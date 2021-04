Prise en charge de la crypto-monnaie Venmo à venir aujourd’hui, w. quatre devises

La prise en charge de la crypto-monnaie Venmo arrive aujourd’hui sur l’application, comme promis plus tôt dans l’année. Quatre devises sont prises en charge au départ…

Rapports TechCrunch:

Venmo ajoute la prise en charge de la crypto-monnaie à partir d’aujourd’hui. La société dit qu’elle commencera à déployer la possibilité pour les plus de 70 millions d’utilisateurs de Venmo d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies directement dans l’application, similaire au support que la société mère Venmo a ajouté à la fin de l’année dernière. Initialement, Venmo prendra en charge quatre types de crypto-monnaie: Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash – les mêmes que PayPal propose à ses utilisateurs américains.

La société avait déjà annoncé son intention d’introduire la crypto-monnaie sur Venmo en 2021. La prise en charge de la crypto-monnaie par Venmo et PayPal passe par un partenariat avec Paxos Trust Company, un fournisseur réglementé de produits et de services de crypto-monnaie.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de différence entre ce que PayPal et Venmo offrent aux utilisateurs aujourd’hui, la société explique que le mouvement consiste davantage à obtenir des crypto-monnaies devant un public distinct et sans doute plus jeune.