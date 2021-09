Prise de contrôle des talibans et implications pour l’Asie du Sud-Ouest

Le négociateur des talibans, le mollah Abdul Ghani Baradar (deuxième à droite) assiste à la conférence de paix afghane à Moscou en mars 2021. Il est l’un des leaders en lice pour un rôle clé. (Image .)

Par Md. Muddassir Quamar

La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans a des ramifications plus larges pour le monde. Parmi les questions clés qui ont été soulevées figurent les priorités changeantes des États-Unis en Asie et au Moyen-Orient et les craintes que les talibans abritent des groupes terroristes djihadistes mondiaux. Ces deux questions sont intimement liées à la géopolitique dans la région élargie de l’Asie du Sud-Ouest.

Les développements en Afghanistan ont historiquement fait écho dans la région au sens large en raison de la situation centrale de l’Afghanistan reliant les régions arabe et persane à l’Asie centrale et au sous-continent indien. Outre la géographie, les liens culturels et les réseaux religieux ont joué leur rôle. Par exemple, les effets d’entraînement de l’invasion soviétique de l’Afghanistan en 1979 ont été ressentis dans toute la région pendant longtemps.

L’un des résultats de l’invasion soviétique a été le jihad afghan qui a été planifié, financé et orchestré secrètement par les États-Unis, le Pakistan et les pays du Golfe arabe. -Qaïda poussant l’Afghanistan dans une guerre civile et donnant naissance au djihad mondial.

La montée d’Al-Qaïda depuis l’Afghanistan a façonné à bien des égards la trajectoire violente de la politique régionale au Moyen-Orient. Les attaques terroristes du 11 septembre et la désastreuse « guerre contre le terrorisme » ont dévasté non seulement l’Afghanistan, l’Irak et le Yémen, mais ont accentué les clivages géopolitiques au Moyen-Orient.

Les manifestations du printemps arabe et ses ramifications ont encore aggravé la concurrence régionale avec la Turquie, l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis (EAU) et le Qatar se bousculant pour plus d’influence et de pouvoir. Le terrorisme djihadiste mondial a évolué après 2011 sous la forme de l’État islamique en Irak et en Syrie (ISIS), également connu sous le nom de Daesh pour son acronyme arabe, provoquant un chaos dans la région dont l’effet d’entraînement s’est fait sentir partout.

Aujourd’hui, la prise de contrôle des talibans a de nouveau soulevé des questions sur l’avenir de l’Afghanistan et sur son impact sur l’ensemble de la région de l’Asie du Sud-Ouest. En ce qui concerne la politique américaine, il est clair que Washington est plus intéressé à se concentrer sur le rajeunissement domestique et sur l’Indo-Pacifique. Cela signifie que le vide créé par la sortie des États-Unis sera comblé par des pays de la région, dont la Russie, la Chine, le Pakistan, l’Iran et la Turquie, qui ont déjà commencé à engager les talibans et qui essaieront d’espérer qu’un certain degré de stabilité s’installe.

Néanmoins, il existe des clivages plus larges en ce qui concerne les pays de la région. Alors que l’Iran et le Pakistan sont des voisins immédiats de l’Afghanistan, donc plus vulnérables aux menaces sécuritaires, la Russie, la Chine et la Turquie sont plus intéressées par les opportunités économiques. Tous ces pays viseront plus d’influence, et à cet égard, le Qatar a une longueur d’avance en raison de son rôle de facilitateur de l’accord des talibans avec les États-Unis. Le Pakistan s’est également imposé en raison de ses liens étroits avec le réseau Haqqani. La Turquie, qui entretient des relations stratégiques étroites avec le Pakistan et le Qatar, dispose ainsi d’un avantage sur ses rivaux régionaux.

Les liens historiques et culturels de l’Iran avec l’Afghanistan et son association avec diverses factions du théâtre afghan, outre les bonnes relations avec la Russie et la Chine lui confèrent certains avantages mais les Iraniens devront faire face à toute violence sectaire que les talibans pourraient perpétuer ou tolérer. Téhéran s’inquiétera également du rôle accru d’Ankara dans la gestion des activités quotidiennes à Kaboul. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Inde figurent parmi les acteurs régionaux importants qui ont été mis à l’écart de la nouvelle dynamique. Tous trois ont des intérêts vitaux en Afghanistan, mais se retrouvent déjoués non seulement en raison de leur proximité avec les États-Unis, mais aussi parce que d’autres acteurs régionaux ne souhaitent pas qu’ils jouent un rôle important.

La réaction initiale de la Turquie, de l’Iran, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis est révélatrice de ce qui pourrait être en réserve à l’avenir. La Turquie et l’Iran tiennent à engager les talibans non seulement pour protéger leurs intérêts, mais aussi pour étendre leur influence régionale. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont prudents et ont gardé les cartes à cœur. Ils pourraient user de leur influence à Islamabad pour chercher un rôle en Afghanistan et essayer de développer des contacts avec des factions non talibanes.

La trajectoire descendante de l’influence saoudienne-émirienne en Afghanistan est notable car au cours de la période précédente, en 1996 et 2001, les deux pays faisaient partie de la poignée de pays qui avaient reconnu l’Émirat islamique d’Afghanistan. Leur influence sur les talibans s’est progressivement sevrée parce qu’ils se sont éloignés de l’islam radical et qu’ils remodèlent leur politique et leur politique étrangère pour modérer l’islam. Ils ont également commencé à considérer l’islamisme et le radicalisme comme des menaces pour la sécurité, entraînant même des frictions avec la Turquie et le Qatar.

En outre, les acteurs non étatiques de la région, notamment les groupes militants chiites et sunnites en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine, au Yémen, en Somalie et en Libye, ont réagi avec enthousiasme à la prise de contrôle des talibans, la célébrant comme une défaite des États-Unis. Pour les États qui combattent ces groupes, ce n’est pas une bonne nouvelle, car les militants et les terroristes pourraient être inspirés à redoubler d’efforts pour combattre les régimes ou d’autres puissances régionales.

Les événements en Afghanistan ne sont pas une bonne nouvelle pour l’Asie du Sud-Ouest. Aucun des pays de la région ne souhaite davantage d’instabilité, c’est pourquoi ils ont uni leurs forces pour travailler avec les talibans et faciliter leur retour à Kaboul. Néanmoins, cela est plus facile à dire qu’à faire en raison à la fois de la propension des talibans à l’islam radical et des clivages géopolitiques entre les acteurs régionaux. Seul le temps nous dira ce que l’avenir réserve à l’Afghanistan, mais les réactions des pays de la région montrent les inquiétudes et les craintes de voir l’Afghanistan devenir un État défaillant.

(L’auteur est membre associé du Manohar Parrikar Institute for Defence Studies & Analyses, New Delhi. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et non de MP-IDSA ou du gouvernement indien et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Twitter : @MuddassirQuamar)

