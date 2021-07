Prise en charge des personnes âgées : Plus d’équipements nécessaires, corde dans les institutions comme les lieux de culte

Le projet de loi propose également de supprimer le plafond de Rs 10 000 pour le montant de la pension alimentaire payable aux parents, en gardant à l’esprit le fait que le montant doit refléter les besoins des parents et les capacités des enfants. (Image représentative)

Il y a, selon une estimation, jusqu’à 18 millions de personnes âgées sans abri en Inde. L’enquête longitudinale sur le vieillissement de l’Inde 2020, menée entre avril 2017 et décembre 2018, a révélé que près de 5 % des personnes âgées de 60 ans et plus avaient été victimes d’abus, certains de la part de leurs proches. La population âgée en Inde devrait atteindre 20 % de l’ensemble d’ici 2050, contre 8,6 % lors du recensement de 2011. Cela signifie que l’abandon des personnes âgées et le manque d’entretien pourraient devenir une menace sérieuse pour le bien-être de la société. À cette fin, le projet de loi sur l’entretien et le bien-être des parents et des personnes âgées (amendement) qui doit être adopté au cours de la session de la mousson en cours semblerait un pas dans la bonne direction.

Le projet de loi étend la définition des enfants pour inclure les enfants adoptifs, les beaux-enfants et les beaux-fils/filles, à l’exception des enfants et petits-enfants biologiques d’origine, y compris les tuteurs légaux des petits-enfants mineurs qui sont les héritiers légaux de la ou des personnes âgées. ) concerné; la définition des parents inclut désormais aussi les parents adoptifs, les beaux-parents et les grands-parents, en dehors des parents biologiques. Le projet de loi propose également de supprimer le plafond de Rs 10 000 pour le montant de la pension alimentaire payable aux parents, en gardant à l’esprit le fait que le montant doit refléter les besoins des parents et les capacités des enfants.

L’abandon, tel que défini par le nouveau projet de loi, entraînera une peine d’emprisonnement plus longue que celle prévue par la loi de 2007. Si certaines de ces dispositions sont progressistes, la loi peut ne pas être à même de prendre pleinement en compte la nucléarisation croissante des familles, les contraintes économiques, les migrations, etc. Tout cela complique la question du bien-être des personnes âgées, au-delà du simple paiement d’une pension alimentaire. En effet, s’attendre à ce que des familles issues de contextes économiques et sociaux différents assument des responsabilités similaires, même lorsque les capacités d’un pupille/d’un enfant sont prises en compte, est susceptible d’aggraver le dénuement des personnes âgées parmi les classes les plus vulnérables.

Au-delà, le gouvernement – ​​le Centre et les États – devra se pencher plus sérieusement sur le renforcement des établissements de soins pour les personnes âgées. La loi de 2007 prévoyait au moins une maison de retraite dans chaque district, à mettre en place par les gouvernements des États. La réalité mordante est que seuls 482 districts sur les plus de 700 districts du pays ont des maisons de soins. Il existe également un grand besoin non satisfait de garderies multiservices pour les personnes âgées. Le projet de loi charge désormais le Centre et les États, ainsi que d’autres organisations, de créer des maisons de retraite dans les quartiers. Le besoin est également d’exploiter des financements non gouvernementaux ; Bien qu’il existe un financement important de la RSE, les institutions comme les lieux de culte doivent être mobilisées. Plus encore, étant donné le nombre d’entre elles qui disposent de fonds et sont particulièrement bien placées pour assumer le rôle de soins aux personnes âgées. Plus important, cependant, le gouvernement doit créer un régime de retraite de type NPS pour le secteur informel, qui emploie une grande partie des personnes économiquement vulnérables. Comme ce journal l’a souligné dans le passé, un tel programme, avec des contributions abordables du bénéficiaire et de l’État, peut assurer l’avenir de beaucoup. Le Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana n’a pas connu une adoption très enthousiaste ; les problèmes sous-jacents doivent être résolus.

