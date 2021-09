Prise en charge d’Aqara Matter ajoutée aux hubs M1S et M2-.

La prise en charge d’Aqara Matter a été ajoutée à deux de ses hubs existants, ce qui les met à niveau vers la norme de connectivité compatible HomeKit pour les appareils domestiques intelligents. La mise à jour des hubs fournira une connectivité Matter à une grande partie de la gamme de produits de l’entreprise, y compris les capteurs, les commutateurs et les prises.

La société affirme que la compatibilité de Matter vient d’abord à deux hubs, l’Aqara M1S et M2…

Matter est une norme de connectivité sécurisée open source pour les appareils domestiques intelligents. Initialement connu sous le nom de CHIP (Connected Home over IP), plus de 200 entreprises le prennent en charge, dont Apple.

La matière a deux avantages clés. Premièrement, c’est un moyen sans redevance pour tout appareil domestique intelligent d’être compatible avec les écosystèmes HomeKit, Alexa et Google Weave. Cela supprime l’un des obstacles à la compatibilité HomeKit.

Deuxièmement, tout appareil compatible Matter peut relayer des signaux dans toute la maison, donc si vous avez un hub à une extrémité de votre maison et un appareil à l’autre bout de votre maison, et pas assez de force de signal pour l’atteindre, tout appareil Matter entre les deux peuvent relayer la commande.

Apple a annoncé pour la première fois son soutien à la norme en 2019, le changement de nom ayant eu lieu plus tôt cette année.

Aqara a fait l’annonce aujourd’hui.

Aqara, un fournisseur de produits pour la maison intelligente, annonce aujourd’hui son engagement envers Matter, une nouvelle norme de connectivité pour les appareils IoT. La Société prévoit de fournir aux consommateurs du monde entier une variété de produits compatibles Matter. Dans un premier temps, Aqara intégrera Matter dans ses hubs existants – Aqara M1S et M2 – via une mise à jour logicielle (OTA). Les hubs Aqara M2 et M1S mis à jour permettront à certains appareils enfants Aqara nouveaux et existants d’être compatibles avec Matter*.

Les premiers appareils pour enfants Aqara compatibles avec Matter comprendront les derniers capteurs, interrupteurs muraux et prises intelligentes. L’intégration de Matter ne perturbera pas les maisons intelligentes Aqara actuelles, car les utilisateurs continueront de profiter des mêmes fonctionnalités et avantages que les appareils Zigbee existants d’Aqara. […]

La mise à jour OTA pour les hubs Aqara M2 et M1S sera disponible peu de temps après le déploiement de Matter. Selon la Connectivity Standards Alliance (CSA), le programme de certification Matter et les premiers appareils certifiés Matter devraient être disponibles au cours du premier semestre 2022. Dans le cadre du groupe de travail Matter, Aqara surveille activement les derniers développements de Matter. et les spécifications pour assurer un lancement sans faille l’année prochaine.