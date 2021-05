Prise en charge des données et adoption de la technologie dans les soins de santé

L’avenir de la technologie et celui des soins de santé sont étroitement liés.

Par Akansh Khurana,

Le rôle de la technologie dans les soins de santé continue d’être un sujet de tendance ces derniers mois et il n’y a aucun signe de ralentissement de l’intégration technologique dans les soins de santé, enfin, jamais vraiment. L’intelligence artificielle dans les soins de santé a un vaste potentiel car nous vivons à l’ère des dépisteurs et tout, de la découverte de médicaments aux solutions de coaching, répond aux critères de ce qui peut être réalisé avec l’apprentissage automatique.

De plus, les solutions basées sur l’IA et d’autres solutions technologiquement avancées révolutionnent le secteur de la santé, de manière plus importante pendant la pandémie. Ces solutions innovantes offrent des retours immédiats en aidant au développement de nouveaux produits, à la réduction des coûts et à un meilleur engagement des consommateurs. Aujourd’hui, un nombre toujours croissant d’organisations de soins de santé augmentent leurs investissements dans la technologie en l’associant à une stratégie solide. En examinant la façon dont la technologie rend les aspects des soins de santé plus efficaces, elle jouera probablement un rôle important dans le soutien des applications cliniques et autres, ce qui se traduira par des soins et des opérations plus perspicaces et efficaces.

Bien que de nombreux dirigeants de la santé soient encore trop réticents lorsqu’il s’agit d’expérimenter des outils et des techniques avancés, les responsables technologiques s’efforcent continuellement de rationaliser le processus et d’éliminer les obstacles qui entravent l’adoption de la technologie. Sûrement! L’avenir de la technologie et celui des soins de santé sont étroitement liés.

Innovation et transformation numériques

Les progrès majeurs de la technologie sans fil et de la puissance de calcul stimulent le rythme accru des innovations numériques en matière de soins de santé et leur impact sur les opérations cliniques et commerciales. L’apprentissage automatique, l’automatisation des processus robotiques (RPA), les outils prédictifs et les logiciels en tant que service (SaaS) basés sur le cloud sont mis à profit pour améliorer l’infrastructure des soins de santé. De plus, un meilleur accès aux données et un meilleur partage des données améliorent le libre-service, la personnalisation et l’expérience des patients. De plus, les outils et technologies avancés transforment les soins de santé grâce à l’utilisation de données et à la sensibilisation et à l’engagement personnalisés des membres.

Tirer parti de la technologie pour améliorer les soins de santé

Aujourd’hui, la télémédecine, les logiciels en tant que service (SaaS) basés sur le cloud, l’analyse de données et l’apprentissage automatique sont exploités pour permettre aux patients, aux fournisseurs et aux autres constituants d’améliorer l’expérience des patients. Étonnamment, de nombreuses cliniques et hôpitaux exploitent des solutions technologiques transparentes et passent à des systèmes de prestation de services en ligne pour une expérience connectée – diagnostic précoce d’une maladie, partage de conseils de santé, rapports de test, analyses, etc.

De plus, la pandémie a révélé de nombreuses limites dans la prestation des soins et la réduction des coûts des soins de santé. Cependant, l’intégration de la technologie dans la prestation des soins de santé, qui a commencé comme un sauvetage de la situation incertaine, a rapidement ouvert la voie aux technologies numériques pour résoudre les problèmes de santé et a souligné l’importance de l’IA. En conséquence, l’IA devient de plus en plus l’épine dorsale de l’écosystème des soins de santé et devrait exercer son influence sur les services de prestation de soins même après la disparition de la pandémie.

Selon un rapport de Markets and Markets – Artificial Intelligence in Healthcare Market, la taille du marché mondial de l’IA dans les soins de santé atteindra probablement 45,2 milliards USD d’ici 2026. Pour un avenir meilleur des soins de santé et pour rester en tête dans ce monde axé sur la technologie, il est nécessaire pour mettre en œuvre des collaborations homme-machine ou, en termes simples, équiper les chercheurs, les cliniciens et les scientifiques des données d’outils puissants d’IA.

Télésanté et accès des médecins

Selon l’enquête économique 2019-2020, le ratio médecins-population en Inde est de 1: 1456, ce qui est inquiétant par rapport à la recommandation de l’OMS de 1: 1000. Alors que le besoin de soins de santé de qualité ne cesse de croître, le nombre de médecins n’augmente pas au même rythme, ce qui crée un déficit de l’offre. Les nouvelles technologies de communication telles que les chatbots basés sur l’IA, ainsi qu’une nouvelle génération de dispositifs de détection qui peuvent être utilisés pour diagnostiquer et traiter les patients à distance – contribueront à permettre un accès médical plus efficace et abordable pour les patients. La pandémie a seulement mis en évidence l’importance de ces technologies et pourquoi les patients, les médecins et les fournisseurs doivent adopter ces technologies.

De plus, la technologie dans le domaine de la santé est un excellent outil d’aide à la décision clinique pour aider les médecins à prendre des décisions meilleures et plus rapides avec une reconnaissance des formes des complications de santé du patient qui sont beaucoup plus précises que celles enregistrées par un cerveau humain. L’efficacité du diagnostic et le gain de temps sont cruciaux dans une industrie où chaque petit aspect peut changer la vie des patients. La technologie des soins de santé ajoute également de la valeur à la gestion de l’information pour le patient et le médecin. Grâce à la télémédecine ou à un processus simplifié, de la visite à la clinique au traitement, on économise du temps et de l’argent précieux, augmentant le confort des patients.

En résumé!

Aujourd’hui, le système de santé est confronté à des défis omniprésents dans ses chaînes de valeur, couvrant tous les processus, des soins à la guérison. À l’avenir, les organisations qui intègrent la technologie dans chaque processus, des soins à la guérison, seront en mesure de fournir des services de santé améliorés, garantissant le bien-être des consommateurs.

(L'auteur est PDG et cofondateur de THB, une société de renseignement clinique.

