Prise en charge MCX Gold à Rs 47100 ; facteurs géopolitiques, la hausse du coût de l’énergie a un impact sur les métaux précieux

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés avec la plupart des matières premières du segment non agro-alimentaire, avec des ventes hors complexe énergétique. Les prix du pétrole brut ont augmenté de près de 5 % en raison des perspectives de forte demande et du risque géopolitique au Kazakhstan. Les prix des lingots se sont négociés à la baisse avec une flambée des rendements obligataires américains tandis que le complexe des métaux de base s’est négocié faiblement en raison des craintes de baisse de la demande concernant l’augmentation des restrictions COVID-19 en Chine et dans d’autres parties du monde.

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse avec les prix de l’or au comptant au COMEX en baisse de 1,78% à 1796 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de février chez MCX ont terminé en baisse de 1,35% à Rs. 47452 par 10 grammes la semaine dernière, malgré l’appréciation de la roupie. La roupie au comptant a fini marginalement à 74,31 contre le dollar la semaine dernière. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des afflux alors que les avoirs sur les actions SPDR Gold ont atteint 977 tonnes par rapport aux 976 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 3893 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX chutant de 4,03 % à 22,37 $ l’once la semaine dernière. Les contrats à terme MCX Silver March ont terminé en baisse de 3,28% à Rs 60607 par kg pour la semaine. Les prix de l’argent ont sous-performé l’or avec la baisse la plus marquée parmi les produits de base non agricoles suite à des ventes supplémentaires de métaux industriels avec une baisse de la demande avec l’augmentation des cas de COVID.

Les prix des lingots ont vu la vente réduire les gains précédents, les prix de l’or enregistrant la pire baisse hebdomadaire depuis novembre 2021. Les prix des lingots se sont échangés à la baisse avec un dollar plus fort et une remontée des rendements obligataires américains en raison du risque sur les sentiments. Les commerçants et les investisseurs ont réagi à la publication des minutes du FOMC américain avec des attentes croissantes d’une hausse des taux plus tôt malgré les inquiétudes liées à l’inflation. L’indice du dollar a terminé légèrement en hausse tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint des sommets de deux ans à 1,76% pour la semaine. Les prix de l’or maintiennent toujours la forte fourchette de soutien de 1780 $ l’once tout en plafonnant à la hausse à 1830 $ l’once en raison d’indices mondiaux mitigés sur les inquiétudes liées aux virus et la spéculation de la FED. Les prix de l’argent pourraient envisager un support à 21,40 $ l’once avec des métaux de base plus faibles. Les métaux précieux peuvent ajouter une prime de risque sur les facteurs géopolitiques et la hausse des coûts de l’énergie en Europe.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1830 $ l’once et un support à 1780 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en février ont une résistance à court terme à Rs 47800 par 10 grammes et un support à Rs 47100 par 10 grammes. L’argent au comptant du COMEX a une résistance à court terme à 23,60 $ l’once avec un support à 21,40 $ l’once. MCX Silver March a une résistance importante à Rs 59500 par kg et un support à Rs 62500 par kg.

(Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

