Prise en charge de Netatmo HomeKit Secure Video pour les caméras d’extérieur

La prise en charge de Netatmo HomeKit Secure Video (HSV) arrive maintenant pour les caméras extérieures intelligentes de la société, après une mise à jour en février pour les caméras intérieures intelligentes. La caméra est conçue pour remplacer un luminaire extérieur existant et est disponible avec ou sans sirène.

Comme promis, les caméras extérieures existantes recevront la mise à jour dans les prochains jours…

L’entreprise a fait l’annonce aujourd’hui.

Les utilisateurs peuvent visionner les vidéos de leurs caméras dans l’application Apple Home et les stocker en toute sécurité dans iCloud. Cette mise à jour logicielle gratuite et automatique, disponible depuis février 2020 pour les caméras intérieures intelligentes Netatmo, sera progressivement disponible pour toutes les caméras extérieures dans les prochains jours, y compris celles déjà achetées. […] Les utilisateurs sont particulièrement sensibles à la protection de leurs images de sécurité à domicile. Ils veulent s’assurer que leurs vidéos restent confidentielles et que personne ne peut y accéder. Notre réponse à leur préoccupation a été de concevoir des caméras avec un stockage local. Gardant à l’esprit la confidentialité de leurs données et désireux de leur offrir d’autres options, nous avons décidé de prendre en charge Apple HomeKit Secure Video. Cela permet aux utilisateurs de Netatmo de stocker en toute sécurité l’activité détectée par les caméras extérieures intelligentes dans iCloud. En plus du stockage local, les utilisateurs de Netatmo peuvent désormais choisir entre 3 options de stockage de sauvegarde sur le cloud: Apple HomeKit Secure Video, leur compte Dropbox personnel ou leur serveur FTP. » explique Fred Potter, fondateur de Netatmo.

HSV ajoute des fonctionnalités supplémentaires aux caméras, en plus du stockage iCloud gratuit.

Les clients Apple peuvent désormais visionner des vidéos en direct ainsi que 10 jours d’activité récente détectés par les caméras extérieures intelligentes dans l’app Apple Home sur leur iPhone, iPad ou Mac. Avec Apple TV, HomePod ou iPad configuré comme hub domestique, HomeKit Secure Video utilise l’intelligence de l’appareil pour analyser en privé l’activité capturée à partir des caméras extérieures intelligentes afin de les catégoriser (personne, animal, voiture, etc.). Les vidéos sont stockées en toute sécurité dans iCloud, où seul le client peut les voir. Avec HomeKit Secure Video, de nouvelles fonctionnalités sont également disponibles pour les caméras d’extérieur.

Les utilisateurs peuvent créer des automatisations HomeKit Secure Video via les caméras de sorte que, par exemple, lorsque la caméra extérieure intelligente détecte une personne, les lumières du jardin s’allument immédiatement.

HSV a été conçu par Apple pour combiner le stockage en nuage avec la confidentialité. La reconnaissance de toutes les personnes et des objets est effectuée localement et les séquences vidéo sont cryptées avant d’être téléchargées dans le cloud. De plus, les images HSV n’utilisent aucune de votre allocation de stockage iCloud. Cependant, vous avez besoin d’au moins un compte iCloud de 200 Go pour une seule caméra et d’un plan de 2 To pour jusqu’à cinq caméras.

La société affirme que sa sonnette vidéo intelligente (revue) est la prochaine en ligne pour le support HSV, mais aucune date n’a encore été donnée pour cela.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: