Prise en charge de la synchronisation OneDrive désormais en préversion publique pour les utilisateurs de Mac M1

Microsoft a annoncé aujourd’hui que la synchronisation OneDrive est enfin disponible en avant-première publique pour les utilisateurs M1 Mac ainsi que Windows sur ARM. Pendant longtemps, la prise en charge complète des Mac M1 par OneDrive a été demandée par les utilisateurs, et avoir la possibilité de tout synchroniser de l’ordinateur au cloud est un must pour tout utilisateur payant. Maintenant, Microsoft a annoncé que cette fonctionnalité est disponible en avant-première publique.

Pour l’activer, assurez-vous simplement que vous faites partie de l’anneau Insiders et activez l’aperçu dans « Paramètres One Drive », puis « À propos ». Selon un employé de Microsoft, cette fonctionnalité sera déployée sur l’anneau Insiders au cours des prochains jours.

Dropbox prend actuellement en charge Apple M1 via Rosetta. Nous avons une version interne pour la prise en charge native d’Apple M1, que nous testons actuellement et que nous nous engageons à publier au cours du premier semestre 2022. Bien que nous demandions régulièrement aux clients des commentaires et des commentaires sur de nouveaux produits ou fonctionnalités, ce n’en était pas un. de ces instances.