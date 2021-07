Prise en charge de l’hébergement VPS géré – que peuvent-ils faire pour vous ?

Du point de vue d’un client, même si la barrière d’entrée à la création d’un site Web n’a jamais été aussi faible, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l’hébergement Web. Même les développeurs expérimentés rencontrent souvent des complexités qui les obligent à chercher de l’aide ailleurs.

Rien d’inquiétant, cependant – un hôte formidable prend toujours soin de ses clients.

La prise en charge de l’hébergement Web a été le premier point de départ pour des milliers de propriétaires de sites chaque jour. Après tout, qui mieux que les professionnels expérimentés pour faire la lumière sur les produits pour lesquels ils ont été spécifiquement formés ?

Mais aussi utile que puissent être les représentants du support en cas de besoin, leur assistance a aussi ses limites. Aujourd’hui, nous allons examiner de plus près l’hébergement VPS géré et toutes les façons dont nous pouvons obtenir de l’aide de notre hébergeur.

Pourquoi un hébergement VPS géré ?

Il y a des tonnes de raisons d’opter pour une solution VPS gérée aujourd’hui.

Pour commencer, vous disposez d’un espace serveur complètement isolé où vous avez un contrôle total sur l’environnement. Cela vous permet d’approfondir les personnalisations et d’optimiser votre compte pour les meilleures performances de site Web.

Les plans VPS sont très polyvalents dans le sens où vous pouvez ajuster vos ressources lors de vos déplacements, en faisant évoluer votre projet avec suffisamment de CPU et de RAM pour fonctionner sans aucun problème.

En plus de tout cela, les serveurs virtuels sont intrinsèquement plus sécurisés. Vous n’avez pas des tonnes de serveurs voisins, et même en cas de violation de leur compte, vos propriétés en ligne sont toujours hors de danger.

Néanmoins, la gestion de votre propre VPS peut être un peu écrasante, en particulier pour les utilisateurs sans expérience préalable et sans développeur dédié pour les aider. Dans de tels cas, opter pour un service VPS géré avec votre hôte pourrait être votre meilleur pari.

C’est pourquoi, avant de choisir un fournisseur d’hébergement, familiarisez-vous d’abord avec ses options de support.

Atteindre votre équipe d’assistance

La plupart des fournisseurs mondiaux conservent des équipes commerciales et techniques étendues, ce qui leur permet d’offrir des services d’assistance 24h/24 et 7j/7. Cela est déjà devenu une norme de l’industrie, ce qui n’est pas surprenant, étant donné que nous ne pouvons pas choisir quand les problèmes surviennent et qu’une aide est nécessaire.

En plus du soutien disponible, il y a un autre facteur à considérer – les méthodes de communication. En parcourant les principaux hébergeurs, il existe de nombreuses façons d’aider vos clients à joindre votre équipe d’assistance. Vous avez:

Chat en directTéléphoneEmailBilletterie interneFormulaires en ligneSkype/ViberComptes de réseaux sociaux

Il est important de faire ici la distinction entre les ventes et le support technique. Alors que le premier est proposé sur à peu près n’importe quel support, le second a quelques spécificités, qui sont mieux résolues par la billetterie interne.

En tant que client, quel que soit l’hébergeur que vous envisagez, assurez-vous de tester la disponibilité et les temps de réponse de leur support avant de vous inscrire.

Comment votre support VPS géré peut-il vous aider ?

La gestion des serveurs n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Même si l’environnement choisi est suffisamment convivial, vous rencontrerez toujours des obstacles sur la route qui sont complètement hors de votre expertise. C’est pourquoi les hôtes VPS séparent souvent leurs plans de service en deux catégories différentes : gérés et non gérés.

L’hébergement VPS géré, comme son nom l’indique, comprend tous les avantages des serveurs virtuels ainsi que l’assistance professionnelle de votre hôte. Aussi génial que cela puisse paraître, ce support a ses limites.

Nous allons maintenant décrire les manières les plus courantes dont les techniciens de votre hôte peuvent vous donner un coup de main :

Installer – la configuration initiale du serveur fait partie des choses qui nécessitent des connaissances et une expérience très spécifiques. Installer un système d’exploitation, configurer un pare-feu, choisir le logiciel approprié – toutes ces responsabilités sont prises en charge par votre fournisseur. Ce que vous obtenez est un serveur entièrement fonctionnel, opérationnel et prêt à l’emploi.

Administration – en plus de vous installer, votre équipe de support d’hébergement peut également prendre en charge de nombreuses opérations quotidiennes intimidantes associées à la gestion des serveurs. Cela inclurait la surveillance de votre compte, les vérifications de l’état du système, les procédures de sécurité, etc. Des fournisseurs gérés fiables comme ScalaHosting peuvent même aller plus loin et aider les utilisateurs avec les mises à jour de base et de plug-in de nombreuses solutions logicielles populaires.

Maintenance – tout serveur web est compilé à partir de nombreux composants matériels et logiciels. Tous doivent faire l’objet d’une maintenance et de mises à jour régulières pour éviter les risques de pannes et d’indisponibilité du site Web. Pire encore, le fait de ne pas maintenir à jour votre logiciel de base et vos plug-ins constitue de sérieuses menaces pour la sécurité sur toute la ligne. Le support VPS géré couvre souvent toutes les tâches de maintenance du serveur, vous permettant de vous concentrer sur la création et la promotion de votre site Web.

Résolution des problèmes – voici la zone grise où les clients hébergeurs peuvent être confus. Parmi les problèmes traditionnels auxquels votre hôte peut prêter main-forte figurent les erreurs de serveur, les problèmes liés au réseau, les pannes matérielles, les problèmes de panneau de configuration et tout ce qui concerne les produits de l’entreprise. Néanmoins, certains appels des clients ne relèvent pas de l’expertise du support – demandes de développement, débogage de code, assistance produit tiers et dépannage de logiciels personnalisés.

Ressources utiles – même si toute aide au support a ses limites, les hébergeurs de qualité font toujours un effort ultime pour aider et offrir des liens et des recommandations pour toutes sortes de ressources utiles. Ceux-ci peuvent être internes (blog, articles de la base de connaissances, vidéos d’entreprise) ou externes (liens vers des sources externes, des tutoriels et du contenu multimédia).

Choisir son hébergeur

Il n’y a pas de meilleur moyen de tester le support de votre hôte que de parler avec lui, avant même de devenir client. Commencez par vérifier les canaux de communication disponibles et indiquez les moyens de contacter les différents services. Le support technique est-il disponible par chat et téléphone ou uniquement par billetterie interne ? Où trouver de l’aide à la facturation ? Quels sont les temps de réponse typiques ?

Même si vous ne parvenez à joindre que l’équipe de vente, vous pouvez toujours les essayer avec quelques questions liées à l’hébergement et déterminer le niveau global de support auquel vous pouvez vous attendre.

Certains hébergeurs vous faciliteront encore plus la tâche en proposant un essai gratuit de VPS ou un prix fortement réduit pour l’essayer. Utilisez ce temps pour parcourir votre compte, vos options de serveur et, bien sûr, les connaissances de l’assistance.

Devenez administrateur de serveur dès aujourd’hui avec l’aide de votre hébergeur – consultez notre tour d’horizon des meilleures offres VPS du marché.