien d’argent ils recevraient chaque semaine. C’est pourquoi si les fans de Newcastle s’attendent à de grosses signatures en janvier, ils risquent d’être déçus. S’ils sont plus haut dans le classement de la Premier League, cela pourrait changer.

Cela a peut-être été un long chemin pour les nouveaux propriétaires pour achever la reprise. Cependant, le vrai travail commence maintenant. S’ils n’obtiennent pas de résultats rapidement, les fans de Newcastle pourraient tourner comme ils l’ont fait avec Mike Ashley.

